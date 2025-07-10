"Славянский базар в Витебске" - это большая политика, без ксенофобии, без всяких предрассудков

"Славянский базар в Витебске" - самая большая и главная политика белорусского государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", пишет БЕЛТА.

"В этом суть всей нашей политики. Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств (не только славянских, как мы уже видим, народов), будем реализовывать. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто", - заявил белорусский лидер.