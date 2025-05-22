Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Согласована кандидатура Олега Панасюка на должность гендиректора ОАО "Керамин"

Согласована кандидатура Олега Панасюка на должность гендиректора ОАО "Керамин"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, дал согласие на назначение Олега Панасюка генеральным директором ОАО "Керамин", пишет БЕЛТА.

Возглавив предприятие, Олег Панасюк продвинется вверх по карьерной лестнице, ведь до настоящего времени он работал заместителем гендиректора по развитию.

Олег ПанасюкАлександр ЛукашенконазначенияПрезидент Беларуси