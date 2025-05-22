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Согласована кандидатура Олега Панасюка на должность гендиректора ОАО "Керамин"
Согласована кандидатура Олега Панасюка на должность гендиректора ОАО "Керамин"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3f55de-16c0-4ad7-bc70-5c7f6961f28c/conversions/8360a911-4859-4f0a-b90d-d8daf2958599-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3f55de-16c0-4ad7-bc70-5c7f6961f28c/conversions/8360a911-4859-4f0a-b90d-d8daf2958599-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3f55de-16c0-4ad7-bc70-5c7f6961f28c/conversions/8360a911-4859-4f0a-b90d-d8daf2958599-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3f55de-16c0-4ad7-bc70-5c7f6961f28c/conversions/8360a911-4859-4f0a-b90d-d8daf2958599-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, дал согласие на назначение Олега Панасюка генеральным директором ОАО "Керамин", пишет БЕЛТА.
Возглавив предприятие, Олег Панасюк продвинется вверх по карьерной лестнице, ведь до настоящего времени он работал заместителем гендиректора по развитию.