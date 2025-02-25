Состоялась встреча Александра Лукашенко и председателя Совета Республики

Кто будет работать в правительстве, как выстраивается эффективная законотворческая деятельность? С докладом у Президента 25 февраля председатель Совета Республики.

Главу государства интересуют подробности. За кадровые вопросы отвечает комиссия по формированию нового состава правительства.

Какими принципами она руководствуется? На повестке и деятельность экспертного совета при Совете Республики. (Он создан по поручению Президента в июне 2021-го). Это своего рода фильтр важнейших для страны законодательных решений.

Глава государства предложил в качестве отдельного вопроса обсудить работу экспертного совета. Он подчеркнул значимую роль этой структуры.

"Вижу уже в средствах массовой информации начинают мусолить: "Ах, правительство! Кто будет - не будет…" Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше чем год. То есть это вновь назначенные люди, - сказал глава государства. - Но руководство и высшие должностные лица, и прочие - все, что входит в компетенцию Президента, - эти люди подлежат рассмотрению".

Он пояснил, что работа комиссии - это не только предложение кандидатур в состав правительства, но и в целом. Но, конечно, речь в первую очередь о руководстве правительства, ряде министров, высших должностных лиц.

Александр Лукашенко напомнил, что поручал эти вопросы рассмотреть и внести предложения по кандидатурам специальной комиссии, в состав которой входит и Наталья Кочанова. "Чтобы мнений было побольше. Я знаю, вы обсуждали не единожды персоналии кандидатур. К чему пришли?" - поинтересовался Президент.

"Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от Президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, это самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем. Поэтому очень важно, чтобы эту систему не нарушили. И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко попросил Наталью Кочанову не уходить от этих вопросов, особенно учитывая ее опыт работы и на посту главы Администрации Президента. "Надо, чтобы власть была властью. Потому что требовать будет не с кого. Как мы будем исполнительскую дисциплину отлаживать в стране, если у нас не будет нормально функционировать вертикаль власти, которую мы можем сами разрушить законами. Поэтому это очень важный вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также попросил Наталью Кочанову рассказать об итогах ее недавнего визита в Азербайджан.

По итогам доклада Наталья Кочанова ответила на вопрос, насколько может измениться в Беларуси состав правительства, кого в первую очередь может коснуться ротация. Некоторые конкретные кандидатуры были названы и в ходе дискуссии.

Она отметила, что состав правительства уже обновлялся, многие министры работают меньше года, есть новые лица и среди вице-премьеров. "Решения уже приняты. Поэтому тут речь идет о тех, кто уже работал. И, возможно, будет какая-то ротация", - заявила председатель Совета Республики.