Совещания, командировка, проверка - кулуары и официальная повестка в рубрике "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Президентский график этой недели: совещания и командировка. Под Борисовом глава государства проверил боеготовность частей на одном из общевойсковых полигонов после совещания с участием военных, главной темой которого были вопросы милитаризации в целом, а также создание собственных боеприпасов.
А еще на этой неделе немало говорили о науке. Как финансировать, регулировать и стимулировать для максимального эффекта? Кулуары и официальную повестку собрали мои коллеги в рубрике "Время Первого". Смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".