Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в учреждениях образования и научных организациях в области технических, медицинских, химических, экономических, педагогических и других наук по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам.



Это предусмотрено распоряжением, которое 10 января подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.