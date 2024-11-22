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Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам

Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам

Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в учреждениях образования и научных организациях в области технических, медицинских, химических, экономических, педагогических и других наук по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам.

Это предусмотрено распоряжением, которое 10 января подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Такие стипендии Президент назначает ежегодно начиная с 2007 года по результатам открытого конкурса. Они призваны стимулировать привлечение и закрепление молодых исследователей в сфере науки, поддержку их творческой инициативы, развитие отечественных научных школ, подготовку научных работников высшей квалификации.-

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