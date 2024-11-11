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Участники студотрядовского движения во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра 2024 года на Всебелорусском слете студенческих отрядов вручили в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко символичный памятный подарок - строительную кельму, сообщает БЕЛТА.

Кельма считается главным инструментом, символизирующим строительство, консолидацию народа, сохранение и укрепление идей мира, созидательного труда как главных условий развития белорусского государства.