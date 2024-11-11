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Студотрядовцы подарили Александру Лукашенко памятный подарок - строительную кельму
Участники студотрядовского движения во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра 2024 года на Всебелорусском слете студенческих отрядов вручили в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко символичный памятный подарок - строительную кельму, сообщает БЕЛТА.
Кельма считается главным инструментом, символизирующим строительство, консолидацию народа, сохранение и укрепление идей мира, созидательного труда как главных условий развития белорусского государства.
На поверхности рабочей части кельмы в технике гальванической гравировки нанесены изображения объектов всебелорусских молодежных строек: часть Августовского канала, объекты БелАЭС, музей Государственного мемориального комплекса "Хатынь", объекты Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
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