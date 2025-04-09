Судьба Украины, пошлины Трампа, выборы в Польше, АПК - Президент ответил на вопросы журналистов

По традиции президентский субботник завершает общение с журналистами. Геополитическая повестка держит в напряжении весь мир! Решается судьба Украины. Трамп кошмарит пошлинами даже своих ближайших союзников. А у наших западных соседей скоро выборы: как дальше "дружить" будем? Александр Лукашенко дал свои прогнозы развития ситуации. Но обо всем по порядку.

Итак, Союз европейский или евразийский? Украина свой выбор, определенно, сделала. Но все ли хотят ее видеть в европейской семье? В ЕС согласия нет. Официальный Будапешт вообще фактически поставил ультиматум Европейскому союзу.

Президент: Украине в Евросоюзе делать нечего

Затрагивая тему вступления Украины в ЕС, Президент Беларуси сказал, что Украине в Евросоюзе делать нечего, ее счастье в нашем пространстве.

Александр Лукашенко отметил, что в переговорах по вступлению Украины в ЕС задействовано большое количество чиновников. На эту работу выделяются немалые средства - миллионы долларов, поэтому многие заинтересованы войти в состав этой "творческой группы".

"Это миллионы долларов. И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе. И вот они пилят, пилят эти гранты, которые разделили", - заметил глава государства.

Президент обратил внимание, что Европейский союз - это единая политическая и экономическая платформа. "Почему Словакия, Венгрия возмутились? Потому что они поняли, что теряют свою идентичность. Они теряют свое лицо, а потом они теряют свою экономику. Они не могут производить больше, - пояснил Александр Лукашенко. - И куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. И если ты чего-то не понимаешь, так ты слушай старших, слушай других людей, делай соответствующие выводы".

Глава государства спросил, если Украина вступит в Европейский союз, то куда она будет продавать свою продукцию? Ее предостаточно и в других странах ЕС. Этот вопрос лежит на поверхности.

"Смотрите. Все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провезти через Европейский союз свое зерно, загрузить в Польше зерновозы и поставить бедной Африке, где этого не хватало, - "нет, мы вас туда не пустим", - напомнил Александр Лукашенко. - Поэтому прежде чем туда лезть, надо подумать: тебе это надо? Это будет способствовать развитию твоей экономики и жизни твоих людей? Они об этом не думают. "Вот Россия такая-сякая, она в основе ЕАЭС, значит, мы в другую сторону! Неважно куда. В навозную яму, в жижу или куда - неважно. Главное, чтобы оттуда". Но это не политика. Политику надо строить, исходя из требований собственного народа".

"Поэтому Украине в Евросоюзе делать нечего. Рынки давно-давно поделили. И их счастье - в нашем пространстве", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что в свое время Украина вместе с Беларусью, Россией и Казахстаном начала разрабатывать концепцию евразийского сотрудничества. Однако потом, по словам Лукашенко, ее руководству "подсунули националистическую идеологию", что в итоге и привело к войне.

"Войну остановим. Погибло много людей, тысячи. Это плохо, это тяжело. Но мы не такую войну пережили. Но если ты еще в этот момент обрушишь экономику - все, Украины не будет. Поэтому прежде чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. А если нужен, какой ты там будешь нужен? Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина всегда гордилась", - обратил внимание глава государства.

Весь мир следит за последствиями развязанной Трампом торговой войны. Гигантские пошлины на весь импорт в США затронули практически всех. Не остановила американского президента даже паника на фондовых рынках. Мировые цены готовы пойти в рост. А стоит ли беспокоиться нам? Журналисты просят Александра Лукашенко дать свой прогноз.

Президент: Мы пережили с Россией вместе такие барьеры и пошлины, что дальше уже некуда

Один из вопросов главе государства касался торговой войны, развязанной США, и ее влияния на цены товаров для конечных потребителей, в частности, удастся ли Беларуси придерживаться своей формулы справедливого ценообразования.

Президент отметил, что экономика США, конечно, занимает значительную долю в мировом ВВП (оценочно, порядка четверти), но это все же не 75 %, и ее влияние не настолько всеобъемлющее. "Американцы подняли пошлины на товары, которые по импорту ввозят. А ввозят много. Их ВВП примерно 25 %, с учетом доллара и прочего. Конечно, они молодцы, но это четверть, а не 75 %. И ты со всем миром вступил в войну!" - сказал глава государства о решении Дональда Трампа повысить пошлины для целого ряда стран мира.

При этом, по словам Александра Лукашенко, высказывания Трампа были эмоциональными, даже оскорбительными, а решения - непоследовательными. Он поначалу объявил о введении пошлин, а спустя некоторое время отступил.

"Это фантом. Вот он брякнул языком, а потом подумали, подумали: нет, что-то опасное. Так, прежде чем бряцать языком, ты же подумай. Там много умных, толковых людей, которые посчитают и скажут: это можно делать, это нельзя, а если повышать, то надо сначала переговорить. А если с Китаем экономически воевать, то точно надо сесть за стол переговоров и переговорить", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что воспринимает происходящее спокойно. "Мы не спеша будем заниматься тем, чем занимаемся. Мы пережили и переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, санкции, что дальше уже некуда. Поэтому особо париться по этому поводу не стоит. А приведет это к росту цен или не приведет, посмотрим", - сказал он.

Глава государства заявил, что в Беларуси мудро поступили, когда взялись за ценообразование с целью выработать формулу справедливой цены. "К чему это привело? Прежде всего, наши производители, особенно очень умные бизнесмены, поняли, что процесс под контролем, шалить нельзя - спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Поэтому, ребята, давайте в этой ситуации спокойно вместе выработаем справедливое поведение на рынке", - сказал Президент.

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Александр Лукашенко обратил внимание, что такой подход вовсе не нацелен против каких-либо видов бизнеса и задача их "загубить" не ставилась. Ведь частный сектор формирует значительную долю бюджета. В Минске, например, это порядка половины бюджета столицы, а по стране - около 40 %. "Я не хочу, чтобы мы загубили бизнесменов, - сказал Президент. - Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Я же это прекрасно понимаю. Поэтому я хочу, чтобы люди занимались предпринимательством, что-то создавали, творили и прочее, но не мешайте другому. Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну, того поколения, которое сегодня на пенсии, учителей, врачей…" - подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что, когда государство стало контролировать процесс ценообразования и требовать обеспечить справедливый подход, некоторые в торговле попытались "химичить". В частности, речь об учредителях крупных торговых сетей, которые разными путями выплачивали себе огромные денежные вознаграждения.

"Надо честно, справедливо и налоги платить, и людям своим платить, которые на тебя работают. Я хочу, чтобы была справедливость. Это несколько расходится с тем, как развиваются отдельные и ведущие страны мира. Это их дело. Но у нашего народа в сознании справедливость. Это суть славянства", - заявил Александр Лукашенко.

"Бешенство в США и по всему миру, торговые войны. Я как-то себя спокойно ощущаю. Мы из-за этого не погибнем, это точно. У нас хватает знаний, умений, - добавил глава государства. - Мы сделаем все, чтобы наши люди нормально жили".

Глава государства упомянул про договоренности с Пакистаном о привлечении трудовых мигрантов из этой страны в Беларусь. Накануне, во время официальных переговоров лидеров двух стран во Дворце Независимости, Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тыс. специалистов из Пакистана.

Как пояснил Президент, подход будет дифференцированным. "Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше - семьями. Если семья приехала, они работать будут", - сказал глава государства.

"На этом договорились, что мы в этом направлении будем работать. То есть мы сейчас выработаем подходы соответствующие. Я говорю (пакистанской стороне. - Прим.): мы готовы в Витебской, Гомельской, Могилевской областях принять вашу рабочую силу. Но мы должны видеть каждого", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент отметил особую заинтересованность в привлечении пакистанских специалистов к работе на Барановичском ПХБО. Сейчас белорусская сторона прорабатывает вопрос численности и профессиональной принадлежности тех, кто необходим для работы на предприятии. "Мы им создадим такие же условия, как для белорусов", - отметил Александр Лукашенко. - Тем, кто будет готов приехать из Пакистана для работы в отечественном АПК, белорусская сторона окажет содействие с жильем.

Важная политическая кампания впереди у поляков - в стране пройдут президентские выборы. До голосования - чуть более месяца. Польша выберет нового лидера. Действующий участвовать в этой гонке не может. Теплыми отношения Минска и Варшавы не назвать. Но, может, что-то изменится?

Президент: Политика Польши в отношении Беларуси - это конъюнктурщина

Отвечая на вопрос о Польше и ее политике в отношении Беларуси, Александр Лукашенко признался, что за президентской гонкой, которая сейчас разворачивается в этой стране, он не следит. По словам главы государства, от относится к этому безразлично.

"Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки - наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - подчеркнул Президент.

Похожим образом Польша выстраивает политику и внутри Европейского союза. Это особенно было заметно пару лет назад, когда польские власти в угоду американцам начинали споры с ЕС.

"Пришел Трамп, и ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно, плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша - это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли. Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя. Поэтому у них такая политика - сиюминутная, ситуативная. Нет цельной концепции. Это очень опасно", - заявил белорусский лидер.

"Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также заметил, что должность Президента в Польше - это всего лишь "кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда и ждать, когда откроют дверь". "Власть в Польше - это унижение польского народа, их гордости и достоинства", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент прокомментировал историю с потерявшейся в Польше Анжеликой Мельниковой

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко коснулся истории с исчезнувшей в Польше Анжеликой Мельниковой.

"Они (Польша. - Прим.) же там потеряли спикерку эту. Найти не могут! Найти не могут. Так найдите хоть, - сказал Президент. - У них одно сейчас. Понятно, Почобут этот - вечная проблема. И какая-то еще тема. "Для того чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это". Я говорю: "Да пошлите вы их". Мы никому нечего не должны. Хотите - садимся разговариваем".

По словам главы государства, Беларусь в свое время хотела выдать Польше осужденного Анджея Почобута, однако польская сторона отказалась. "А Почобут сказал: "Я туда не поеду". У нас это все записано. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает", - сказал Александр Лукашенко.

Он заметил, что когда глава официально незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис выступила за налаживание диалога между Беларусью и Польшей, ее сразу же начинали долбать. "Вот их политика - политика эскалации и обострения", - обратил внимание белорусский лидер.

По мнению главы государства, очередные президентские выборы в Польше, кто бы ни был избран на этот пост, никак не поменяют политику польских властей. "Президент ничего изменить не может. Он не обладает там какими-то полномочиями. Будет что-то бряцать в средствах массовой информации, - считает Александр Лукашенко. - Но хотелось бы, чтобы был здравомыслящий нормальный человек. Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет, который будет делать в интересах поляков. Мы этого хотим. Если хотят, будем с ними работать".

Главу государства спросили, будет ли он менять задачи для аграриев из-за морозов, которые пришли в Беларусь в начале апреля, и будут ли какие-то послабления для агропромышленного комплекса.

Президент о ситуации в АПК: погода была не лучшая, но катастрофы нет

Президент заметил, что на территории Минской области и в Минском районе очень сложная почва. Это связано, в том числе, с высотой над уровнем моря. И видя, как развиваются растения здесь, можно судить о том, что происходит в других частях Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что 5 или 6 градусов мороза, которые были здесь, - это не катастрофа, а днем температура и вовсе была плюсовой.

Вместе с тем, отметил глава государства, некоторую настороженность вызывают рапс и озимый ячмень. "Специалисты (на следующей неделе потепление) дадут анализ, - сказал Президент. - Конечно, погода была не лучшая, но я пока катастрофы не вижу".

По поводу каких-либо послаблений для аграриев Президент подчеркнул, что требования к аграриям не связаны с тем, что происходит на полях, а касаются, скорее, дисциплины.

"Одна из наболевших тем - падеж скота, - обратил внимание глава государства. - Извините, как в деревне говорят: если у тебя подохнут телята и поросята, то не будет ни говядины, ни свинины, не будет и молока. Поэтому я начал говорить об исполнительской дисциплине, декрет соответствующий подписан. А сейчас начнется "жим" очень серьезный на деле, на практике". Президент заметил, что выработка на одного человека в Беларуси в два или три раза ниже, чем у соседей.

Президент про дисциплину в сельском хозяйстве: требования будут только усиливаться

"И технологическая, и исполнительская дисциплина должна быть иной. Вот это воровство по мелочам на сельхозпредприятиях... Это уже зашкаливает, это нетерпимо. Безобразное отношение к животным, в растениеводстве к растениям, пьянки. Дисциплины не хватает", - констатировал Президент и добавил, что требования к, в том числе, технологической и исполнительской дисциплине будут только усиливаться.