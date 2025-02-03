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Султан Омана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси
В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах в Беларуси поступило поздравление от Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Мы рады выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Хотим подтвердить наше искренне желание и далее развивать двусторонние отношения на благо наших народов в течение Вашего нового президентского срока", - говорится в поздравлении.
Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Александру Лукашенко успехов в реализации устремлений дружественного народа Беларуси к дальнейшему прогрессу и процветанию.