Султан Омана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Фото: belta.by

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах в Беларуси поступило поздравление от Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Мы рады выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Хотим подтвердить наше искренне желание и далее развивать двусторонние отношения на благо наших народов в течение Вашего нового президентского срока", - говорится в поздравлении.