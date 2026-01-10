Свеча на Рождество, вручение премий, присяга судей - все закулисье покажем в рубрике "Время Первого"

Снег повлиял на график Президента Беларуси. Косвенно, но тем не менее. Эта неделя была насыщенной и с точки зрения деловых событий.

Посещение Александром Лукашенко храма на Рождество и вручение премии "За духовное возрождение" - очень теплые и эмоциональные события, присяга судейского корпуса - церемониал, прошедший во Дворце Независимости. Плюс доклад посла Беларуси в Российской Федерации о том, как сработали в 2025-м и будем работать в 2026-м.