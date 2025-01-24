Лукашенко: 26-го мы должны показать всему миру: мы люди разумные и смотрим в мирное будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время акции "Марафон единства" высказался о значении дня выборов, пишет БЕЛТА.

Президент напомнил, что в последнее время посещал много предприятий, которые открывали и которым давали новую жизнь. "Это наше будущее. Я видел горящие глаза рабочих, крестьян, интеллигенцию, тех же айтишников, которых у нас стало значительно больше. Что они говорят? Говорят, 26 января мы определяем свою судьбу - будущее нашего государства. Да нет, мы свою судьбу определили десятки лет назад - суверенное, независимое государство, - подчеркнул белорусский лидер. - Как показал этот марафон, мы умеем гордиться тем, чем нужно гордиться. Но мы в то же время не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом. Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям. И не только соседям, но и всем государствам, всем народам. Там такие же люди, как мы - подавляющее большинство, которые хотят жить и работать, гордиться своей страной, как мы. И мы в этом им помогаем и будем помогать. В этом наша философия", - сказал глава государства.

Рассуждая о значении дня выборов, Александр Лукашенко продолжил: "А еще я прочитал и услышал: говорят, что 26 января - день, от которого зависит наша жизнь. Успокойтесь! Не зависит от этого дня вся наша жизнь. В противном случае, чего бы мы стоили, если бы только от одного дня зависела наша жизнь, - заметил белорусский лидер. - Нет, свою жизнь мы также определили давно. Наша жизнь - это равные возможности для всех. Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, это я обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей".

"А как вы уже распорядитесь этими возможностями, это не мое дело, не государства. Это дело ваше, вашей семьи, ваших родных, ваших близких. Не потеряйте свои возможности. Мы все сделаем, чтобы вы могли поступить в вуз, получить равное образование, отвести в детский сад своих детишек. Все имеют уже равные возможности. Только вы не забывайте о своих обязанностях", - добавил глава государства.