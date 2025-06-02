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Технологии и инновации - Лукашенко с визитом в Китае
Александр Лукашенко с визитом в Китайской Народной Республике. Белорусский борт номер 1 сегодня приземлился в Пекине. Запланирована встреча главы государства с председателем КНР. В поле зрения лидеров будут международная проблематика и перспективы развития двусторонних отношений. Китай для нас как был, так и остается ключевым стратегическим всепогодным партнером.
Чего ждать от переговоров лидеров Беларуси и Китая?
По политическим меркам Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проводят переговоры довольно часто. Сегодня не только потому что Китай один из важнейших партнеров Беларуси. Еще на заре своей политической карьеры Александр Лукашенко вопреки многим скептикам начал выстраивать диалог с КНР, понимая, какой там кроется потенциал, как мощно будет развиваться Пекин и какие выгоды это сотрудничество в перспективе может принести Минску.
Тогда сложно было предсказать и серьезные проекты (от "Великого камня" до производства премиксов и авто), и 8-миллиардный товарооборот. Кстати, за последние 5 лет это двукратный рост. Но сегодня это реальность. Самая актуальная задача для Беларуси и Китая - поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
"Четко обозначен ключевой вектор - это модернизация нашей экономики на основе китайских технологий. Этот импульс в дальнейшем получил развитие в подписанных ключевых документах между нашими промышленными министерствами, где была определена стратегия развития промышленного комплекса на ближайшую пятилетку. Также обозначены важнейшие проекты развития двустороннего сотрудничества в машиностроении, деревообработке, химической промышленности и так далее. Этот комплекс вопросов, который еще в прошлом году лежал на бумаге, сегодня начинает реализовываться в практических действиях".
Большая и системная работа на уровне правительств стран
Надо сказать, что весь прошедший год был насыщен визитами китайский гостей, тех, кому лидеры поставили задачу заниматься воплощением в жизнь общих проектов и задуманного. К нам приезжал премьер Госсовета КНР, а буквально полторы недели назад Александр Лукашенко провел встречу с вице-премьером. Кстати, на ней наш Президент еще раз напомнил философию белорусско-китайских отношений.
Лукашенко: Беларусь является надежным другом Китая
"Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, и я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время, и оно непростое для нашей экономики прежде всего, а потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего (инициативу. - Прим. ред.) "Пояс и Путь" по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем",
Переговоры лидеров Беларуси и Китая пройдут в Пекине
Помимо того что в начале мая виделись в Москве, предыдущая личная встреча главы КНР и Президента Беларуси состоялась почти год назад на полях саммита ШОС. Предшествующий 23 год тоже был насыщен переговорами первых лиц.
Ожидается, что и в этот раз в Пекине состоится рабочая встреча лидеров. Пресс-служба Лукашенко пролила свет на формат. Это будет дружеская и семейная встреча. Главы государств сначала "один на один", а затем в неформальной обстановке обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Кстати, белорусская сторона дальновидно и прагматично предлагает сконцентрироваться на технологиях и инновациях. Неслучайно 2025 год проходит в наших странах под знаком сотрудничества в науке.
Переговоры лидеров Беларуси и Китая пройдут в Пекине
Думаем, что лидеры не обойдут вниманием и международную проблематику. Сотрудничаем на фоне несправедливых санкций, американского тарифного шантажа, украинского конфликта. Страны вместе в ШОС и БРИКС, которые все громче заявляют о себе. Что лишний раз подтверждает - свет клином на Западе не сошелся. И как сказал когда-то Александр Лукашенко, вообще "пришло время Азии"
Алексей Маслов, профессор, директор института стран Азии, Африки МГУ имени Ломоносова:
"Китай показывает альтернативу мировому развитию. И быть партнером такой страны выгодно со всех точек зрения: и культурных, и технологических обменов".
Президент Беларуси прилетел в Китай
Можно сказать, что белорусский борт номер один сделал "скачок во времени". 5 часов разницы между Минском и Пекином. К тому моменту, как шасси коснулись летного поля, в китайской столице уже стемнело.
Программой визита запланирован ряд других переговоров и встреч, причем не исключаем, что с минимальной публичностью. Но это исключительно ради пользы дела.