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Торговля между Беларусью и Россией достигнет 60 млрд долларов и обновит исторический максимум
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Лукашенко обсудил с Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания ВГС Союзного государства
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Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
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