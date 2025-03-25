Церемония инаугурации Президента Беларуси пройдет 25 марта во Дворце Независимости

Церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко пройдет сегодня во Дворце Независимости. Начало ожидается в 12 часов, сообщает БЕЛТА.

Церемония инаугурации, на которую приглашены более 1100 человек, состоится в Зале торжественных церемоний - самом большом зале Дворца Независимости.



Александр Лукашенко принесет Присягу Президента следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте Президента Республики Беларусь, по телеканалам "Первый информационный", "Беларусь 1", ОНТ, СТВ, МИР, а также на ресурсе videobel.by и YouTube-канале БЕЛТА.