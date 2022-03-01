"Тяжелый был разговор". Лукашенко о звонке Зеленскому

"Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - поделился Александр Лукашенко.

"К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят, - рассказал Президент. - Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на "базу отдыха", где, как говорят, белорусского Президента резиденция. Там действительно находится деревянный дом, где я обычно останавливаюсь", - рассказал подробности организации переговоров Президент Беларуси.