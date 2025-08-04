Уборочная-2025: на что Президент нацеливает белорусских аграриев

В Беларуси страда в самом разгаре, но до финиша еще далеко, если учесть, что каравай-2025 должен весить порядка 11 млн т (вместе с рапсом и кукурузой).

Такой прогноз озвучил Минсельхозпрод на республиканском селекторном совещании 18 июля. Тогда же на максимум аграриев нацелил Президент Александр Лукашенко.

Урожай в полях стоит хороший. Другое дело, что капризы погоды корректируют график уборки. Это требует предельной ответственности и контроля на каждом этапе уборочной от руководителей всех уровней. Жесткая кадровая и технологическая дисциплина - таков залог успехов в полях, убежден Президент. Это касается и исправности техники, и готовности зерносушилок, и в целом технологии уборки.

В стране сделано все, чтобы нынешняя кампания прошла на высоком организационном уровне. Не зря зерно называют твердой мировой валютой - это гарант продовольственной безопасности. Прокормить себя может не каждый, но Беларусь может. И это делает белорусов сильнее перед вызовами турбулентного санкционного времени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522f9a24-48e1-4514-856b-728cc6488051/conversions/c2cffc65-a985-4eda-bc32-6a0a07f1dc47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522f9a24-48e1-4514-856b-728cc6488051/conversions/c2cffc65-a985-4eda-bc32-6a0a07f1dc47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522f9a24-48e1-4514-856b-728cc6488051/conversions/c2cffc65-a985-4eda-bc32-6a0a07f1dc47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/522f9a24-48e1-4514-856b-728cc6488051/conversions/c2cffc65-a985-4eda-bc32-6a0a07f1dc47-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача. Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно, по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб", - подчеркнул Александр Лукашенко.