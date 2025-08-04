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Уборочная-2025: на что Президент нацеливает белорусских аграриев
В Беларуси страда в самом разгаре, но до финиша еще далеко, если учесть, что каравай-2025 должен весить порядка 11 млн т (вместе с рапсом и кукурузой).
Такой прогноз озвучил Минсельхозпрод на республиканском селекторном совещании 18 июля. Тогда же на максимум аграриев нацелил Президент Александр Лукашенко.
Урожай в полях стоит хороший. Другое дело, что капризы погоды корректируют график уборки. Это требует предельной ответственности и контроля на каждом этапе уборочной от руководителей всех уровней. Жесткая кадровая и технологическая дисциплина - таков залог успехов в полях, убежден Президент. Это касается и исправности техники, и готовности зерносушилок, и в целом технологии уборки.
В стране сделано все, чтобы нынешняя кампания прошла на высоком организационном уровне. Не зря зерно называют твердой мировой валютой - это гарант продовольственной безопасности. Прокормить себя может не каждый, но Беларусь может. И это делает белорусов сильнее перед вызовами турбулентного санкционного времени.
"Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача. Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно, по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Если мы не хотим воевать, давайте будем работать. Давайте будем воевать в мирном труде, убирая хлеб", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Жатва является моментом истины для всех - от руководителя хозяйства до механизатора. Президент призывает к хозяйскому подходу всех. При этом он просит не забывать про людей. За ответственный труд в полях от зари до зари экипажи должны быть отмечены. Передовики жатвы - это герои нашего времени, уверен глава государства. И все они заслуживают особого внимания.