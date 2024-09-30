Уйти от диктата Запада в области критических технологий. Президент провел переговоры с главой Якутии

Региональный разрез сотрудничества Беларуси и России обсуждали 30 сентября во Дворце Независимости. Президент провел переговоры с главой Республики Саха. Делегация региона работает в Минске. Этот богатейший северный край России заинтересован в наращивании сотрудничества с нашей страной. Взаимный интерес к поставкам техники, продовольствия и не только.

Диктат санкций должен был подкосить страны. Но совместная работа на технологический суверенитет сводит на нет все усилия западных "доброжелателей". В условиях давления Александр Лукашенко предлагает руководителям российских регионов действовать просто: если что-то попало под запрет - покупайте белорусское!

Республика Саха - самый большой российский регион. Такой крупный, что здесь сразу три часовых пояса. Якутия (это еще одно название края) больше Аргентины, Казахстана, по площади, считай, Индия. Тут, кстати, тоже бывает плюс 40, правда, зимой доходит и до минус 70. Суровый климат - а столица региона находится в зоне вечной мерзлоты - закаляет людей.

Но, кажется, теплота этой встречи растопит любой лед.

Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона на гостеприимной белорусской земле: "С большим интересом относимся к вашей делегации, потому что и земля у вас такая необычная, романтичная, и для меня в том числе, хотя я очень хорошо знаю Россию. Огромные просторы, богатейшие природные ресурсы. И, главное, люди у вас очень мужественные, трудолюбивые". В этом смысле Президент обратил внимание на некоторую общность черт народов Беларуси и Якутии, особенно в их целеустремленности.

Глава Якутии в Минске впервые. Хотя даже гости с Дальнего Востока в Беларуси бывали не раз. Раз уж Беларусь и Россия идут по пути укрепления региональных связей, то и Республика Саха не должна остаться в стороне. Товарооборот не нулевой, в последние годы прибавляем, приближаясь к сотне миллионов долларов. Но, как говорится, можно расширить горизонты.

А. Лукашенко: Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское

Что касается сфер взаимных интересов, то они, по словам Президента, могут быть очень разнообразными. А в настоящее время они еще и продиктованы определенным давлением со стороны Запада. "Я имею в виду западные фашистские санкции. Как я говорю каждому российскому губернатору: если что-то попало под запрет, покупайте белорусское, - отметил Александр Лукашенко. - Мы, наверное, на много процентов сможем заместить вам западные товары".

Если говорить в этом смысле про Якутию, которой нужна замена импортной техники для горнодобывающих предприятий, то Беларусь ее производит. И масштабные инвестиционные проекты в этой отрасли позволяют нарастить поставки в несколько раз. "Знаменитые карьерные самосвалы белорусского автозавода БелАЗ помогут перевыполнить все планы Якутии по увеличению добычи полезных ископаемых. Наши большегрузы зарекомендовали себя отлично в регионах Российской Федерации", - сказал Президент.

Якутия - кладовая России и быстрорастущий регион

Президент сразу перешел к сути дела. А она заключаетсая в том, что Якутия - стратегическая кладовая России.

Республика занимает первое место в мире по добыче алмазов, второе в стране - по добыче золота, третье по углю, пятое - по нефти и газу. Санкциям вопреки регион развивается, прибавляя ежегодно по 8 %. Рекордные инвестиции позволяют активно строить рудники, фабрики, автомобильные дороги. На белорусов здесь можно положиться.

Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр

Речь также шла о возможностях по поставке горнодобывающего оборудования. В частности, о продукции предприятия "Нива-Холдинг" из Солигорска, которая является не просто отличной альтернативой западным образцам, но и учитывает специфику работы и требования любого покупателя. "Мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр, - заверил Александр Лукашенко. - Главное, чтобы объемы были для этого".

Одной из тем на встрече стало строительство и потенциал задействования в этой сфере белорусских специалистов. Якутия сейчас активно развивается. Идет строительство обогатительных фабрик, подземных рудников, освоение месторождений полезных ископаемых. "Следовательно, нужны рабочие руки. А люди, приезжая на работу, хотят жить в нормальных, комфортных условиях, особенно в вашем суровом крае, - сказал глава государства. - Вы правильно делаете, что строите новые современные микрорайоны в Якутске и Нерюнгри. Мы, развивая большие производства, поступаем так же". Президент обратил внимание, что в Беларуси есть отличные строители и высокие стандарты городской инфраструктуры. А отечественные проектные и строительные организации готовы работать с Якутией.

В планах делегации - побывать на гомельском "Кристалле". Уникальное предприятие занимается огранкой бриллиантов, а четверть всех алмазов в мире добывается именно в Якутии. Ресурсы - это, конечно, хорошо, но ими сыт не будешь, на хлеб не намажешь, так что в проработку берут и "хлебную" тему - прямые поставки продовольствия в регион.

Российской стороне нужно определить виш-лист - за отгрузками дело не станет.

Президент: Любой российский регион для нас очень близкие люди

Александр Лукашенко поблагодарил Айсена Николаева за интерес к Беларуси и готовность работать с нашей страной, несмотря на значительное расстояние. Президент также гарантировал, что все достигнутые договоренности будут обязательно исполнены точно и в срок по всем направлениям. "Спасибо еще раз за то, что вы приехали в этот дальний для вас край, но это очень близкая земля для нас. Любой российский регион для нас очень близкие люди. Мы с Сахалином, Владивостоком активно сотрудничаем. Ну а вы, считайте, на полпути. Так что не так уж и далеко вы от нас находитесь", - подытожил белорусский лидер.

Глава Республики Саха: Мы очень высоко ценим возможность развития сотрудничества с Беларусью

Глава Республики Саха Айсен Николаев в свою очередь отметил, что впервые посещает Беларусь, и для него огромная честь встретиться с Президентом лично. "Мы очень высоко ценим возможность развития сотрудничества с Беларусью в рамках развития союзнических отношений между нашими странами. Хочу искренне поблагодарить Вас за Ваш труд, постоянное внимание к вопросам развития межрегионального сотрудничества", - сказал он.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Россия):

"В Якутии в мире и согласии живут представители 135 народов и национальностей. У нас есть пословица: если хочешь полюбить Якутию - приезжай летом, а если хочешь ее понять - приезжай зимой".

Делегация Республики Саха посетит белорусские предприятия

И белорусские большегрузы, и тракторы, и дорожные машины в Якутии знают. Это основная статья отечественного экспорта в регион. Беларусь способна закрыть потребности республики в особой технике.

Линейку машин лучше увидеть своими глазами, именно поэтому в планах делегации значатся все белорусские гранды - от БелАЗа до МТЗ. Поставки будут наращивать.

Беларусь и Россия обязаны вместе сделать так, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий

Айсен Николаев:

"Мы обязаны все вместе сделать так, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий. Наши страны, я считаю, способны совместно делать любую технологию, которая вообще в мире существует. Главное - было бы желание, были бы на это настроены коллективы, люди".

Якутия предлагает Беларуси совместную работу в области кинопроизводства и технологий

На переговорах звучало, что сотрудничество не должно ограничиваться экономикой. Гуманитарные связи порой "держат" не хуже. Оказалось, что Якутия - и этот факт стал для журналистов открытием - один из лидеров России по кинопроизводству после Москвы и Питера. Готовы работать и здесь сообща, тем более, что общей истории хватает.

Историю отношений с регионом сегодня писали и в белорусском правительстве. Там всегда определяются с конкретикой и тактикой действий. Вице-премьер, курирующий промышленность, в курсе масштабных инвестпроектов региона.

Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Якутией

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В нашем двустороннем взаимодействии Беларусь особенно заинтересована в создании условий для наращивания двустороннего товарооборота. При этом непростая логистическая составляющая не должна стать для нас преградой".