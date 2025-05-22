В Беларуси кадровые изменения коснулись руководства МАРТ, Минлесхоза, Минэнерго и Минтруда

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Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда ведомств, сообщает БЕЛТА.

Светлана Короткевич займет пост заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. До настоящего времени она работала начальником управления продаж и маркетинга на предприятии в Гомеле.

Андрей Карась согласован на должность первого заместителя министра лесного хозяйства. Ранее он возглавлял Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

Еще одно кадровое решение в руководстве Минлесхоза - Игорь Малашевич займет пост заместителя министра. Для него это повышение в структуре ведомства. До настоящего времени в Минлесхозе он работал начальником управления экономики и инвестиций.

Сразу два новых заместителя министра в Министерстве энергетики. Эти посты займут Владислав Долгий и Константин Аношенко. Первый до настоящего времени работал директором филиала "Минские кабельные сети" минского РУП электроэнергетики "Минскэнерго". Второй был начальником управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Минэнерго.