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В Беларуси новый министр энергетики
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром энергетики Дениса Мороза, сообщает БЕЛТА.
Алексей Кушнаренко, который возглавлял ведомство, переходит на пост председателя Минского облисполкома.
Денис Мороз с 2021 года по настоящее время занимал пост заместителя министра энергетики, в 2016-2021 годах возглавлял проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ Белгипротопгаз".