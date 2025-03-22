В Беларуси новый министр энергетики

Алексей Кушнаренко, который возглавлял ведомство, переходит на пост председателя Минского облисполкома.

Денис Мороз с 2021 года по настоящее время занимал пост заместителя министра энергетики, в 2016-2021 годах возглавлял проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ Белгипротопгаз".