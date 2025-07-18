В Беларуси планируют намолотить почти 11 млн тонн зерна

В Беларуси хотят намолотить около 11 млн т зерна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 18 июля во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, пишет БЕЛТА.

"По заверению правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 млн тонн", - заметил Александр Лукашенко.