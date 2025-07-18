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В Беларуси планируют намолотить почти 11 млн тонн зерна
Автор:Редакция news.by
В Беларуси планируют намолотить почти 11 млн тонн зернаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98fe5db6-3b13-4d62-9172-d7269d620b68/conversions/d3191d74-2745-4bf6-8bdb-97fece24dc8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98fe5db6-3b13-4d62-9172-d7269d620b68/conversions/d3191d74-2745-4bf6-8bdb-97fece24dc8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98fe5db6-3b13-4d62-9172-d7269d620b68/conversions/d3191d74-2745-4bf6-8bdb-97fece24dc8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98fe5db6-3b13-4d62-9172-d7269d620b68/conversions/d3191d74-2745-4bf6-8bdb-97fece24dc8d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси хотят намолотить около 11 млн т зерна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 18 июля во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, пишет БЕЛТА.
"По заверению правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 млн тонн", - заметил Александр Лукашенко.
В то же время Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел информируют Президента о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде.