В Беларуси планируют построить дополнительное производство сухого детского питания

Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении ОАО "Беллакт" рассказали о намерении построить дополнительное производство сухого детского питания. Эта продукция широко востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, сообщает БЕЛТА.

Построить новый цех предполагается за счет различных источников. Почти половина из них - кредит Банка развития Беларуси. Остальное - это средства республиканского централизованного инновационного фонда, средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и 13 % - собственные средства предприятия.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобная продукция, особенно детское питание, будет востребована всегда. Например, в ней заинтересованы многие страны в Африке.

Что касается кредитов под создание нового производства, Президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. "Где бы ты ни взял - в Банке развития, еще где-то: взял в долг - должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, - вернешь", - сказал глава государства.

"Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект", - подчеркнул белорусский лидер.

Он поручил не затягивая, без волокиты готовить экономическое обоснование проекта. "Если надо, будем строить", - сказал глава государства.