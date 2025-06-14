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В Беларуси планируют построить дополнительное производство сухого детского питания
Президенту Беларуси Александру Лукашенко при посещении ОАО "Беллакт" рассказали о намерении построить дополнительное производство сухого детского питания. Эта продукция широко востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, сообщает БЕЛТА.
Построить новый цех предполагается за счет различных источников. Почти половина из них - кредит Банка развития Беларуси. Остальное - это средства республиканского централизованного инновационного фонда, средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и 13 % - собственные средства предприятия.
Александр Лукашенко подчеркнул, что подобная продукция, особенно детское питание, будет востребована всегда. Например, в ней заинтересованы многие страны в Африке.
Что касается кредитов под создание нового производства, Президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. "Где бы ты ни взял - в Банке развития, еще где-то: взял в долг - должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, - вернешь", - сказал глава государства.
"Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект", - подчеркнул белорусский лидер.
Он поручил не затягивая, без волокиты готовить экономическое обоснование проекта. "Если надо, будем строить", - сказал глава государства.
Реализация проекта позволит дополнительно переработать 61 тыс. т молока в год, увеличив до 15 тыс. т (рост в 2 раза) производство сухих детских смесей, отвечающих требованиям мировых стандартов, и расширив географию экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки.