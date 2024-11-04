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В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко

В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко

В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования аграриев во время областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2024" в Климовичах, сообщает БЕЛТА.

"Мы проделали большой путь по созданию АПК будущего. Но впереди задач не меньше: повышать производительность сельского хозяйства прежде всего за счет технологической дисциплины и точного земледелия, увеличивать глубину переработки, развивать собственную семенную базу. Благо, научных институтов у нас хватает", - отметил Президент.

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