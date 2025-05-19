В Беларуси произошли изменения в госрегулировании цифрового развития

В целях совершенствования государственного регулирования цифрового развития внесены изменения в указ от 7 апреля 2022 года №136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации". Соответствующий указ №200 подписал 19 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ направлен на дальнейшую активизацию регионального цифрового развития за счет средств местных инновационных фондов, расширение перечня услуг отраслевых офисов цифровизации и РУП "Центр цифрового развития", оказываемых государственным органам и организациям за счет бюджетных средств, в том числе по планированию их цифрового развития, сопровождению информационных систем, масштабированию пилотных проектов.