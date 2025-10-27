В Беларуси сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2afc599-0d32-46e1-9c0b-12b4a1442f5e/conversions/6016babc-a469-444f-85b6-f29f5bef5050-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2afc599-0d32-46e1-9c0b-12b4a1442f5e/conversions/6016babc-a469-444f-85b6-f29f5bef5050-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2afc599-0d32-46e1-9c0b-12b4a1442f5e/conversions/6016babc-a469-444f-85b6-f29f5bef5050-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2afc599-0d32-46e1-9c0b-12b4a1442f5e/conversions/6016babc-a469-444f-85b6-f29f5bef5050-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 381, согласно которому сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Осуществление полномочий председателя суда возложено на заместителя председателя Верховного Суда Юрия Кобеца. Всего в составе Апелляционного экономического суда 27 судей, включая председателя и его заместителей.

Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов.

Новый судебный орган начнет работу по рассмотрению дел с 1 января 2026 года. До этого времени планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия.

Как сообщалось ранее, решение об образовании Апелляционного экономического суда принято главой государства в целях реализации положений Кодекса гражданского судопроизводства, которым предусматривается создание трехзвенной системы экономических судов.

Такое структурное преобразование произойдет за счет разделения деятельности судов первой и апелляционной инстанций, которые сейчас функционируют в рамках одного суда. Это станет важным шагом в направлении повышения эффективности отправления правосудия по экономическим делам.

Областные экономические суды и экономический суд города Минска будут выступать в качестве судов первой инстанции. Апелляционный экономический суд - в качестве второй, апелляционной, инстанции.

Суд планируется сформировать за счет имеющейся численности судей и работников аппаратов иных судов. Всего в нем будут работать 27 судей, включая председателя и его заместителей. Будут образованы Президиум, апелляционная судебная коллегия, судебная коллегия по рассмотрению гражданских дел в качестве суда первой инстанции и по делам об административных правонарушениях.