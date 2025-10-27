3.67 BYN
В Беларуси сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 октября подписал указ № 381, согласно которому сформирован кадровый состав судейского корпуса Апелляционного экономического суда. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Осуществление полномочий председателя суда возложено на заместителя председателя Верховного Суда Юрия Кобеца. Всего в составе Апелляционного экономического суда 27 судей, включая председателя и его заместителей.
Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов.
Новый судебный орган начнет работу по рассмотрению дел с 1 января 2026 года. До этого времени планируется завершить все необходимые организационно-штатные мероприятия.
Как сообщалось ранее, решение об образовании Апелляционного экономического суда принято главой государства в целях реализации положений Кодекса гражданского судопроизводства, которым предусматривается создание трехзвенной системы экономических судов.
Такое структурное преобразование произойдет за счет разделения деятельности судов первой и апелляционной инстанций, которые сейчас функционируют в рамках одного суда. Это станет важным шагом в направлении повышения эффективности отправления правосудия по экономическим делам.
Областные экономические суды и экономический суд города Минска будут выступать в качестве судов первой инстанции. Апелляционный экономический суд - в качестве второй, апелляционной, инстанции.
Суд планируется сформировать за счет имеющейся численности судей и работников аппаратов иных судов. Всего в нем будут работать 27 судей, включая председателя и его заместителей. Будут образованы Президиум, апелляционная судебная коллегия, судебная коллегия по рассмотрению гражданских дел в качестве суда первой инстанции и по делам об административных правонарушениях.
К компетенции Апелляционного суда будут относиться рассмотрение гражданских дел по экономическим спорам, вытекающим из хозяйственных правоотношений, а также надзор за деятельностью нижестоящих областных экономических и экономического суда города Минска.