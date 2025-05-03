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В честь 80-летия Победы Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер
В преддверии священной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, cообщает БЕЛТА.
"Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая и масштабная война в истории человечества. Завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену, потеряв каждого третьего", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, примером, на котором воспитывают детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей.
Многие отечественные промышленные гиганты - "Беларуськалий", МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ - ведут свою историю начиная с послевоенного времени.
"Это наследие мы не просто сохранили, но приумножили и превратили в известные белорусские бренды", - сказал глава государства.