В День Победы Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в Москве и Минске

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f75218a-c57b-4c80-9515-be24e793e021/conversions/822ba3f8-c376-46c8-9a66-36983cda6b53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f75218a-c57b-4c80-9515-be24e793e021/conversions/822ba3f8-c376-46c8-9a66-36983cda6b53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f75218a-c57b-4c80-9515-be24e793e021/conversions/822ba3f8-c376-46c8-9a66-36983cda6b53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f75218a-c57b-4c80-9515-be24e793e021/conversions/822ba3f8-c376-46c8-9a66-36983cda6b53-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства 8 мая направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 9 мая на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.