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В День Победы Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в Москве и Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава государства 8 мая направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 9 мая на Красной площади в Москве вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на Параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.
Вечером того же дня в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Александр Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.