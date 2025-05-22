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Валерий Вакульчик стал руководителем Аппарата Совета Министров

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика руководителем Аппарата Совета Министров, информирует БЕЛТА.

До настоящего времени Валерий Вакульчик работал на посту помощника Президента - инспектора по Брестской области.

"Что касается руководителя Аппарата правительства, у нас всегда там был человек военный, подготовленный, человек опытный. Это должность министра. Притом очень серьезная - надо организовать работу Аппарата правительства. Это очень серьезная должность. С Натальей Владимировной (Натальей Петкевич, которая назначена вице-премьером после работы на посту первого заместителя главы Администрации Президента) вы там найдете общий язык. Как люди системные и требовательные, думаю, будете к месту нынешнему правительству. По крайней мере, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин) по вам не имел никаких возражений. Даже доволен был", - сказал Президент.

Вакульчик Валерий Павлович родился в 1964 году в деревне Завершье Дрогичинского района Брестской области. В 1985 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. В 2011 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 1985 по 1991 год проходил военную службу в Вооруженных Силах СССР.

В 1991-2008 годах служил в органах государственной безопасности Беларуси.

2008-2011 годы - начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.

2011-2012 годы - председатель Следственного комитета.

С 2012 по 2020 год возглавлял Комитет государственной безопасности.

С сентября по октябрь 2020 года - государственный секретарь Совета безопасности.

В 2020 году назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

С мая 2025 года - руководитель Аппарата Совета Министров.

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