Валерий Вакульчик стал руководителем Аппарата Совета Министров

"Что касается руководителя Аппарата правительства, у нас всегда там был человек военный, подготовленный, человек опытный. Это должность министра. Притом очень серьезная - надо организовать работу Аппарата правительства. Это очень серьезная должность. С Натальей Владимировной (Натальей Петкевич, которая назначена вице-премьером после работы на посту первого заместителя главы Администрации Президента) вы там найдете общий язык. Как люди системные и требовательные, думаю, будете к месту нынешнему правительству. По крайней мере, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин) по вам не имел никаких возражений. Даже доволен был", - сказал Президент.