"Великолепный финал". Лукашенко поздравил ХК "Юность-Минск" с завоеванием Кубка Президента

Фото: Дениса Костюченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d36cb818-7c3e-4313-8c19-85ade7caa814/conversions/d6664d38-a8e5-4b47-83c7-8db80b470bd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d36cb818-7c3e-4313-8c19-85ade7caa814/conversions/d6664d38-a8e5-4b47-83c7-8db80b470bd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d36cb818-7c3e-4313-8c19-85ade7caa814/conversions/d6664d38-a8e5-4b47-83c7-8db80b470bd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d36cb818-7c3e-4313-8c19-85ade7caa814/conversions/d6664d38-a8e5-4b47-83c7-8db80b470bd6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Дениса Костюченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков хоккейного клуба "Юность-Минск" с завоеванием Кубка Президента. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Великолепный финал и блестящее окончание сезона, в котором команде покорились три главных трофея - Кубок Салея, золотые медали регулярного чемпионата страны и Президентский Кубок. Очень важно, что молодое поколение "Юности" продолжает традиции легендарного клуба, давшего путевку в жизнь многим звездам хоккея и ставшего настоящей школой жизни для тысяч мальчишек", - говорится в поздравлении.

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Александр Лукашенко также адресовал самые теплые слова благодарности за красивую и упорную борьбу хоккейному клубу "Витебск". "Ваши преданность родной команде, сплоченность и прогресс впечатляют. Убежден, главные победы у вас еще впереди", - подчеркнул Президент.