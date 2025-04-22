"Юность" в 11-й раз стала чемпионом Беларуси по хоккею

Фото: Сергея Шелега news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafaa9ae-0173-489e-8854-e4444e892118/conversions/39aabd7a-e3ab-42fa-9f8c-7409013bea38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafaa9ae-0173-489e-8854-e4444e892118/conversions/39aabd7a-e3ab-42fa-9f8c-7409013bea38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafaa9ae-0173-489e-8854-e4444e892118/conversions/39aabd7a-e3ab-42fa-9f8c-7409013bea38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafaa9ae-0173-489e-8854-e4444e892118/conversions/39aabd7a-e3ab-42fa-9f8c-7409013bea38-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Сергея Шелега

Хоккеисты столичной "Юности" стали обладателями Кубка Президента за победу в плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-24/25, сообщает БЕЛТА.

Звание чемпионов Беларуси подопечные Сергея Стася оспаривали с "Витебском". По ходу серии до 4 побед минчане уступали со счетом 1:3, но затем одержали 2 виктории подряд и сравняли цифры в противостоянии.



Финал Кубка Президента дошел до решающего седьмого матча в пятый раз в истории экстралиги и в третий раз за последние четыре года. Главный поединок сезона-24/25 приняла "Чижовка-Арена".

В стартовой трети соперники обошлись без заброшенных шайб, голы посыпались уже в начале второго периода. Сперва точный бросок точно в девятку нанес форвард минчан Станислав Кучкин, через 40 секунд выход один на один реализовал Владислав Демидович, а еще через полторы минуты Дмитрий Колышкин воспользовался ошибкой голкипера гостей и поразил пустые ворота - 3:0. Незадолго до ухода на перерыв автором четвертой шайбы хозяев стал Павел Воронов.

В заключительной трети витебчане подарили фанатам надежду, отличившись дважды за 20 секунд: Михаил Листопадов реализовал большинство, еще один точный бросок нанес Евгений Астанков. Совершить камбэк северянам не удалось, вместо этого "медведи" пропустили от Павла Куликова, который снял все вопросы об исходе встречи. В итоге 5:2 в решающем матче и 4:3 в серии в пользу минчан.