3.68 BYN
3.05 BYN
3.46 BYN
"Юность" в 11-й раз стала чемпионом Беларуси по хоккею
Хоккеисты столичной "Юности" стали обладателями Кубка Президента за победу в плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-24/25, сообщает БЕЛТА.
Звание чемпионов Беларуси подопечные Сергея Стася оспаривали с "Витебском". По ходу серии до 4 побед минчане уступали со счетом 1:3, но затем одержали 2 виктории подряд и сравняли цифры в противостоянии.
Финал Кубка Президента дошел до решающего седьмого матча в пятый раз в истории экстралиги и в третий раз за последние четыре года. Главный поединок сезона-24/25 приняла "Чижовка-Арена".
В стартовой трети соперники обошлись без заброшенных шайб, голы посыпались уже в начале второго периода. Сперва точный бросок точно в девятку нанес форвард минчан Станислав Кучкин, через 40 секунд выход один на один реализовал Владислав Демидович, а еще через полторы минуты Дмитрий Колышкин воспользовался ошибкой голкипера гостей и поразил пустые ворота - 3:0. Незадолго до ухода на перерыв автором четвертой шайбы хозяев стал Павел Воронов.
В заключительной трети витебчане подарили фанатам надежду, отличившись дважды за 20 секунд: Михаил Листопадов реализовал большинство, еще один точный бросок нанес Евгений Астанков. Совершить камбэк северянам не удалось, вместо этого "медведи" пропустили от Павла Куликова, который снял все вопросы об исходе встречи. В итоге 5:2 в решающем матче и 4:3 в серии в пользу минчан.
Регулярный чемпионат экстралиги сезона-24/25 "Юность" завершила на первом месте, опередив "Витебск" на 4 очка. В четвертьфинале минчане разобрались с оршанским "Локомотивом" (4:0), а в полуфинале также всухую выиграли серию у "Динамо-Молодечно". Столичный клуб завоевал Кубок Президента в 11-й раз в истории и впервые с 2021 года. В трех предыдущих сезонах чемпионом страны становился жлобинский "Металлург".