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"Велосипед и мотоцикл - это будущее". Лукашенко оценил новые модели минского мотовелозавода

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Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время посещения Минского городского технопарка ориентировал ООО "МотоВелоЗавод" на расширение производства, сообщает БЕЛТА.

Во время посещения технопарка Александр Лукашенко ознакомился с выставкой продукции предприятий-резидентов. Особое внимание он уделил технике ООО "МотоВелоЗавод". Как заявил директор предприятия Сергей Манько, белорусская мото- и велопродукция пользуется большим спросом как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

"Ну вот. А говорили, нам не надо ни велосипеды, ни мотоциклы. Оказывается, нам все надо. Велосипед и мотоцикл - это будущее", - подчеркнул Президент.

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларусимотовелозавод