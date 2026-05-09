Вице-президент Евангелистской ассоциации: У Лукашенко мудрость от сохи - проверенная жизнью

Фото: БЕЛТА

Вице-президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма (США) Виктор Гамм в "Актуальном интервью" высоко оценил Беларусь и ее Президента Александра Лукашенко, отметив гостеприимство народа и прагматичный подход главы государства.

"Беларусь - замечательная страна с богатой историей. Много белорусов пострадали. Достаточно вспомнить 3 млн тех, кто погиб во времена Второй мировой войны от рук нацистов. 800 тыс. евреев, Чернобыль - бед много было. Но при всем этом народ остался гостеприимным, добрым. Страна весьма многогранная. И здесь обычные политические ярлыки совершенно не к месту", - заявил Виктор Гамм, говоря о том, почему называть Беларусь "последней диктатурой Европы" неправильно.

Он подчеркнул, что неоднократно бывал в Беларуси. "Я очень дружил с митрополитом Филаретом. У нас с ним были добрые отношения, мы часто беседовали. Весьма добрые, доверительные отношения и с Русской православной церковью, с Белорусской православной церковью, с Католической церковью, естественно, с протестантскими евангельскими церквами", - обозначил американский религиозный деятель.

Поэтому я могу сказать, что чистоте, безопасности Беларуси могут позавидовать и Европа, и Америка, и практически любая страна мира. Виктор Гамм

Виктор Гамм

Говоря о Президенте Беларуси, он акцентировал внимание на его личных качествах: "Лукашенко - лидер, не просто руководитель, а лидер. Он болеет, живет своей страной. После наблюдений со стороны должен сказать, что он абсолютный прагматик, смотрит на вещи с практической точки зрения. И поэтому ему легко договориться с Президентом Дональдом Трампом, который является абсолютно неисправимым прагматиком".

"Как мне кажется, у Лукашенко мудрость от сохи - практическая, приземленная, проверенная жизнью. Похвально, что он относится ко всем вероисповеданиям одинаково, без предвзятого мнения", - заметил Виктор Гамм.