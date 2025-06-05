Визит Александра Лукашенко в Китай обсуждают информационные издания КНР

Минск и Пекин - настоящие друзья и хорошие партнеры. Визит Александра Лукашенко в Китай - на первых страницах информационных изданий КНР. Местная пресса масштабно осветила это событие. В одной из публикаций отмечается: "Китай и Беларусь - настоящие друзья. Страны соглашаются противостоять гегемонии и защищать международную справедливость и правосудие". "Пекин и Минск стремятся к дальнейшему углублению стратегических отношений и сотрудничества", - отмечается в другом материале.