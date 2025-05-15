3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
Визит делегации Зимбабве в Беларусь стал по-особому теплым и плодотворным
Соглашения, которые войдут в историю развития двусторонних отношений. Белорусский лидер обсудил результаты визита африканской делегации с коллегой из Зимбабве. Диалог продолжился буквально до трапа самолета. Эммерсон Мнангагва пригласил Президента Беларуси посетить Зимбабве с ответным визитом.
"Вам придется снова реакклиматизироваться на родине. Но и у вас зима там", - заметил глава белорусского государства.
Эммерсон Мнангагва подтвердил, что сейчас в Зимбабве действительно зимний период, и порой по местным меркам весьма прохладно. "Но белорусская погода для нас очень комфортная", - заверил он.
"Это говорит о том, что вам надо чаще бывать в Беларуси", - сказал в ответ Александр Лукашенко.
Лидеры стран тепло попрощались. Эммерсон Мнангагва поблагодарил за прекрасную организацию визита и пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время совершить ответный визит в Зимбабве. "Большое спасибо! Я увезу самые лучшие воспоминания", - сказал на прощание Президент Зимбабве.
Александр Лукашенко лично проводил Эммерсона Мнангагву в аэропорт
Главу Зимбабве Александр Лукашенко провожал лично. Это жест дипломатии, когда рукопожатия крепче контрактов, о чем говорит и активизация сотрудничества Беларуси и Зимбабве, а также рост связей с другими странами Африканского континента.
Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2030 годы
Визит делегации Зимбабве в Беларусь стал по-особому теплым и плодотворным. Результаты переговоров направлены на взаимовыгодное сотрудничество и устремлены в будущее. При этом уже сегодня они имеют весомое практическое оформление. Подписан пакет новых документов. Среди них - отмена виз для дипломатов, соглашения по линии МЧС и СМИ, усиление партнерства в здравоохранении, развитие двустороннего туризма. Проработана дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства Беларуси и Зимбабве до 2030 года. Нашим компаниям открыта возможность для участия в добыче минеральных ресурсов Зимбабве. Основная цель, которую ставят перед собой стороны на ближайшее время, - выйти на устойчивый товарооборот в 100 млн долларов. Об этом и не только заявил Александр Лукашенко после официальной части переговоров с Президентом Зимбабве.
Белорусский лидер об итогах переговоров
"Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве", - сказал глава государства.
"Вы изучили нашу систему здравоохранения. Она вам понравилась, по моим данным. И вы готовы ее выстроить в Зимбабве с нашей помощью. Мы готовы вам в этом содействовать", - заверил Александр Лукашенко.
"Подписан пакет двусторонних документов. В его основе дорожная карта на 2026-2030 годы, в которой учтены все ключевые совместные проекты в различных сферах", - отметил Александр Лукашенко.
"Мы договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов", - сказал белорусский лидер.
По его словам, соответствующий проект соглашения будет подготовлен к его ответному визиту в Зимбабве.
"В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве - в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки. - Прим. ред.). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами", - сказал глава государства.
Президент отметил, что в ходе визита Эммерсона Мнангагвы в Беларусь достигнуты значимые результаты. Этому предшествовала большая работа правительств, профильных министерств, региональных властей и компаний.
"Но я хочу выразить искреннюю признательность именно Вам за большой личный вклад в развитие стратегических отношений дружбы и братства между народами Беларуси и Зимбабве. Убежден, с такой поддержкой мы еще активнее будем наращивать товарооборот, создавать совместные перспективные производства, открывать новые рынки как в Африке, так и в Евразии", - подчеркнул белорусский лидер.
В последние годы Минск и Хараре заметно активизировали диалог. Александр Лукашенко посетил с государственным визитом Зимбабве в начале 2023 года. Он стал поворотным. Товарооборот вырос на 55 % уже в следующем году. А совместные аграрные проекты и подписанные меморандумы - лишь начало будущей объемной работы.