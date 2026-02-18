Вольфович о главных критериях Лукашенко к проверке ВС: Внезапность, требовательность, объективность

Президент 18 февраля заслушал доклад госсекретаря Совета Безопасности. В центре внимания - ход масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил.

Александр Вольфович доложил о завершении второго этапа, в рамках которого проверялась боеготовность большинства воинских частей, включая силы специальных операций.

Проведены контрольные занятия на полигонах по огневой и физической подготовке - на этом акцентировал внимание Президент.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: "Во главе угла при проверке Вооруженных Сил должны быть внезапность, требовательность и максимальная объективность в оценке проверяемых воинских частей. Глава государства сказал о том, что нужна реальная картина способности и готовности наших Вооруженных Сил действовать в соответствии с их предназначением".

По его словам, Государственным секретариатом была создана сложная обстановка, приближенная к боевым действиям: "Конечно, за основу брали опыт специальной военной операции. На проверяемые воинские части воздействовал условный противник, в роли которого мы задействовали подразделения внутренних войск".

Александр Вольфович подчеркнул, что главе государства было доложено о том, что подразделения внутренних войск показали себя с хорошей стороны в плане подготовки личного состава. Была отмечена мотивированность и профессиональная обученность военнослужащих.

Главой государства поставлена задача тщательно проанализировать все недостатки, определить слабые места и улучшить подготовку личного состава, включая офицерское звено. В целом проверка будет продолжена. Говоря о промежуточных итогах, Александр Вольфович отметил, что наши воинские части способны выполнить поставленные задачи.

Вольфович: Огневая выучка и физическая выносливость - это основа

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadacb14-2717-401a-ac77-e168128f480c/conversions/e7dace18-bab4-4775-a409-dc128d841ac7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadacb14-2717-401a-ac77-e168128f480c/conversions/e7dace18-bab4-4775-a409-dc128d841ac7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadacb14-2717-401a-ac77-e168128f480c/conversions/e7dace18-bab4-4775-a409-dc128d841ac7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadacb14-2717-401a-ac77-e168128f480c/conversions/e7dace18-bab4-4775-a409-dc128d841ac7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Вольфович:

"Были отработаны такие вопросы, как загрузка материальных средств на транспорт, получение боеприпасов на определенных складах, совершение маршей на различные расстояния. При этом различным воинским частям достались разные маршруты. Финальной частью этого этапа стало проведение на полигонах контрольных занятий по огневой и физической подготовке. Огневая выучка и физическая выносливость военнослужащих - это основа, которая нужна на поле боя. На это был сделан основной упор, и это было требованием нашего Президента".

Вольфович: Лишние деньги мы не тратим

Как подчеркнул Госсекретарь Совбеза, внезапной проверке подвергнут и ряд других частей. При этом важно отметить - практически никаких дополнительных финансовых затрат в ходе проверки не было.

Александр Вольфович:

"Все мероприятия укладываются в те программы подготовки, которые спланированы на это полугодие. Ничего дополнительного. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку". "Практически никаких дополнительных затрат в ходе этой внезапной проверки не было. Все затраты заложены в бюджет Вооруженных Сил на этот учебный год. Мы не проводим внезапных учений, как это делают наши соседи на сопредельной территории Польши, стран Балтии. Там количество учений зашкаливает. На сегодняшний день идет семь учений довольно большой интенсивности на европейском континенте".