"Время Первого": белорусская красная икра, уроки демократии для Санчеса, субботник в музее

17 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу RT. Не интервью, а просто бомба - именно так оценивают все сказанное им, хотя пока в эфире разговор не был показан целиком - лишь несколько фрагментов.

Откровенно на самые острые вопросы мировой политической повестки Александр Лукашенко ответил Рику Санчесу. В портфолио известного журналиста интервью с Обамой и Бушем, Фиделем Кастро и Горбачевым. Эфиры стабильно набирают десятки миллионов просмотров.

О чем говорили с Лукашенко? Реальный взгляд на Запад, политику Трампа, путь США через Беларусь в Россию, события на Ближнем Востоке и Венесуэле. Зашел разговор и об истинной "демократии".

Все, что случилось за кадром большого разговора, покажет рубрика "Время Первого". Там же - о главных темах президентской недели. Будущее региона: что ждет юго-восток Могилевской области? Плюс лайфхаки и интересные кадры с субботника.

Встречать людей из США во Дворце Независимости, кажется, входит в привычку. В этот раз пожаловал американский гость с кубинскими корнями, который сегодня работает на Russia Today (RT). Это бомбическое комбо, но эффект Санчеса будет больше, если взять интервью у Лукашенко.

Журналист готовился. Сверхзадача - понять, почему одни называют белорусского президента диктатором, а другие батькой. Еще, пока была минута, Рик подписал книгу в подарок. О чем его бестселлер?

"Я написал ее в то время, когда следил за господином Обамой, когда он баллотировался в президенты. И тогда я думал, что страна движется в неправильном направлении. Так я написал книгу об Америке того времени. И она называется "Почему новой Америке надоела старая политика". Другими словами, у Америки болезнь, и ее нужно вылечить", - сказал Рик Санчес.

Чем же болеют сегодня Штаты и вообще современный мир? Так прямо вопрос не звучал, но, кажется, то и дело читался между строк.

"Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека… Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека. В случае войны с Ираном речь идет про желание заполучить контроль над нефтью и газом. "Эти интересы (нефть и газ. - Прим. ред.) вами добываются любым способом", - заявил он.

"У нас - я об этом давно говорил - демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека… О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко называет вещи своими именами. Действия Трампа на Ближнем Востоке - авантюра. Стоило ли так будоражить мир?

"Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"По своей мощи (США. - Прим. ред.) - супердержава, но не суперсила", - добавил он.

В отсутствии суперсилы у США смогли убедиться все, включая Китай, который Штаты рассматривают как своего главного врага. Президент Беларуси считает, что если американцы не смогли справиться с Ираном, то уж с Китаем тем более. "Не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они (США. - Прим. ред.) справиться никогда не смогут", - сказал белорусский лидер.

"Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. Это главное", - подчеркнул глава государства. По его словам, есть надежда, что американцы, осознав это, будут считаться не только с Китаем и Россией.

Говоря о роли Дональда Трампа, Президент Беларуси подчеркнул: "Он показал всему миру истинное лицо Соединенных Штатов Америки и возможности Соединенных Штатов Америки. Они не безграничны. Эта ситуация может привести к тому, что американцы вынуждены будут считаться с интересами другими, а значит, светлое будущее не за горами".

Александр Лукашенко не против встречи с Трампом - всему свое время - и готов к большой сделке. Во главе угла национальный интерес, а многовекторность Минска диктует сама жизнь.

"У нас открытая экономика, поэтому мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае и в Африке. Туда, куда все идут - и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - заявил он.

"А реальная политика Запада нам давно известна. Какие бы со мной переговоры Запад не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю. Но и в такой ситуации - не потому, что я Лукашенко, а потому что я Президент этой страны, этого белорусского народа - я вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов", - пояснил белорусский лидер.

Белорусскому президенту не раз "прилетало" за умение находить общий язык с самыми разными политиками мира. Он медиатор в море полярных мнений и, казалось бы, непримиримых позиций.

"Я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно, - допустил глава белорусского государства. - Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все".

Александр Лукашенко подчеркнул, что и для Беларуси это был бы хороший вариант развития событий: "Если вы договоритесь, американцы с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами. Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал - надо сделать".

Непростые - не по вине Беларуси - отношения с Европой и мизерный эффект санкций. Кажется, с ЕС можно разговаривать, но с кем там сегодня все-таки иметь дело? С политиками, которые на глазах теряют поддержку людей?

Санчес: Может быть, они и говорят, что Вы диктатор, и вот так к Вам относятся именно потому, что, возможно, завидуют цифрам?

Александр Лукашенко подчеркнул, что беда и проблема многих западных лидеров в том, что они, приходя к власти, ведут себя так, чтобы извлечь максимальную личную выгоду за короткое время, вместо того чтобы действовать в интересах народа. Это касается, например, и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца. "Они временщики. Пришли, схватили и ушли - вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема".

Вопросов было немало и по международной повестке, и по внутренним делам. О доверии людей и о том, что будет в Беларуси после Лукашенко. По ходу интервью журналист попытался завязать особый контакт и даже - когда будет время - предложил досуг.

"Спасибо, что боретесь за добро", - поблагодарил Санчес Лукашенко, вручая в подарок свою книгу.

"Вы поняли, почему люди называют Лукашенко батькой?" - поинтересовались у Рика Санчеса.

Рик Санчес, ведущий телеканала RT:

"Потому что он кажется искренним. А искренность - это то, чего мы обычно не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет. Он не марионетка. На Западе у нас есть лидеры, которые, как правило, являются марионетками. Они работают на что-то большее, чем они сами, зачастую на деньги. И кажется, что у этого парня, Лукашенко, очень сильный антикоррупционный инстинкт. Знаете, как у меня, потому что я маленький человек, выросший в бедности, и мой отец всегда учил меня бороться за простых людей. Я думаю, что господин Лукашенко борется за простых людей. Вот почему, я думаю, он очень успешен. И я думаю, именно поэтому люди так его называют. Они почти как будто считают его частью своей семьи".

Бороться и не бросать своих людей после чернобыльской аварии для Александра Лукашенко стало делом чести. Президентские программы развития юго-востока Могилевщины создавались специально для того, чтобы навсегда забыть формулировку "пострадавшие". За последние 10 лет вложили огромные деньги. Развивали инфраструктуру и создавали рабочие места.

"Будет экономика - будут и граждане жить нормально. Поэтому впереди экономика, производства. А у нас иждивенчество очень сильно развито. Надо, чтобы люди понимали, как будем действовать дальше, пока нынешний Президент. Придет новый Президент, как он себя зарекомендует? Будет ли такой авторитет власти, как сейчас? Поэтому сейчас надо сделать то, что мы должны сделать. Надо ускоряться, надо делать, надо действовать. Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям", - подчеркнул глава государства.

Преференции и поддержка дали эффект. То и дело будет звучать - без Программы региону было бы хуже. Но Александр Лукашенко ждал большего - план не сработал полностью. На этой земле люди могут и должны жить лучше.

"Нам надо мобилизовываться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Притом непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего", - сказал Президент.

Работу над ошибками должна сделать местная власть. На ближайшее время нужна не обтекаемая концепция, а конкретный план. Вечная ложка дегтя от Госконтроля: Герасимов скажет и о проблемах с инвестпроектами, и о провалах в сельском хозяйстве, и о банальной бесхозяйственности с техникой и удобрениями.

"Как я на это должен реагировать? - возмутился глава государства. - Я "забрал" деньги у производителей, в бюджете "забрал" деньги - мы недополучили, могли продать в пять раз дороже, валюту получить - отдал вам, а вы угробили!"

"Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите (виновных. - Прим. ред.), - потребовал Президент, обращаясь к председателю КГК. - Хватит с ними шутить".

"Мы рынок могли занять. Мы нос утереть могли европейцам. Санкции вводили, а сейчас у нас удобрения просят. А я не даю, потому что вам надо", - добавил он.

"Начинайте управлять процессами. Председатели райисполкомов, руководители облисполкомов и другие руководители, будьте президентами на своей земле. Что мешает управлять?", - заявил Президент.

Программу для юго-востока Могилевской области доработают. Прорывные идеи, конечно, нужны. Совет Первого: идти от земли.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Не в полной мере. Наверное, мы выполнили те задачи, которые перед нами были поставлены. Сегодня социальное направление мы значительно укрепили. И ФОКи, и бассейны, и школы, детские садики, и дороги. Это тоже для людей немаловажно. Вкладываем в производство большие деньги - например, форелевое хозяйство. Да, много таких хороших инвестиционных проектов, которые реализованы в рамках этой программы. Это, конечно, дало свой эффект. Это и рост заработной платы, и выручка на работающего, и рост производства. То, что они сработали не в полном объеме, это, конечно, наша зона ответственности, мы должны здесь напрягаться".

"Те проблемы, которые озвучены, к сожалению, имеют место, но это не системно. Их надо устранять, и устранять очень жестко, чтобы этого не было. Начиная от удобрений и заканчивая, конечно, техникой, которая не используется или некачественно используется, или не ремонтируется. Поэтому мы это все взяли на карандаш, обратили внимание и усилим спрос и дисциплину", - заверил председатель Могилевского облисполкома.

О философии президентских поездок в регионы расскажет глава Администрации Президента. Требования: польза, конкретные дела и эффект для людей.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой отметил, что за последние 10 лет было достаточно много программ. Началось с городов-спутников. "Припятское Полесье (О Программе развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы - Прим. ред.) - 11 городов, где живет более 80 тыс. человек. Юго-восток ( "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области" - Прим. ред.). Сегодня это "Один район - один проект". В новой пятилетке - Витебское Поозерье, Минский промышленный комплекс. Мы уже немножко стали распыляться. Поэтому они должны быть простыми, компактными, и там должны быть инвестиционные проекты, конкретные сроки, деньги, источники, поддержка там, где надо, и ответственные за выполнение", - сказал глава Администрации Президента.

"Поэтому Президент видит все в более минимальном, скажем так, стиле изложения и более предметную проработку по конкретным отраслям в том или ином регионе. Сегодня прозвучало: юго-восток - 7 районов, 1-2 якорных проекта, - сообщил Дмитрий Крутой. - 15 проектов на столе. Минфин обозначил те меры поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас быстрая консультация по линии председателя райисполкома - губернатор. И внесение Президенту на стол компактной программы. Может, она громко звучит по названию, но по содержанию она будет просто более предметной, более такой сжатой и более конкретной по результатам".

Одним из таких полезных проектов для Краснополья стало рыбное производство "Палуж". Здесь технологии и грамотный подход на всех этапах - от малька до зрелой рыбы. В итоге получается белорусская радужная форель.

Такой опыт можно тиражировать. Задача - наполнить рынок своей рыбой. Деликатесы востребованы на любой вкус - от филе и стейков до красной икры. Да, made in Belarus, и это не шутка.

Когда страну завалят рыбой, поинтересовались у министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрия Горлова. "Мы уже начинаем это делать, поэтому еще немного времени, и будем двигаться дальше вперед, строить комплексы и обеспечивать нашу страну ценными видами рыб, произведенными в Республике Беларусь", - пообещал он.

Если региональные программы - это о глобальном порядке, то всеобщий субботник - марафет, в котором может поучаствовать каждый. Президент в это время - всегда на важных и знаковых для страны объектах. Строящийся национальный музей - сегодня именно из таких. Вопросы от Президента - по срокам готовности (хотелось бы к 17 сентября) и наполнению экспозиции.

В свою очередь министр культуры Марат Марков рассказал главе государства о формировании музейных экспозиций.

"Смотри, чтобы было оптимально. Потому что скупой платит дважды. Надо сделать так, чтобы избежать всякой критики, - поручил Александр Лукашенко министру культуры. - "Умных" же много таких (которые будут критиковать. - Прим. ред.). Попробовали бы сделать..."

"Поэтому особое внимание будем уделять выверенной информации", - пообещал министр культуры Марат Марков.

Александр Лукашенко готов помочь с озеленением территории и Парка народного единства. По традиции трудился с командой - с теми, кто каждый день рядом с главой государства. Кое-кому из наших коллег даже придется сменить камеру на лопату.

