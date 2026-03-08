"Время Первого": белорусский терминал в Мурманске, кадровые назначения, ордена Матери

Президентский график на неделе состоял из событий разного масштаба. Обозначение международной позиции по ближневосточным вопросам: "Беларусь не приемлет войн". Президент поговорил с послом Ирана. Плюс были кадровые решения в дипломатической и военной сферах.

Изменения в составе руководителей местной вертикали власти, в том числе в Логойском районе после визита главы государства. Переговоры с партнерами из Мурманска, где мы собираемся строить свой терминал в порту. И, конечно, поздравления с 8 Марта. Женщинам точно есть на кого положиться.

Сложно сейчас представить что-то в мире дороже, чем стабильность. Именно поэтому губернаторские понедельники во Дворце пул любит. В этот раз договариваться о крупном проекте в Минск приехали наши партнеры из Мурманска.

Александр Лукашенко, Андрей Чибис news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33960e1b-32cb-481d-88d2-81bce7debac0/conversions/0d3a8a85-b54b-41a7-ae69-90783894501b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33960e1b-32cb-481d-88d2-81bce7debac0/conversions/0d3a8a85-b54b-41a7-ae69-90783894501b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33960e1b-32cb-481d-88d2-81bce7debac0/conversions/0d3a8a85-b54b-41a7-ae69-90783894501b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33960e1b-32cb-481d-88d2-81bce7debac0/conversions/0d3a8a85-b54b-41a7-ae69-90783894501b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главной темой переговоров станет порт. Точнее, появление в нем конкретно белорусского терминала, чтобы доставлять наши товары в Юго-Восточную Азию. Это быстрее, дешевле и главное - подконтрольнее. Весь путь по Арктике контролирует Россия.

Интересная деталь (пул заметит ее еще в кулуарах) - ключевые посты вице-губернаторов в довольно суровом регионе принадлежат женщинам.

морепродукты на льду news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ce6faf-55c6-43e5-84d3-e94574502a24/conversions/5729ab61-fde0-4e8c-882d-7fa8aaf1fc18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ce6faf-55c6-43e5-84d3-e94574502a24/conversions/5729ab61-fde0-4e8c-882d-7fa8aaf1fc18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ce6faf-55c6-43e5-84d3-e94574502a24/conversions/5729ab61-fde0-4e8c-882d-7fa8aaf1fc18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ce6faf-55c6-43e5-84d3-e94574502a24/conversions/5729ab61-fde0-4e8c-882d-7fa8aaf1fc18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме порта, пассажирская и спецтехника, лифты, промузлы - то, о чем будут говорить на встрече. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Мурманской областью вырос в 4,5 раза. Стороны считают результат хорошим.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Россия идут к единой цели и знают, чего хотят: "Мы обязательно добьемся своих целей, поскольку это интересы наших народов - россиян и белорусов. Я очень просил бы, Андрей Владимирович, чтобы Вы исходили из этого. Человек Вы хоть молодой, но опытный. Я уверен, что мы с Вами добьемся определенных результатов, если будем ориентированы на интенсивное сотрудничество между Вашим регионом и Беларусью".

Конкретный пример: из Мурманской области в Беларусь сейчас едет очень много рыбы и морских деликатесов. Сразу два моря - Баренцево и Белое - дают в этом вопросе полный карт-бланш.

Уже выловив губернатора на короткое интервью, Андрей Чибис скажет, что каждый второй турист в Мурманске - белорус. Едут вкусно есть и смотреть китов. В связи с этим меняется и транспортное сообщение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10da3904-b105-4307-a49b-557620bc2e9d/conversions/b2d82787-5087-4f9c-a9bf-f7dffd258742-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10da3904-b105-4307-a49b-557620bc2e9d/conversions/b2d82787-5087-4f9c-a9bf-f7dffd258742-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10da3904-b105-4307-a49b-557620bc2e9d/conversions/b2d82787-5087-4f9c-a9bf-f7dffd258742-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10da3904-b105-4307-a49b-557620bc2e9d/conversions/b2d82787-5087-4f9c-a9bf-f7dffd258742-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

"С мая по осень летает самолет. Уверен, что нам по итогам этого летнего сезона удастся раскрутить его на круглый год. Мы об этом договаривались. Это тоже было поначалу непросто, но "Белавиа" стала летать. Поезд ходит напрямую, есть активные полеты через Москву. Я рассчитываю на то, что эта раскрутка, раскатка прямых сообщений даст соответствующий эффект".

После таких новостей пока мы мысленно небыстро собирались в командировку в Мурманск, Дворец во вторник стал местом для очень быстрых карьерных изменений в жизни большого количества людей. Обычно у нас бывает кадровый четверг, а тут кадровый вторник.

Александр Неверовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84b8b-212a-47c1-be8f-94202efee2c6/conversions/8aa4be47-ccf9-4440-bede-d18889fb55ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84b8b-212a-47c1-be8f-94202efee2c6/conversions/8aa4be47-ccf9-4440-bede-d18889fb55ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84b8b-212a-47c1-be8f-94202efee2c6/conversions/8aa4be47-ccf9-4440-bede-d18889fb55ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84b8b-212a-47c1-be8f-94202efee2c6/conversions/8aa4be47-ccf9-4440-bede-d18889fb55ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это Александр Неверовский. Он стал первым замом Александра Вольфовича, до этого занимая позицию на ступень ниже. А вот на его место пришел Андрей Горбатенко, до этого руководивший Военной академией. Обозначенные задачи от главы государства, конечно, очень вписываются в предыдущие компетенции офицеров.

"Мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже Ваша нынешняя задача. Да она будет перед Вами стоять всегда. С этим прицелом я и решил назначить Вас, чтобы мы видели эту главную проблему", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Идеальных военнослужащих не будет. Даже в военное время. Мы это видим по Украине с одной и другой стороны. Это мой личный вывод и не только мой. Люди будут разные: и хорошо подготовленные, и менее подготовленные. Но я заранее предупреждаю всех: кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп, тот жить не будет", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe3e355c-14b4-465e-b43c-7242f9bb63b5/conversions/6dff269d-ec88-419c-bfa2-2b549160b502-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe3e355c-14b4-465e-b43c-7242f9bb63b5/conversions/6dff269d-ec88-419c-bfa2-2b549160b502-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe3e355c-14b4-465e-b43c-7242f9bb63b5/conversions/6dff269d-ec88-419c-bfa2-2b549160b502-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe3e355c-14b4-465e-b43c-7242f9bb63b5/conversions/6dff269d-ec88-419c-bfa2-2b549160b502-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он еще раз подчеркнул важную роль офицерского состава в ситуации ведения боевых действий: "Главное - это офицер, командир взвода, роты и так далее. Если он будет подготовлен, он сохранит солдат, своих подчиненных, он сохранит ребят на поле боя".

Первый зам поменялся и в Академии наук. Правой рукой Владимира Караника стал Виталий Залесский. Это было очевидно, что с приходом нового руководителя в НАН поменяется и команда. Вот первые заметные "ласточки".

Коснулся кадровый день и дипломатов. Новый руководитель дипмиссии Беларуси будет в Зимбабве. Туда летит Юрий Николайчик.

Юрий Николайчик, Игорь Фисенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c36ac8e-b8c5-4e08-97b9-d0b12474e3d3/conversions/9fceddbc-8d5e-4b18-b8d4-61e91a35949e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c36ac8e-b8c5-4e08-97b9-d0b12474e3d3/conversions/9fceddbc-8d5e-4b18-b8d4-61e91a35949e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c36ac8e-b8c5-4e08-97b9-d0b12474e3d3/conversions/9fceddbc-8d5e-4b18-b8d4-61e91a35949e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c36ac8e-b8c5-4e08-97b9-d0b12474e3d3/conversions/9fceddbc-8d5e-4b18-b8d4-61e91a35949e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Зимбабве не имеет выхода, как и мы, к морю, но через Мозамбик мы запросто можем поставлять свои товары во всю Южную Африку, а может быть, и дальше. Поэтому это очень важная страна", - обратил внимание белорусский лидер.

И Братислава выразила желание сотрудничать с официальным Минском. Наше посольство там возглавит Игорь Фисенко. Решение о возобновлении работы дипмиссии в двух странах было принято в 2025 году, до 1 сентября наше посольство заработает в Братиславе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 3 марта, назвал Словакию дружественной страной для Беларуси и подчеркнул, что к ней нужно относиться соответственно. Он также заметил, что лично знаком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. У них сложились добрые отношения. Политики встречались, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну", - охарактеризовал премьер-министра белорусский лидер.

Изменения в кадровом составе местной вертикали власти сразу вызвали интерес журналистов. И тех, кто накануне был с главой государства в Логойском районе, и тех, кто просто это видел уже в эфире. В сельском хозяйстве действительно похоже перестали давать вторые шансы.

Сергей Зубель, Сергей Жидецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5be03cb-145f-4b05-b5db-423a53c45f7c/conversions/c32085be-49bc-4d0d-b436-444cae00f60e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5be03cb-145f-4b05-b5db-423a53c45f7c/conversions/c32085be-49bc-4d0d-b436-444cae00f60e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5be03cb-145f-4b05-b5db-423a53c45f7c/conversions/c32085be-49bc-4d0d-b436-444cae00f60e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5be03cb-145f-4b05-b5db-423a53c45f7c/conversions/c32085be-49bc-4d0d-b436-444cae00f60e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теперь Логойским районом будет управлять Сергей Зубель, Столинским - Сергей Жидецкий.

Сергей Зубель, председатель Логойского райисполкома:

"В порядок будем приводить известными нам методами и способами, добиваться качества этого порядка, чтобы он был, чтобы он поддерживался постоянно. Потому что, как говорят, чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят".

Еще одно заметное назначение, но уже совсем в другой сфере - новая ректор в белорусской Академии искусств.

новая ректор в белорусской Академии искусств. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f43dba-a8a1-4664-9d84-9eb4a79fb377/conversions/e4d227f2-a097-4182-aaf4-5beedbb77f15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f43dba-a8a1-4664-9d84-9eb4a79fb377/conversions/e4d227f2-a097-4182-aaf4-5beedbb77f15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f43dba-a8a1-4664-9d84-9eb4a79fb377/conversions/e4d227f2-a097-4182-aaf4-5beedbb77f15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f43dba-a8a1-4664-9d84-9eb4a79fb377/conversions/e4d227f2-a097-4182-aaf4-5beedbb77f15-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если порядок наведешь в этой Академии, то нам по некоторым направлениям и человека искать не надо, - считает Александр Лукашенко. - Думаю, что в перспективе мы можем получить хороший результат. Только чтобы там по-настоящему, исходя из опыта проректорской работы, управляла этим коллективом".

В среду Дворец замер. Международные новости не дают позитивных поводов улыбаться. Конфликт на Ближнем Востоке еще раз всем показал, что есть силы, которые не считаются ни с одним международным правом. Израиль и его нападение на Иран с поддержкой США - очередное тому подтверждение.

флаг Ирана на посольской машине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78ab405c-9aa7-45e8-b132-b0333e241286/conversions/4864168d-2837-4b95-aaa4-375ae0d632fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78ab405c-9aa7-45e8-b132-b0333e241286/conversions/4864168d-2837-4b95-aaa4-375ae0d632fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78ab405c-9aa7-45e8-b132-b0333e241286/conversions/4864168d-2837-4b95-aaa4-375ae0d632fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78ab405c-9aa7-45e8-b132-b0333e241286/conversions/4864168d-2837-4b95-aaa4-375ae0d632fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь, - сказал Президент. - Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо".

90-миллионный Иран накануне прощался с погибшими ученицами при американо-израильском ударе по начальной школе для девочек в городе Минаб. Жертвами стали 171 школьница. В ООН заявили, что пока "не располагают возможностью самостоятельно оценить последствия удара", стоило бы расследовать, кто же это сделал. Это коротко о том, какую позицию сегодня занимает когда-то действительно международная организация.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

"Президент подтвердил свою нацеленность на поддержку территориальной целостности Ирана".

Возвращаясь к нашей внутренней повестке. В преддверии 8 Марта традиционно во Дворце Независимости вручают ордена и госнаграды многодетным мамам. Все они, несмотря на большое количество забот, (кто-то такое материнство даже совмещает с карьерой) - красивые женщины.

Все как одна говорят, что когда-то выбрали себе правильных супругов. Именно поэтому все и получилось. Спросили у них, чтобы им хотелось получить от их мужчин в этот праздник.

"Все, чтобы я ничего в этот день не делала, - улыбается женщина. - Вот это будет идеально, наверное".

"Мой мужчина полностью исполняет все, что я хочу. Внимательный, очень заботливый", - сказала другая.

"Мы настолько нуждаемся в этих комплиментах", - считает другая.

"Мой муж старается. У нас семья большая. Мы взяли полтора гектара земли. Мы видим будущее своей семьи в сельхозхозяйстве", - поделилась планами еще одна женщина.

"Мой муж делает все и намного больше. Даже то, что я еще не могу подумать, он уже это делает", - счастливо призналась молодая женщина.

Чуть позже уже в зале будет такая немножко красивая суета, пока не появится глава государства.

Президент пожелает собравшимся дамам счастья и, конечно, здоровья и понимания с близкими, успехов в работе. Но самое главное и это просто разлетится по Интернету: у белорусских женщин есть защита.