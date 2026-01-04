"Время Первого": достижения "Горизонта", поздравление на главной елке и Год белорусской женщины

2026-й - новый год - вступил в свои права! Желания загаданы, планы для их достижения намечены. Ну а у прекрасной половины страны - наших женщин - вообще боевой настрой! Женский Президент обрадовал. 2026-й объявлен Годом белорусской женщины. Это была личная инициатива и идея главы государства.

В социальных сетях вообще шквал эмоций и благодарностей по этому поводу. Команда "Время Первого" начинает новый год по традиции - с эксклюзива. Покажем, как шла подготовка к записи Новогоднего обращения Президента. Впрочем, не только это. Смотрите прямо сейчас!

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33e4082-01f6-41e5-9ff5-e8d2f5237c3e/conversions/8b4b8579-a5de-4880-9046-a779678261f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33e4082-01f6-41e5-9ff5-e8d2f5237c3e/conversions/8b4b8579-a5de-4880-9046-a779678261f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33e4082-01f6-41e5-9ff5-e8d2f5237c3e/conversions/8b4b8579-a5de-4880-9046-a779678261f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b33e4082-01f6-41e5-9ff5-e8d2f5237c3e/conversions/8b4b8579-a5de-4880-9046-a779678261f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"С Новым годом, дорогие белорусы!", - поздравил Президент.

Перед боем курантов - те самые главные слова от первого лица. Так, словно Президент обращается к каждой семье, каждому человеку лично. Срабатывает эффект прямого эфира. И этому моменту предшествовала большая подготовка.

"Площадкой" для записи Новогоднего обращения на этот раз стал личный кабинет главы государства во Дворце Независимости. На несколько часов Президенту пришлось "уступить" его команде операторов. Надо было расставить камеры, свет, настроить звук и картинку.

Перед НГ Александр Лукашенко звонил министру обороны. Засветился крупным планом и президентский телефон. Можно рассмотреть, чьи фамилии на быстром вызове у главы государства.

Неплохой и нелегкий - так оценит Президент 2025-й. Год политического и экономического давления. Но, несмотря на все попытки, у наших недругов ничего не вышло.

"Никогда не ищем ссор и конфликтов, но точно можем постоять за себя. Так жили и будем жить", - сказал в новогоднем поздравлении глава государства.

Этот год - время конкретных дел. Такой тон задает Президент. А еще осчастливит более 4 млн белорусок. Хотя, если следовать мудрости: когда счастлива женщина - счастливы все. Поддержка максимальная.

"Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины", - объявил Александр Лукашенко в новогоднюю ночь.

В соцсетях - шквал эмоций. Женщины даже не намекают, говорят прямым текстом: мужчинам придется держать планку.

31 декабря - как и любой другой день - для Президента тоже рабочий. На этот раз Президент захотел... в будущее. Приехал на предприятие с огромной историей – "Горизонт".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a493c424-f068-4704-ac8e-d4e143e1aa98/conversions/f32d79d5-5c3e-4052-85eb-edb8aed88bfa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a493c424-f068-4704-ac8e-d4e143e1aa98/conversions/f32d79d5-5c3e-4052-85eb-edb8aed88bfa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a493c424-f068-4704-ac8e-d4e143e1aa98/conversions/f32d79d5-5c3e-4052-85eb-edb8aed88bfa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a493c424-f068-4704-ac8e-d4e143e1aa98/conversions/f32d79d5-5c3e-4052-85eb-edb8aed88bfa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент отметил, что 31 декабря совершает особые визиты, которые являются символичными и показательными, например, на такие предприятия, как "Горизонт", которое считается будущим страны.

Телевизоры, микроволновки, мониторы, один такой стоит и в кабинете у Президента.

Ноутбук бренда "Горизонт" Александр Лукашенко тоже презентовал публично.

Вышли и бюджетные планшеты - родителям на заметку - краш-тест пройден.

Планшет можно погружать до 6 метров в воду, и он будет работать.

Планшет в воде в аквариуме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed05746-0cda-40d7-9e1f-6d0ae166ba4e/conversions/a1027a17-e2b3-4824-961b-3c3a8c0af35e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed05746-0cda-40d7-9e1f-6d0ae166ba4e/conversions/a1027a17-e2b3-4824-961b-3c3a8c0af35e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed05746-0cda-40d7-9e1f-6d0ae166ba4e/conversions/a1027a17-e2b3-4824-961b-3c3a8c0af35e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed05746-0cda-40d7-9e1f-6d0ae166ba4e/conversions/a1027a17-e2b3-4824-961b-3c3a8c0af35e-xl-___webp_1920.webp 1920w Планшет в воде в аквариуме

Неожиданно, но роботы бренда "Горизонт" будут доить коров. Установка, которую поручал создать Глава государства, проходит тест-драйв.

"Манипулятор одевается на каждый сосок, - рассказали Президенту. - Сразу в ручном режиме, а потом уже сейчас программа работает. Камера сканирует, находит, следит и управляет движением робота".

доильный аппарат news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a2053ee-3bca-4bae-8532-947d733ac24d/conversions/276f6a51-c13f-4603-b91c-3fa2196206d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a2053ee-3bca-4bae-8532-947d733ac24d/conversions/276f6a51-c13f-4603-b91c-3fa2196206d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a2053ee-3bca-4bae-8532-947d733ac24d/conversions/276f6a51-c13f-4603-b91c-3fa2196206d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a2053ee-3bca-4bae-8532-947d733ac24d/conversions/276f6a51-c13f-4603-b91c-3fa2196206d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сделайте, не пожалеем ничего для вас, потому что для нас это важно, - пообещал глава государства. - А молочные продукты любите? Поэтому нам надо подоить корову".

Здесь прямо накануне Нового года запустили и роботизированное производство телевизоров с искусственным интеллектом. Но это не значит, что на предприятии людей массово заменят роботы.

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт":

"Роботы не устают, у них нет усталости, они делают без ошибок по программе. Но люди их обслуживают, у них выше квалификация. Здесь работают люди с очень высокой квалификацией. Роботы и люди вместе".

Новый год - время строить планы и мечтать. Пользуясь случаем, узнали у мэра Минска, какие изменения ждут столицу в новом году.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

"Очень много задач стоит, но, наверное, главный сейчас проект - это строительство Национального исторического музея, и мы все очень серьезно работаем над этим проектом. Самая главная ценность - новый год белорусы встретили мирно. Несмотря на события по внешнему контуру, каждый из нас может спокойно работать, растить детей. Но так далеко не везде на планете".

Пример - Венесуэла. Вчера США нанесли ракетные удары по ее гражданским и военным объектам, а президента этой страны вместе с женой захватили и вывезли в Нью-Йорк. Александр Лукашенко категорически осудил этот акт американской агрессии.

И опять же - Первый предвидел и предупреждал. В интервью американскому телеканалу Newsmax TV пару недель назад глава государства говорил о последствиях.

"Это будет второй Вьетнам, - сказал Александр Лукашенко о Венесуэле в интервью американскому интервьюеру. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".

Сейчас все обсуждают, а что будет с решением украинского вопроса. Но Трамп утверждает, что не предвидит сложностей между Россией и США в связи с операцией в Венесуэле.

Еще один звоночек. Незадолго до Нового года накануне очередного раунда переговоров по Украине одна из резиденций Путина подверглась атаке беспилотников.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/519b5f45-04e9-4081-9b09-803459972dc8/conversions/4850c002-208e-42fd-af34-0f3e231bced5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/519b5f45-04e9-4081-9b09-803459972dc8/conversions/4850c002-208e-42fd-af34-0f3e231bced5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/519b5f45-04e9-4081-9b09-803459972dc8/conversions/4850c002-208e-42fd-af34-0f3e231bced5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/519b5f45-04e9-4081-9b09-803459972dc8/conversions/4850c002-208e-42fd-af34-0f3e231bced5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я думаю о том, кто за этим стоит, во-первых. Причастен к этому Владимир Александрович (Зеленский) или нет? Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим. Ну, а в-третьих, зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня. Это дикость, глупость, безумие, этого не нужно было делать абсолютно. Это ни к чему не приведет".

Пока на планете рвутся бомбы и снаряды, не все дети могли в спокойной обстановке в кругу родных и близких встретить эти праздничные дни. В Беларуси, невзирая на жизненные обстоятельства, сделано все, чтобы ни один ребенок не почувствовал себя одиноким.

Эти новогодние и рождественские дни невозможно представить без традиции, когда высшие должностные лица, бизнесмены, директора крупных предприятий идут к детям. Смех, улыбки, счастливые глаза ребят - для этого все и затевалось.

Спрос на Президента в эти новогодние дни колоссальный. Но глава государства всегда находит время, чтобы прийти поздравить ребят. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто внес свой вклад, чтобы подарить этот праздник.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70e4169-566c-432b-a7c7-2842d390c24a/conversions/b33d369b-e257-4a65-92dc-e22dc7d6bfaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70e4169-566c-432b-a7c7-2842d390c24a/conversions/b33d369b-e257-4a65-92dc-e22dc7d6bfaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70e4169-566c-432b-a7c7-2842d390c24a/conversions/b33d369b-e257-4a65-92dc-e22dc7d6bfaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c70e4169-566c-432b-a7c7-2842d390c24a/conversions/b33d369b-e257-4a65-92dc-e22dc7d6bfaf-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Страна всегда сильна традицией. Если есть традиции, значит, есть страна. Вот я смотрю в зал. И маленькие, и чуть побольше детишки, а рядом наши взрослые воспитатели и учителя, родители. Я вас всех благодарю. Спасибо вам за тот огромный труд, который вы вкладываете в наших детей. Я знаю, как это нелегко".

С целями и мечтами многие определились, а кто-то решительно настроен начать все с чистого листа. Но главное желание у каждого одно.

Владимир Радивилов, главный Дед Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7d92d19-a511-4e9a-ac4c-da8de04e2d50/conversions/9cd96eb0-f6da-45eb-9d1b-614823d8bb11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7d92d19-a511-4e9a-ac4c-da8de04e2d50/conversions/9cd96eb0-f6da-45eb-9d1b-614823d8bb11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7d92d19-a511-4e9a-ac4c-da8de04e2d50/conversions/9cd96eb0-f6da-45eb-9d1b-614823d8bb11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7d92d19-a511-4e9a-ac4c-da8de04e2d50/conversions/9cd96eb0-f6da-45eb-9d1b-614823d8bb11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Радивилов, главный Дед Мороз: