"Время Первого": Месседжи Лукашенко на саммитах в Питере, назначения силовиков, новогодний бал

Рабочие планы Первого на наступающий год, подробности питерских переговоров и задачи для безопасности на праздники. Насыщенной была предновогодняя президентская неделя.

Неформальность традиционных встреч лидеров Содружества и Евразийского союза под Новый год не помешала обсудить и развитие интеграции, и ее реальные проблемы. Хотя интерес многих стран к ЕАЭС показывает актуальность евразийской модели сближения.

На финише года произошли и важные кадровые назначения - в Генпрокуратуре и Следственном комитете. И генералам, и уже позже молодежи в более торжественной атмосфере новогоднего бала Александр Лукашенко еще раз напомнил главное - пришло время конкретных дел.

О чем в российской северной столице говорили Лукашенко и Пашинян? Кто из министров оттачивал па до последнего? А также TikTok-инсайды про Президентский бал от участников. Все интересное, что было в кулуарах большой политики и главных событий недели, прямо сейчас.

Приезд в Питер в конце декабря для лидеров Евразийского союза и Содружества - многолетняя традиция. Как "Ирония судьбы" под Новый год. Для СНГ она в том, что после распада Советского Союза жизнь подсказывает держаться вместе, несмотря на противоречия.

В этот раз собираются в Эрмитаже - пресс-центр в музейном комплексе, который за день не обойти, еще нужно было поискать.

Для лидеров небольшая экскурсия, даже золоченые часа "Павлин" заведут в неурочное время (обычно это делают по пятницам).

Но мы в кулуарах питерских политических переговоров успеваем заметить такие кадры - атмосфера беседы явно не соответствует градусу прежней публичной полемики Лукашенко и Пашиняна.

О чем говорили лидеры Беларуси, России и Армении, знают только они. Неформальные встречи без заявлений для прессы.

Месседжи Лукашенко днем ранее звучали разве что по ЕАЭС. Год председательства Беларуси был насыщенным, но и проблем в объединении хватает.

С корабля на бал. И сразу после питерских встреч во дворце собирается молодежь. Несмотря на праздничную атмосферу, вопросы об итогах евразийского саммита задаем вице-премьеру, который отвечает за интеграцию в правительстве. Без оглядки на вечерний дресс-код.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Ключевой момент был, что мы что-то делаем и боимся, сказал Президент. Как будто боимся, оглядываясь, лишиться какой-то части суверенитета и так далее. Боимся идти на компромисс. И глава государства отметил, что когда-то мы начинали с энтузиазмом, понимая, что да, мы идем к общим целям, к общим рынкам, к преодолению барьеров. И абсолютно осознанно понимая, что да, для того чтобы создавать что-то общее, это должен быть совместный путь к одной цели, в чем-то ущемляя себя, идя на компромиссы. Если уже так кулуарно, самое обидное, что иногда мы начинаем спорить по таким пустякам, что когда ты осознаешь, сколько вообще проблем существует и нужно решать, жалко времени, когда вот эта перепалка по какому-то одному слову".

Наше председательство в интеграции завершилось. Несмотря на все сложности, интерес глобального большинства к ЕАЭС показывает актуальность евразийского сближения. В этом году Монголия, ОАЭ, Индонезия заключили соглашения о свободной торговле и партнерстве.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Беспрецедентный случай, вряд ли, как говорят эксперты, он повторится - было заключено 3 крупнейших международных соглашения. ЕАЭС вышел на международный трек, это колоссальная работа, и она во время нашего председательства. Честно, очень радостно, что все-таки удалось. В это не верил практически никто. Белорусская сторона добивалась, чтобы именно в этом году, в рамках нашего председательства, подписали план реализации декларации на 5 лет и в перспективе до 2040 года. Мы это сделали. Наше председательство в ЕАЭС было очень эффективно. Мы выполнили практически всю стратегию. Остались невыполненными какие-то мероприятия в силу объективных причин, ряд, где не смогли договориться. Мы честно признали, что мы к этому не готовы. Ряд таких достаточно серьезных позиций по формированию общих рынков тех или иных отраслей, но тем не менее из пяти сотен мероприятий буквально не выполнено пару десятков. Я считаю, что это очень хороший результат. Белорусы всегда очень щепетильны, всегда очень исполнительны. Глава государства всегда ставит амбициозные задачи, все, конечно, стараются их выполнять".

Подготовка к балу заняла не одну неделю. Юноши и девушки приехали со всей страны, случайных ребят здесь нет. Самые успешные и одаренные, самые талантливые и красивые. Репетиции, наряды, атмосфера, когда хочется держать спину, даже если ты без короны. Такое событие запомнится на всю жизнь.

"У нас были прекрасные хореографы, множество репетиций. Для меня это просто сказка. Я когда была маленькая, все время мечтала попасть, стать такой принцессой. И вот сегодня благодаря нашему государству, благодаря своему университету я стою здесь, в Дворце Независимости", - рассказала участница бала.

Слова поддержки министр по чрезвычайным ситуациям скажет своим курсантам не без гордости, но оказывается, и спасатели бывает волнуются.

И до последнего момента сам будет оттачивать па - тяжело в учении, легко в бою.

Правило безопасности в танце?

"Не наступить на подол платья", - отметил с улыбкой государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Все волнения улетучиваются, стоит Президенту войти в зал. С первых шагов (и это заметно) переключается и сам Александр Лукашенко. Позади рабочая командировка, а сейчас время молодежи. И нашим таким взрослым детям Президент скажет, как чувствует.

"Много сказано - на Всебелорусском народном собрании, других мероприятиях: год, пятилетка. А что касается сегодняшнего момента, это время конкретных дел. Вы сделали прекрасное дело. Вы прекрасно учитесь. Вы - успешные люди. Это ваш фундамент на будущее. Но впереди у вас очень много конкретных дел. И, повторюсь, эти дела всегда делайте вовремя. Никаких нотаций. Просто мой совет".

Это будет настоящий танцевальный марафон на весь вечер - от строгой классики до веселой польки.

Александр Лукашенко уже был готов оставить молодежь веселиться, но сами ребята Президента просто окружили. Каждый хотел обязательно пожать руку.

Не успел начаться новогодний бал, а Instagram уже все знал. Фото и видео с места событий - тут же в сети. TikTok-инсайды тоже были.

Без мессенджеров и социальных сетей сложно представить зуммеров. Да уже и не только их.

Молодежь не теряем в TikTok, поинтересовались у министра информации Беларуси Марата Маркова.

"Нет, я не думаю, что мы ее теряем, потому что мы ведь тоже там присутствуем и не просто присутствуем, мы наращиваем свои возможности там, - заверил он. - Мы задачу, которую сами перед собой поставили, то есть доминировать на собственном информационном поле, мы будем ее реализовать в том числе через социальные сети".

Марат Марков:

"Наши, как говорят, недруги тоже не дремлют, они точно так же будут пытаться работать с нашими молодыми людьми через TikTok. В первую очередь через TikTok, понимая, что там присутствует в основном молодая аудитория. И в том числе через новые социальные сети типа Threads, где уже более полумиллиона белорусов и динамика положительная. Поэтому вызовы вот эти. Попытка оболванить наших молодых людей и заставить их разувериться в собственном государстве, заставить вот этими плюшками думать, что где-то гораздо лучше, это такой прямой обман, прямой фейк. И вот с этими фейками мы будем бороться".

Не расслабляться, особенно в новогодние праздники, - задача для безопасности. Доклады глав Минобороны и КГБ, чтобы держать руку на пульсе, пока страна готовится гулять.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Главная задача, которая волнует и Президента, и людей в погонах, - обеспечить безопасность. Праздники должны пройти спокойно, чтобы граждане не чувствовали никакого дискомфорта. Сегодня в усиленном режиме несут службу все: от пограничников до Вооруженных сил. Милиция традиционно обеспечивает порядок на улицах в праздничные дни. Президент поставил четкую задачу: сделать так, чтобы люди во время праздника даже не вспоминали о людях в погонах. Если все пройдет спокойно - это и будет лучшей наградой для нас".

Новый год еще не стартовал, а Президент уже озадачил администрацию. Предстоит доработка важнейших проектов документов. Первое поручение после командировки - внести документы по бюджету на 2026-й.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"В парламенте прошло несколько довольно дискуссионных чтений, касающихся как самого бюджета, так и Налогового кодекса. Вернувшись из Санкт-Петербурга, Президент поручил, не затягивая, представить ему закон о бюджете для итогового доклада".

Глава Администрации Президента Беларуси добавил, что кроме этого, предполагаются финансовые корректировки в проект бюджета на 2025 год, связанные с переброской финансовых ресурсов между отдельными государственными программами и инвестиционными проектами. И, кроме того, правительство вместе с Комитетом госконтроля планирует внести доработанный проект указа по государственной инвестиционной программе. Это основной документ по бюджетным деньгам, которые используются на инвестиции по самым разным направлениям. Президент всегда очень тщательно рассматривает этот документ. И особенность этого года - он потребовал после Всебелорусского народного собрания, чтобы мы весь пакет программных документов приняли до конца 2025 года", - рассказал он.

"С учетом принятия Государственной программы инновационного развития, пакета научно-технических программ и недавно утвержденной Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы, Государственная инвестиционная программа осталась последним документом, который требует рассмотрения и принятия, - подчеркнул Дмитрий Крутой. - В принципе, мы сможем начать пятилетку с полным комплексом всех нормативно-правовых актов и начать без раскачки, как сказал наш лидер. В связи с этим еще до конца года предстоит очень интенсивная работа".

Администрация верстает график Первого, работа на квартал уже вырисовывается - там разговор с военными, промышленниками. Межсезонье - не повод снижать и градус внимания к работе аграриев.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"На первый квартал следующего года, и прежде всего на январь, запланировано несколько серьезных мероприятий с участием военных ведомств двух стран. О них уже шла речь на Совете Безопасности, частично Президент упоминал их в Послании белорусскому народу и Парламенту. В настоящее время Государственный секретариат Совета Безопасности занимается их активной подготовкой".

Глава Администрации Президента Беларуси добавил, что лидер страны планирует посетить "Планар", чтобы там проконтролировать ход реализации программы развития микроэлектроники до 2028 года. "И плюс те совместные интеграционные проекты с Российской Федерацией, которые тоже подписаны, по которым уже началась выборка ресурсов. Проконтролировать, на какой стадии находятся эти проекты, - перечислил он. - Учитывая, что сельскохозяйственный год закончился, хотя Президент, вы видите и по динамике движения по республике должностных лиц разного уровня, итоги Витебского совещания, связанные с сельским хозяйством, они сейчас тоже в очень активной работе. И контрольный срок - первый квартал, когда нужно навести порядок на животноводческих объектах, на мехдворах. Сложить инвестиционные планы для того, чтобы весенняя полевая кампания уже началась во всеоружии. Это тоже сейчас в постоянном фокусе внимания нашего лидера. И он соответствующие отчеты заслушивает тоже практически ежедневно".

Важная кадровая рокировка на неделе затронула Генпрокуратуру и Следственный комитет.

С каким чувством заходят к Президенту, спросили у Константина Бычека. "Как всегда, с чувством определенного волнения, - ответил он. - Но пытаемся сконцентрироваться".

В новый год - с новой работой входят генеральный прокурор Дмитрий Гора и глава следствия республики Константин Бычек. Соблюдение законности, раскрываемость преступлений, права человека, борьба с экстремизмом и коррупцией - вот такой круг задач.

"По большому счету, если мы не будем удерживать эти коррупционные направленности, мы придем к войне. Всегда так бывает. Особенно у нас, славян. Мы такой род, который не терпит несправедливости. А коррупция - это жуткая несправедливость", - отметил белорусский лидер.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Президент в ходе совещания отдельно обратил внимание на то, чтобы в деятельности Следственного комитета обязательно было обращено внимание на принцип справедливости. Чтобы мы всегда при осуществлении нашей профессиональной деятельности, при производстве предварительного расследования, не забывали об интересах отдельно взятых простых людей".

Юрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

"Сегодня при назначении Президент акцентировал внимание на том, что работа по увековечению памяти жертв геноцида, по документированию будет продолжена и должна выйти на стадию, когда законодательно, судебными решениями подтвердим факты, которые будут бесспорными, и которыми мы сможем оперировать в диалоге с людьми, которые сегодня пытаются перевернуть историю, исказить правду. Это обязательно нужно не только нам, но и будущим поколениям белорусов".

Пока шли кадровые назначения, в кабинете Президента произошла перестановка: на месте привычного большого глобуса появилась елка.