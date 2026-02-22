"Время Первого": мгновенные задачи правительства, борьба за рынки, предстоящий ВГС, планы Президента

Экономика стала реальным полем боя. Такова суровая действительность нашего времени и об этом (как и обо всех проблемах) открыто и принципиально Президент говорил с правительством. Не ради взбучки Совмину, ради того, чтобы проблемные вопросы в реальном секторе решались. Т.е. тотальная экономическая мобилизация. Никакой самоуспокоенности и макроэкономической эйфории быть не должно.

Впереди нас ждет и Госсовет Союзного государства - в медиапространстве как никогда заметны инсинуации вокруг союзников. Так чего ждать от встречи Лукашенко и Путина? А также новые подробности мужского разговора с правительством, женские эмоции южных гостей и ближайшие планы Президента - в рубрике "Время Первого".

Февральский отчет правительства - это о том, что происходит в большой экономике. Как сработали в 2025-м и раскачались на старте нового года. Уже понятна картина. К разговору готовились министры, вице-премьеры, контролеры и не только. У главы Минстата неслучайно такая объемная папка, там всегда говорящие цифры.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Самое главное, что экономика приросла за истекший год. Наибольшие положительные данные - это те, которые касаются социальной направленности. У нас выросли пенсии, заработная плата, что дало свой эффект на рост реальных располагаемых денежных доходов. Прирост составил 9,6 %. Соответственно сегодня в Республике Беларусь не испытывают вопросов с занятостью, безработица снизилась до 2,5 %".

"С учетом той направленности, которая сегодня есть, поднять и вскрыть проблемные вопросы. Я как раз про позитив говорить не буду. Я буду говорить о тех болевых точках, которые существуют в развитии экономики", - отметила председатель Национального статистического комитета Беларуси.

И из-за этого в том числе тревожность момента витала в воздухе. Да и время непростое, почти военное.

Санкции аукаются миру и нам, эмбарго, тарифные войны, валютные атаки, борьба за технологии и цепочки поставок. Условия работы - не сахар.

Скидку на вызовы времени Президент не делает. Наоборот постоянно звучит, что не стоит кивать на сложности, нужно мобилизоваться по всем направлениям. Подход Лукашенко остается неизменным, это чувствовалось с первых минут. Обсуждение Президент и премьер начинают уже по ходу, мы расслышали, кажется, универсальный совет.

"Деньги экономь", - сказал Президент.

Риторика главы государства будет жесткой и отрезвляющей. Александр Лукашенко не станет сглаживать острые углы. Старт года назовет провалом - нужно сосредоточиться на проблемах.

"Экономика стала реальным полем боя. Надеяться надо только на себя. Не надо бояться, что завтра беглые начнут нас там критиковать по тем или иным вопросам, которые мы видим или вскрыли, - сказал белорусский лидер. - Давно наплевать на их критику. Им больше нечего делать, как где-то что-то подслушать и потом "звягать" неделю, пока мы еще что-то не скажем. Для нас важно наше население, чтобы оно было убеждено, что власть видит проблему".

Один из главных вопросов (шлейфом тянется с прошлого года) - в промышленности. Спад производства, полные склады и дебиторка - сегодня бич отрасли.

"Прямо сейчас первоочередные, мгновенные задачи правительства: срочно остановить спад в промышленности и разгрузить склады. Все ключевые предприятия еще вчера должны быть взяты буквально на ручной контроль. Упаси вас бог сбрасывать со складов кому-то без денег ту или иную продукцию", - заявил Президент.

Только ли санкции мешают работать?

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Я не скажу, что санкции, но, наверное, больше экономическая внешняя ситуация на наших традиционных рынках Российской Федерации. Не успели освоить еще новые рынки дальней дуги. Африка, тот же Китай, мы видим, что потенциал большой, а работу проводим слабую. И поэтому здесь тоже мы усиливаем в этом направлении работу. Ставим цель себе сначала разгрузить склады, потому что это оборотка для наших предприятий".

Руководителям предприятий от Президента на Совмине будет "пламенный привет". От каждого ждут результат - пришло время конкретных дел, а значит, будет и конкретный спрос.

Президент обратил внимание, что в Беларуси приняты все важнейшие документы до начала нового периода. "Системность в выполнении задач, оперативность, подготовка решений, если нужно, жесткая исполнительская дисциплина - основа вашей дальнейшей результативности. Хотите работать - давайте будем работать", - резюмировал белорусский лидер.

Тревожные звоночки есть и в агропромышленном комплексе. Важно не почивать на лаврах рекордного урожая, а самым серьезным образом готовиться к новому сезону. Пока падеж и хронические долги портят картину в перспективной сфере.

"Не сегодня, так завтра продукты питания будут дороже золота", - сказал Президент.

Из экономики вся наша многовекторность - и это не хитрость, а здравый смысл нынешней политики. Беларусь делает логичный разворот туда, где готовы сотрудничать.

"Каждый борется за свои рынки, потому что это способ выживания того или иного государства. Везде сопротивление, везде борьба. Даже если кто-то что-то обещает, через месяц снова и снова надо пробиваться на рынки", - отметил Александр Лукашенко

Глава государства указал, что сейчас, например, страны Африки стремятся найти себе новых партнеров. Здесь Беларуси надо активно работать. "Здесь наше место. Мы высокотехнологичная страна, многое можем делать. Я уже говорил, что страна определяется не размерами и численностью населения, а своими возможностями. Мы с добром приходим, учим людей нашим технологиям", - отметил глава государства.

"Мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Единственный вопрос заключается в том, что один вектор у нас остается (вы знаете его), второй вектор смещается южнее - на Африку, Азию и в те страны, где нас ждут, - заявил Президент. - При этом ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Европу".

Почти три часа трудного разговора, выходили после него не с самым спокойным сердцем.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Основные выводы, о которых надо задуматься всем руководителям на местах, это то, что ведь секрет успеха - в простой дисциплине. Президент отмечал, что премьер-министр собирал специальное совещание, где мы рассматривали итоги работы января, смотрели, а где что не выполнено. По большому счету правительством были определены все задачи. Производственная программа, 40 товаров распределены, где, когда, сколько произвести. Экспортная программа по рынкам сбыта - дальняя дуга, Африка, все тоже было распределено, инвестиционная программа. Фактически все задачи сегодня министры на местах знают. Их надо выполнять, а в этом дисциплина".

Минск и Москву ждет Госсовет Союзного государства

Готовясь, президенты Беларуси и России уже дважды созванивались за последние две недели. Совпадение или все-таки нет, но уж слишком много домыслов и инсинуаций стало появляться в медиапространстве в преддверии встречи. Всю конспирологию развеет сам Лукашенко.

"Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть - Беларусь - мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении - прим. ред.), - сказал Президент. - Попытка выстроить единое союзное пространство - это тоже исходит из наших вековых связей. Что тут говорить о каких-то силах, которые стремятся оторвать Беларусь от России".

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:

"Как мы видим сегодня по любым новостям с Запада, таких сил хватает среди наших соседей, которые хотят разорвать не только наше Союзное государство, но в принципе мечтает разорвать и Беларусь, и Россию по отдельности тоже. К сожалению, эта русофобия, которая на Западе сегодня бьет ключом, никуда не девается уже в течение столетий. Это печально, это, я думаю, станет главной причиной краха Европы. Потому что в своем русофобском угаре, в желании нам нагадить они уже давно действуют против интересов своих собственных стран. Они действуют во вред своим народам. И чудовищная социально-экономическая ситуация в Европе сегодня, которая ухудшается каждый день, это результат, собственно, их агрессии, их стремления нас унизить, ослабить и уничтожить, прямо скажем. Но я думаю, здравый смысл все-таки восторжествует".

"Наступит момент, когда на Союзное государство будут смотреть как на образец того, как нужно выстраивать отношения между государствами, как нужно формировать условия для того, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они не ощущали границ, наши предприятия могли сочетать свои конкурентные преимущества для работы на общемировом рынке", - уверен он.

Обсуждение союзных планов и итогов проходит регулярно - а это значит что накануне идет масштабная подготовка не только лидеров, но правительства, парламента и администрации. На суд президентов - реализация основных направлений социально-экономического развития Союзного государства в последние три года.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Там более 300 мероприятий, со слов Глазьева, выполнена половина. Но по ряду направлений есть просрочки, и поэтому Президент, наверное, сосредоточится в первую очередь на этой тематике. Например, наши совместные промышленные проекты. Вот тот кредит на 105 млрд российских рублей, который сегодня осваивает предприятие нашего Минпрома, 27 интеграционных проектов, выборка - только половина. И поэтому президенты хотят разобраться: что происходит, что мешает. Далее - тематика защиты нашего внутреннего рынка. Все-таки объемы импорта серьезные и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Поэтому, что делается в этой части, какие эффективные меры наработали наши правительства, будет подниматься на заседании ВГС".

Глава Администрации Президента Беларуси отметил, что будет подниматься тема работы совместного комитета по стандартизации и качеству. "Тоже тема давно назревшая. Правительствами подготовлен соответствующий проект решения. И руководители стран хотят все-таки понять, этот инструмент станет действенным защитным барьером нашим не только для того, чтобы подтянуть качество на пространстве Союзного государства, но и для того, чтобы где-то защититься от недобросовестной внешней конкуренции на наших рынках", - пояснил он.

"Дальше вопрос финансово-экономического обеспечения как нового инструмента подготовки Союзных программ. На прошлом Высшем государственном совете было соответствующее поручение, что по накатанной дальше формировать программы фактически по заявительному принципу без оценки реальных итогов и достижений уже дальше невозможно. На это просто нет ресурсов. И поэтому, если мы определяем приоритеты в отдельных отраслях от микроэлектроники до фармацевтики и сферы медицины, то это должны быть живые проекты, которые действительно станут прорывными. И в первую очередь граждане Союзного государства будут понимать, зачем эти программы подписываются", - отметил Дмитрий Крутой.

"Новая тема - трансграничное транспортное сообщение. Тоже долгоиграющий проект, который наконец-то вышел на финишную прямую. Отдельные аспекты запуска пилотных поездов приграничных будут тоже докладываться лидерам. Надеюсь, что дальше эта тема будет только расширяться", - предположил он.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Абсолютно рабочий ВГС. 100 % экономическая повестка. Никакой политики там нет. И вообще странно, что эти политические именно инсинуации подогреваются. Более того, возвращаясь к основным направлениям, правительство доложит уже про образ будущей трехлетки экономической, потому что туда будет добавляться несколько новых блоков, связанных с цифровизацией, с креативной экономикой, как мы ее часто называем. И с отдельными социальными направлениями".

Планы Президента на весну тоже интересны - как же будем жить дальше? - вопрос тому, кто точно в курсе. Инсайд от главы Администрации Президента по графику лидера.

Говоря о графике главы государства на ближайшую перспективу, Дмитрий Крутой рассказал, что первостепенное внимание будет уделено сельскому хозяйству и, в частности, весенне-полевым работам.

"Комитет государственного контроля и другие наши ведомства, которые мониторят соответствующие процессы, представляют не очень радужные доклады нашему лидеру, - объяснил особую актуальность этой темы глава Администрации Президента. - А дальше у нас будут печальные юбилейные мероприятия, связанные с чернобыльской трагедией. В этом году нужно уже подвести итоги соответствующих программ. Поэтому традиционно Президент планирует работать очень значительный отрезок времени именно в этих регионах, посмотреть своими глазами, как выполняются поручения по чернобыльской тематике".

Дмитрий Крутой анонсировал также ряд международных визитов, однако не стал забегать вперед и сообщать подробности. "Наше геополитическое пространство меняется очень сильно, и могут быть определенные подвижки, - пояснил он. - Но ряд международных визитов, которые давно планировались, уже фактически согласованы, и Президент уже начал подготовку к ним".

Будет ли у Президента поездка именно на юг, покажет время. Но то, что работой на Африканском континенте нужно уже сейчас заниматься вплотную, даже не обсуждается. Визит парламентской делегации Зимбабве - повод напомнить о договоренностях.

"Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента - на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве - Мозамбике. Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом на юге Африки для товаров, нужной продукции не только из Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

Обеспечение продовольственной безопасности, помощь в механизации, передача технологий, обучение специалистов - все это важно для африканских стран. Сотрудничество с Зимбабве здесь во многом пример и витрина наших возможностей. Ну а женская точка зрения - о политике судят по делам.

Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената Зимбабве:

"Африканским странам очень многое нужно. Да, у нас есть несколько хорошо развитых государств, в том числе и на юге. Но многие все еще отстают, сейчас в некоторых странах наблюдается нехватка продовольствия. Развитие невозможно и из-за конфликтов. Поэтому нам нужна помощь, чтобы поддержать другие страны Африки, чтобы мы прекратили войны. Нам они не нужны. Знаете, войны всегда затрагивают женщин. Если у нас нет больниц, если у нас нет ничего, чтобы помочь нашим детям - кому такое понравится? Поэтому я, как лидер-женщина, просто хочу, чтобы африканские страны прекратили войны и начали развиваться. Ваш Президент объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Потому что он знает, что когда женщина находится в центре всего, в авангарде - страна будет развиваться и будет мирной. Мне нравится ваш Президент".