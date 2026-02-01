"Время Первого": микрооптика "Планар", обучение одаренных, курс на Китай, энергетика в морозы

Сила - в инновациях и людях! А размеры государства определяются не его площадью, а интеллектом и технологиями. Об этом Александр Лукашенко говорил, посещая "Планар". В президентском графике на неделе было немало обсуждений перспективных производственных ноу-хау и подготовки тех, кто может их дать стране.

На технологический суверенитет направлены и совместные проекты с Россией. На руку будет и приток вложений и технологий с Востока. Готовы переформатировать инвестиционное сотрудничество с Китаем.

Больше подробностей о главных событиях недели - в рубрике "Время Первого". Там также готовность к погодному экстриму, финансовые тренды и о том, как начинается год для белорусской экономики.

Чтобы попасть в производственное "сердце" "Планара", нашему телеоператору понадобится серьезная экипировка. В новых цехах практически медицинская стерильность - высокие технологии должны быть без единой пылинки.

Приезд Александра Лукашенко на предприятие по случаю - запускают новое инновационное производство - центр спецтехнологического оборудования для выпуска фотошаблонов и микроптики. Без этого не сделаешь ни одну микросхему, а значит, смартфон, холодильник, кардиостимулятор.

Дело это сложное, но нужное - даже Президент признается, что изучал вопрос всю ночь.

"Планар" выпускает оборудование для микроэлектроники - Беларусь всегда здесь была сильна - компетенции не растеряли. Плюс сработала "президентская чуйка", несмотря на все сложности 90-х, микроэлектронику и "Интеграл", за нее отвечающий, не оставили без поддержки. В итоге сегодня - в пятерке стран с таким производством, вместе с США, Японией и парой стран ЕС.

"А вы говорите "маленькая Беларусь". Не такая она маленькая, - заметил Президент. - Размеры государства сегодня определяются не границами и не площадью, а состоянием интеллекта и возможностями в производстве. Мы это умеем делать".

Вместе с тем это вовсе не повод останавливаться на достигнутом. "Надо ускоряться. Остановимся - те, кто сзади, затопчут, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы гордимся тем, что у нас есть умные люди и высокие технологии. А высокие технологии нуждаются в том, чтобы быстрее, быстрее бежать и думать о том, чтобы тебя не опередили. Нечем подстраховаться. Нефти нет", - обратил внимание Президент.

Но даже ее наличие в современном мире не дает гарантий на успешное развитие страны, этого уже недостаточно, заметил глава государства. "Поэтому надо бежать", - повторил он.

За технологический суверенитет всерьез взялись после шквала санкций. И это союзный интерес. Только на "Планаре" в работе 3 инвестпроекта.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все определено в интеграционных проектах. Там уже не только "Планар", микроэлектроника, "Интеграл", но и сельхозмашиностроение, это и предприятие "Амкодор", производство отдельных комплектующих узлов, которые в конечном итоге должны пойти и на импортозамещение, то есть это продукция, которая будет востребована в Республике Беларусь и в Российской Федерации. И это будет влиять и на качество выпускаемой продукции, а также будет выпуск и экспортно ориентированной продукции, которая будет востребована за пределами Республики Беларусь, за пределами Союзного государства".

Заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что ресурсы определены. "И там, где необходимо оперативно скорректировать, например, актуализировать определенные проекты по источникам финансирования, то эта работа проводится постоянно, и на эти проекты, в том числе, выделяются и средства Республиканского централизованного инновационного фонда".

Технологии сегодня меняют и нашу жизнь, и экономику. Промышленность, банки, логистика в медиа - бум на ИИ, кажется, во всех сферах, но технологии это не про стены и железо, это в первую очередь про людей.

Как говорится: "На ChatGPT надейся, но сам не плошай".

"Феномен искусственного интеллекта нельзя отрицать, но технологии должны быть на пользу, и смотреть на них нужно через призму национальной безопасности. Изучать, продвигать, но контролировать", - говорит ректор кузницы айтишных кадров.

ректор БГУИР Вадим Богуш

Какие есть риски, рассказал ректор БГУИР Вадим Богуш. "Первое - это непрогнозируемые результаты, потому что уже есть очень много подтверждений того, что искусственный интеллект дает не совсем валидные результаты, окрашенные так называемые, либо вообще заявляет пользователю о том, что совсем не существует. Обманывает. Есть галлюцинации и так далее. А второй риск - это все-таки учет тех продуктов, которые искусственный интеллект может сделать. Мы должны четко понимать всю начинку, тогда мы будем прогнозировать, как это работает", - отметил он

"Есть срочная служба, а есть спецназ", - сказал министр образования Андрей Иванец.

А это так образно министр образования еще до начала совещания пояснял, зачем пришли с идеей образовательного центра. Вопросы целесообразности неслучайно звучат от Президента.

"Давайте обсудим, что будем делать. Будем ли мы создавать центр новый? Естественно, туда будут стянуты самые лучшие, самые прогрессивные и талантливые люди для обучения и преподавания. В этом надо отдавать себе отчет, - сказал Президент. - Но оттуда должен выйти готовый товар. А значит, туда должны прийти крепкие специалисты"

Идея не была отвергнута, но доработать нужно. Чтобы одаренных обучать по-особенному - на топ-уровне. Экспериментальные программы для них есть во многих вузах. Но раз уже готовить кадры завтрашнего дня, то лучше аккумулировать силы, чтобы потом снимать интеллектуальные сливки.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Это те люди, которые будут лидерами в технологических, технических направлениях, которые сегодня и завтра нужны нашей стране. Мы видим те задачи суперинновационных проектов, которые ставит глава государства: это авиастроение (для нашей страны это принципиально новое направление), судостроение (крайне важное направление). Безусловно, целый ряд биомедицинских приложений с точки зрения биотехнологической безопасности нашей страны, они тоже входят в топ приоритетов тех специалистов, которые мы сегодня предлагали главе государства для подготовки в новом образовательном центре. Главе государства предлагались абсолютно реалистичные, но при этом напряженные сроки: запустить в работу с 1 сентября 2027 года".

Стоит учитывать и веяния времени, и перспективные сферы, при этом - действовать с умом. Пример от Президента - про дроны.

Президент на совещании по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего указал на тренд, от которого в последнее время многие буквально сходят с ума, - это развитие беспилотных летательных аппаратов. "Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют. Но в том числе в Беларуси и севернее нас начинают это добро штамповать с утра до вечера", - заметил Александр Лукашенко.

Тем не менее, белорусский лидер задается следующим вопросом: слишком ли помогут Беларуси беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия? "Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности?", - задался вопросом глава государства.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Данный вопрос с главой государства уже неоднократно обсуждался, и мы совместно с Министерством обороны и правительством ищем золотую середину в данном вопросе. Здесь какой-то агонии быть не должно, поэтому с учетом финансовых возможностей и потребностей государства аврального строительства не планируется. По мере необходимости, в случае угрожаемого периода, конечно, производство будет расширяться".

Цель всех инновационных и образовательных усилий простая - двигать экономику.

"Одна из важнейших задач для страны сегодня (может быть, это самая главная задача) - это модернизация экономики на инновационной основе", - сказал Президент. - Надо же что-то изобретать, без чего дальше развития быть не может".

Как белорусская экономика разворачивается на старте года, уточнили у премьер-министра.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Экономика не сворачивалась, поэтому и разворачиваться не надо, она функционирует. Причем достаточно неплохо".

Отвечая на вопрос, как начался год, он отметил, что по оценкам все идет достаточно неплохо, но расслабляться точно не стоит, потому что очень много стоит вызовов перед экономикой. "Правительство сейчас интенсивно работает по ряду направлений. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, начало года, в принципе, в тех параметрах, которые мы планировали в целом", - сказал Александр Турчин.

Если говорить о технологической силе, то ее сегодня черпаем и у наших партнеров. В лидеры выбивается Китай - прошедший путь от копирования до своих разработок. Пекин для Минска - важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Задача от Президента - нарастить экспорт и переформатировать инвестиционное сотрудничество.

"Китай - это всерьез и надолго, - заявил белорусский лидер. - С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна как самостоятельное и независимое государство".

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Если министр, руководитель концерна или руководитель предприятия будет нацелен на получение просто результата - вот это и будет то условие, которое позволит нам привлекать инвестиции в Китай и расширять максимально сотрудничество с Китаем. Повторю еще раз, и Президент говорил об этом. Китай - огромный рынок. Китай может купить все. Китай может произвести все. Мы должны встраиваться в эти процессы и с точки зрения торговли, и с точки зрения стержня, по крайней мере, на пятилетку нашей политики в двусторонних отношениях - это производственно-промышленная технологическая кооперация, создание совместных производств".

"Китай для нас открыт в этом плане, - добавил он. - В том числе и в рамках реализации предыдущей директивы подписано соглашение о свободной торговле товарами и услугами, которое, во-первых, дает политический сигнал открытости, а во-вторых, дает понятное открытое правило игры в экономической сфере".

Сложность расчетов есть не первый день - что, конечно, не помогает торговле и экспорту. Эти санкционные палки в колеса Запад ставит не первый год.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"(Уход от доллара - Прим. ред.) получается естественным путем, потому что сейчас, в принципе, доля доллара в международных расчетах снижается даже не год к году, а уже, наверное, месяц к месяцу. Поэтому страны потихоньку привыкают к этой новой нормальности расчета в национальных валютах, в цифровых валютах. Поэтому я думаю, что этот тренд будет и дальше углубляться, особенно если будет сохраняться такая хаотическая ситуация в целом в мировой политике. Поэтому мы адаптировались, я считаю, к этим новым реальностям, в том числе и в торговле с Китайской Народной Республикой. И я бы сказал, что наши денежные расчетные инструменты сейчас стали гораздо богаче, чем они были еще несколько лет назад. Поэтому банковская система в целом готова. Не только готова, но и удовлетворяет все запросы как экспортеров, так и импортеров".

На Восток смотрят многие производители в поисках ноу-хау и рынка сбыта. Свой экспорт в Китай наращивает и крупнейший переработчик ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Понемногу присоединяет к себе сельхозпредприятия, идет на масштаб. Совет Президента - вкладывать в дело, а не сидеть над кубышкой.

Владимир Лукьянов, гендиректор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

Владимир Лукьянов, гендиректор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский":

"Сегодня рынок развивается очень сильно по говядине. Это одно из таких топовых направлений. И в том числе и агрокомбинат развивается в этом направлении. Это связано и с приобретением Слуцкого мясокомбината. Сейчас рассматриваются вопросы и по Орше. Поэтому это направление по производству и углубленной переработке говядины".

С китайским рынком "Агрокомбинат "Дзержинский" работает с ним, но надо расширять перечень продуктов и заходить поактивнее в этот рынок, добавил Владимир Лукьянов.

"Самое главное - это себестоимость. Сегодня мы работаем с этим, и работаем каждый день", - считает гендиректор.

Кадровая ротация на этой неделе не случилась - хотя могла бы. И это было понятно по риторике Александра Лукашенко на докладах Лукьянова, мэра Минска и главы Минсельхозпрода - каждый остается при своем - задач хватает. Что на агарной ниве, что в мегаполисе. Из насущного - после снежного циклона на Беларусь идет лютый мороз.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Это обычные морозы для зимы. Поэтому мы провели все необходимые работы и меры по обеспечению бесперебойного отопления и горячего водоснабжения. Сегодня все службы находятся в повышенной готовности. Добавлены дополнительно резервы, которые будут контролировать ситуацию в теплоузлах и на теплопунктах. Совместно с Министерством энергетики выработали схему работы в таких условиях. Минскэнерго и наши ТЭЦ работают также в зимнем режиме и обеспечивают контроль за принятием всех необходимых управленческих решений по обеспечению жителей Минска теплом и горячим водоснабжением".

На 100 % от ЧП никто не застрахован. Тем более когда столбик термометра опускается ниже минус 30 градусов. Но реакция всех служб будет молниеносной, Хайповать в ТикТоках им некогда. Золотой стандарт для энергетиков, коммунальщиков, спасателей один - устранять проблемы максимально быстро.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все вопросы находятся на контроле. И в период понижения температур также есть определенный алгоритм и порядок подхода по действиям персонала на тепловых электрических станциях, в теплоцентралях, в тепловых сетях для того, чтобы обеспечить подачу теплоносителя без каких-то серьезных нагрузок на тепловую сеть".