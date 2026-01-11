"Время Первого": Напутствие в Рождество, присяга судей, вручение премий "За духовное возрождение"

Зимняя сказка - так можно назвать все последние дни в Беларуси. Конечно, получилась она через труд, в том числе многолетний. Было все: и снег, и тепло на светлый праздник, и большие гости. Все вышеперечисленное уложилось в неделю главы государства. График выдался и рабочим, и праздничным одновременно. Александр Григорьевич, как человек православный, вместе с белорусами встретил Рождество. Конечно, это уже традиция в нашем обществе - вручил премии "За духовное возрождение". В этой церемонии обязательное участие принимает и митрополит. Душевная сторона этой недели.

Рабочая сторона - присяга судей Конституционного и Верховного судов. Торжественная церемония во Дворце Независимости стала еще и символом преемственности поколений. Руководство двух самых важных органов судебной системы сменилось, конечно, не без передачи опыта.

И, конечно, "Улли" показал, что все в Беларуси умеют работать лопатами. Полезно и для дорог, и для здоровья. Все, что увидели - официальную повестку и кулуары - наши коллеги из пула собрали в рубрике "Время Первого".

Средиземноморский циклон "Улли" в конце недели заставил всех поработать.

Первый показал, белорусы поддержали.

Радует, что люди понимают, что какими бы профессиональными не были коммунальные службы, как бы круглосуточно они не работали, без общих усилий тут не справиться. Надеемся, что метеорологи не ошибаются, уже в ближайшие дни мороз хоть и усилится, но погода в целом стабилизируется.

Возвращаясь в понедельник, пока внизу во Дворце Независимости продолжался праздник для малышей, наверху в приемной уже ждали посла Беларуси в Российской Федерации для доклада по ситуации. Вот так удивительно все в резиденции помещаются.

Александр Рогожник в Минск приехал и с хорошими цифрами, и с хорошими прогнозами.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"В 2025-м будет больше, чем в 2024-м. Этот год станет рекордным".

Хотели темп роста экспорта 105 %, получилось почти 103. Тем не менее Президент позитивно оценит развитие сотрудничества. Главный вопрос: общие новые предприятия. В последние годы это стало для нас с соседями тенденцией - встраивать компании в производственные цепочки.

"У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности (бывших же не бывает)", - сказал белорусский Президент.

"В чем торможение? При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит", - сказал Александр Лукашенко.

Свет на даты посол не прольет, хотя частые встречи лидеров совсем не секрет

Во вторник ситуация во Дворце повторилась. Сказка - на первом этаже, серьезное официальное мероприятие - на втором.

Первое, что мы хотим показать, насколько теплыми были поздравления для представителей самой строгой белорусской системы. Судьи Конституционного и Верховного судов, избранные совсем недавно на ВНС, принесли присягу белорусскому народу

Возвращаясь на полчаса назад, у такого рода событий очень конкретный протокол, который обязывает торжественность. Чтобы занять такой пост, нужно быть не просто опытным специалистом, правоведом, нужна кристально чистая репутация. Причем даже в обычной бытовой жизни. Это история про сдержанность, про абсолютное следование букве закона и про порядочность во всем. Иначе судья просто лишается своего статуса, который он нарабатывает годами, в одночасье.

За последние годы в белорусской судебной системе произошло немало изменений. Даже тотальная аудио- и видеозапись всех процессов дала огромный скачок в прозрачности системы.

"Я очень надеюсь, что обновленный Конституционный суд, а тем более Верховный суд страны будут функционировать точно так - в мире и согласии с другими ветвями власти, органами государственной власти - и внесут достойный вклад в окончательное формирование той архитектуры Беларуси, которую мы хотели бы видеть во власти", - сказал Александр Лукашенко.

Избранные судьи Конституционного суда: Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко. Новый глава Верховного суда - экс-генпрокурор Андрей Швед. Момент присяги для каждого из этих людей войдет и в личную историю, и в историю судебной системы как одной ветви власти белорусского государства.

Отдельное спасибо Президент скажет аксакалам системы. Петр Миклашевич возглавлял Конституционный суд с 2008 года. Валентин Сукало 28 лет руководил Верховным судом.

"Не уходите далеко, пожалуйста, от того, что мы с вами создавали десятилетиями, - сказал Президент. - Огромное вам спасибо. Думаю, что те, кто приходит к нам на смену, сделают это лучше нас и достойнее".

Вопрос про дальнейшие планы в таких историях часто подразумевает и дальнейшую работу, может быть, в измененном формате. Но мы спросили в первую очередь про планы личные. Чтобы сделать такую карьеру, личное, как правило, откладывается сильно на потом.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси (1997-2025 гг.):

"Я думаю, все-таки, наверное, просто отдых. Потом будет, наверное, дача. В общем-то есть семейные задачи, проблемы, которые нужно решить, которые не сделал. Поэтому у меня есть свои планы, свои задачи. Они уже очерчены, я думаю, что сейчас нужно заняться этим".

О своих близких, будущем и всем хорошем, что уже было, мы вспоминаем, конечно, в Рождество. Для православного мира это особый день, как рубеж года, чтобы еще раз порадоваться приходу спасения для рода человеческого.

Президент в этот день традиционно зажигает свечу в одном из храмов. Каждый раз это новое место, но и каждый раз это очень камерные храмы. Небольшие, уютные, где в приходе все друг друга знают и желают друг другу персонально.

Храм в Раубичах или, если быть точнее, Околице, под Минском со своей историей. Храм в честь иконы Божьей Матери "Млекопитательница". Образ этой иконы появился здесь на дереве. Позже это дерево стало куполом для часовни. Вот отсюда и начинаются чудеса.

В храм - с семьей. Этого же принципа придерживается и Президент. Первую рождественскую свечу зажгут вместе.

Глава государства, конечно, поговорит с собравшимися. Это всегда очень откровенный диалог. Все ходят под Богом. Да и думается в храме о главном.

"Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины", - сказал Президент.

Президент привез в храм Минскую икону Божией Матери - ее почитают как главную святыню Беларуси и всегда уповают на помощь.

"Пусть при прикосновении к этой иконе человек хоть медленно, постепенно, но исцеляется", - пожелал белорусский лидер.

Ответный подарок - копия Креста Преподобной Евфросинии Полоцкой. Это одна из ключевых православных реликвий. Где находится оригинал, на земле до сих пор нет ответа.

Как отметил глава государства, Беларусь является многоконфессиональной страной. Александр Лукашенко в Рождество обратился к представителям конфессий с пожеланиями мира и добра. "У нас есть и другие верующие. И мы как православные (самая большая конфессия), и я как Президент хотим из этого храма обратиться к ним - католикам, мусульманам, иудеям и другим маленьким нашим конфессиям - с пожеланиями мира и добра. Пусть они знают, что мы не только не забываем, но и хорошо помним о них, очень по-хорошему к ним относимся. Каждый человек должен найти дорогу к храму", - заявил он.

В такой светлый день у всех присутствующих добавилось впечатлений. Как раз, чтобы обсудить за рождественским обедом. Именно традиции делают нас теми, кто мы есть, а общество - цивилизованным.

Об этом будут говорить и на торжественном вручении премий "За духовное возрождение" - оно стало финальным событием этой недели.

Больше 1000 человек гостей - премия всегда становится и сама по себе культурным событием, к которому готовятся, поддерживают лауреатов, радуются за коллег и просто приходят, чтобы увидеть, что нового за этот год произошло в нашей культуре.

За кулисами тоже свои ожидания: кто-то готовится к номерам, кто-то продолжает репетировать, а кто-то ждет в отдельной комнате для лауреатов.

"Время Первого" сейчас будет гордиться - воспользуемся служебным положением. Творческий коллектив Белтелерадиокомпании сделал большой цикл телефильмов. "Время выбрало нас". О том, какие этапы проходила страна в своей суверенности. Все через реальные истории, реальных героев и реальные кадры.

Глеб Горбатенко, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Возвращаясь к самому сложному, наверное, было все-таки найти героев, потому что их мнение было действительно важно".

Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Выбрать самые яркие события и подтвердить их видеокадрами, потому что одно дело события, которые были 5 лет назад, а другое - это события из 90-х.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"У моего знакомого есть маленький сын. Он вместе с родителями смотрел серии о первых годах становления Беларуси. Увидев пустые прилавки и тот ужас, который творился на улицах, ребенок начал рыдать и говорить: "Мама, неужели мы так будем жить?" Ему ответили: "Нет, сыночек, это то, как мы раньше жили".

И хоть в моменте создания, как говорят наши коллеги, это не казалось чем-то фундаментальным, на выходе получилось именно так. История, которую можно посмотреть.

Лауреаты премии "За духовное возрождение" - это совершенно разные люди и коллективы. Представители духовенства, которые до последнего находятся с детьми в хосписах. Авторские коллективы, восстанавливающие наши замки и монастыри. Люди, которые создают патриотические проекты, они касаются каждого в Беларуси, как коснулась наших семей Великая Отечественная война. Или вообще уникальная история майора милиции из Гомельского района, который воссоздает уникальные белорусские костюмы на основе этнографических исследований. Это все достойно аплодисментов.

Говоря с залом, Президент напомнил о том, что именно на белорусской территории сразу после Крещения Руси были образованы Полоцкая и Туровская епархии. Все в мире знают, что такое "белорусское барокко" и кто такой Франциск Скорина. Есть от чего отталкиваться, чтобы развивать наш культурный код.

"Если есть что хранить, значит, есть народ. Значит, есть и государство. Простые истины. И спасибо всем, кто претворяет их в жизнь - бережет историческую память, культуру, духовные ценности", - сказал белорусский лидер.

Любые события рано или поздно становятся историей. Президент коснулся активно обсуждаемой в инфополе темы Венесуэлы. Захват Мадуро, открытый разговор о том, что американской стороне нужна нефть. Но главное - частичная потеря суверенитета 30-миллионной страной.

"Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор и там было предательство. Все там было", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет Президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено".

Геополитика диктует такие разговоры. Но. Есть поменьше, но хорошие геополитические новости. Международный олимпийский комитет отменил запрет на проведение официальных международных соревнований на территории Беларуси. Так что большая игра возобновляется. Кого ждет новый "Спортивный Олимп", покажет время.