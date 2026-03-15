"Время Первого": Племенное животноводство, посредничество и себестоимость, сотрудничество с Африкой

Планы Минска в разных частях света, предстоящие переговоры с американцами и последствия конфликта на Ближнем Востоке. Белорусская экономика зависит от экспортных рынков и того, что происходит в мире. Сейчас самое время активизироваться по самым разным направлениям. Вся неделя Президента была пронизана обсуждением, что для этого нужно сделать. Инвестпроекты с партнерами по СНГ, сотрудничество с арабским Востоком, Африкой и даже Южной Америкой.

Но большой экспорт зависит и от того, насколько эффективно работают в регионах, в том числе и в АПК. Здесь будет жестко, все идет от дисциплины. Звучали и важные месседжи по международным событиям и контактам. Кому Президент не дал упасть во время командировки, что обсуждают губернаторы в узком кругу, а также новые кадры и эксклюзивы по насыщенной повестке белорусской политики - покажет "Время Первого".

На востоке страны Президент бывает часто - родные места. Но скидок землякам никаких, требует со всех равно. У Дрибинского района агарный стиль, взялись за племенное животноводство. Качественная говядина, как и большое молоко, сегодня это приличные деньги.

"Под 18 % рентабельность, при таком спросе не заниматься - это преступление", - сказал Президент.

"Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию. Экспорт для нас - это важнейший вопрос. Если есть спрос, надо постараться туда вскочить, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам надо в Дрибин вкладываться. Мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя".

В словах Александра Лукашенко будет чувствоваться горечь, когда он вспомнит об этих местах в свою непрезидентскую бытность. Тогда ведь говорили - это темный угол.

"Хочу, чтобы здесь был порядок, толк и люди чувствовали себя нормально. Но для этого нужны производства, - подчеркнул глава государства. - Край хороший, его надо развивать. Надо подумать, как еще добавить в него жизнь. Я готов в этом участвовать".

Местные аграрии разводят герефордскую породу. Она заметно на глаз отличается и по стати, и по окрасу, и мраморностью мяса. То, что буренки еще и дружелюбные, пул прочувствовал на себе.

В хозяйстве Александру Лукашенко подарили буренку, которая скоро должна принести приплод.

Раз уже решили строить комплексы (только в Могилевской области 83 таких), то нужно наращивать племенное поголовье. За 5 лет планируют вдвое. Кстати, это может быть решением и для Витебского региона - делать ставку на мясо, важно все просчитать. Несмотря на, казалось бы, такой напряженный разговор, Президент не упускает из поля зрения деталей (подсказывает нашему оператору по ходу, чтобы тот не дай бог не упал).

Александр Лукашенко отметил, что ему важно увидеть результаты текущего года, который будет показательным. И об этом говорит руководителям: "Этот год - лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Этот год пока благоприятный. Перезимовка в этом году - гибель зерновых, зернобобовых и рапса в пределах, наверное, среднегодовой статистической такой цифры - 2-3 %. Это нормальная допустимая погрешность, которая может быть, но больше мы не ожидаем. Надеемся на то, что весна будет благоприятной для зерновых культур. Глава государства поставил перед нами задачи - намолотить не менее 11 млн т зерна (прошлогодний уровень). Конечно, мы на это нацелены, настроены и будем стремиться к этому результату".

В прошлом году Беларусь сделала рекордный за всю суверенную историю продовольственный экспорт - 10 млрд долларов. Наши продукты покупают в 116 странах. Кажется, их станет еще больше, как раз из командировки в Африку вернулся глава МИДа.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Страны очень достойные с точки зрения перспектив развития сотрудничества с Беларусью. И Тога, и Гана - самодостаточные государства, которые хотят усилить свой экономический суверенитет в плане обеспечения себя продовольствием. Мы можем им очень пригодиться".

"Речь идет о поставке в течение 2026 года партии нашей техники и в одну, и в другую страну с целью механизации сельского хозяйства. Порядка 4,5 тыс. единиц в Того: трактора, навесное оборудование, сеялки, плуги. И в Гану порядка 3 тыс. Это серьезные пилотные проекты. Кроме самой техники, в этих странах будут размещены сервисные центры для ее обслуживания, начнется обучение местных специалистов", - рассказал Максим Рыженков.

"Идет речь о поставках туда различных и продуктов питания, и каких-то полуфабрикатов по производству какой-то конечной продукции у них, сухого молока, мяса", - добавил министр.

"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.

Эту президентскую стратегию на жарком континенте и дипломаты, и правительство воплощают в жизнь. Египет и Алжир - точки опоры на севере Африки, Зимбабве - на юге, вырисовываются новые точки на Западе. Плюс усиление на глобальном Востоке. Лишний миллиард долларов в общую копилку к 2030 году по силам положить Беларуси и Узбекистану, например.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Одно из ключевых направлений - это промышленная кооперация. Конечно, это очень важно, поскольку та техника, которая сегодня производится в Беларуси, она очень надежная. Соответственно в Узбекистане предпочитают именно белорусскую технику другим иностранным производителям. В этом плане мы можем также продвинуться".

Президента Узбекистана ждут в Беларуси. Каким должен быть этот визит, чего от него нужно ждать, поинтересовались у посла.

"Он должен быть, во-первых, результативным. Мы на это рассчитываем. Мы стараемся, чтобы этот визит был наполнен содержанием. Был наполнен, как я уже сказал, конкретными результатами", - сказал Рахматулла Назаров.

И на внешнем контуре, и внутри страны нужно работать без посредников. Разбор законодательных предложений группы Косинца на это счет был навеян многими фактами. Карданный вал за почти тысячу рублей после всех звеньев в цепочке вместо 140 - это лишь один из примеров.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Фактов много. В 2025 году возбудили 71 уголовное дело, направили в другие правоохранительные органы свыше 1200 сообщений о необоснованном посредничестве, но это верхушка айсберга. Это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, медицина. Там, где большие деньги, там есть необоснованное посредничество. Оно может быть связано как с коррупцией, так и с большим желанием сразу заработать те финансовые ресурсы, которые абсолютно не обоснованы".

"В каждом конкретном случае мы разбираемся. Есть случаи, когда объективно необходим посредник. Есть случаи, когда производитель торгует только через дилеров, например. И вот это тоже своеобразный посредник. Поэтому тут надо смотреть в зависимости от ситуации. Но ярких примеров более чем достаточно", - сказал Василий Герасимов.

Несмотря на ужесточение в сфере закупок, проблемы остаются: серые схемы, взятки и громкие коррупционные дела. Именно поэтому Президент жестко пройдется и по предложениям, и по тем, кто должен отвечать.

"Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман, на 25-30 %. Прилично?", - риторически спросил Александр Лукашенко.

"Министры у нас в стороне, губернаторы у нас ни при чем. Отвечать кто будет? Или вы, Александр Генрихович (Турчин, премьер-министр - прим. ред.) и Александр Николаевич Косинец, предусмотрели в этих документах исчерпывающие варианты, которые не допустят необоснованного посредничества и прочего? Нет", - критически отозвался о проектах документов Александр Лукашенко.

"Как только мы увидим посредников на белорусскую продукцию, ты не разбирайся, - обратился Президент к генпрокурору. - Как только увидели, что у нас посредники на конфеты, шоколад, одежду, молоко, мясо, технику белорусского производства, - сразу в СИЗО"

Глава государства привел следующий пример: "В Беларуси Гомсельмаш произвел комбайн, через посредников крестьяне закупают этот комбайн. Это нормально?"

Глава государства подчеркнул, что речь идет конкретно о необоснованном посредничестве. "Если вы по импортозамещению привезете то, чего нет, если вы для страны что-то сделаете - спасибо вам за это. Мы вас будем ценить и поддерживать", - добавил он.

"Коррупция - это не просто ржавчина, как я раньше говорил. Это война", - заявил белорусский лидер.

Кстати, перед этим совещанием мы заметили руководителей облисполкомов в узком губернаторском кругу и не могли не спросить, о чем шепчутся главы регионов. А заодно узнали немного о губернаторской "кухне".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Заканчивается строительство прекрасного музея, понятно, что частичка каждой области должна быть там представлена. Поэтому мы обсуждали, каким образом, каждая область будет представлять свои интересы в этом прекрасном музее, который, я думаю, в середине этого года откроется".

По его словам, планерки губернаторов проводятся систематически. "Мы проводим даже вечерние встречи, обсуждаем многие вопросы, связанные с успехами, с какими-то недостатками. Вырабатываем единые подходы и мнения. Кадровая политика очень важна, потому что иногда специалисты имеют желание перебежать с одной территории на другую. Поэтому здесь очень важно слышать, видеть, понимать своих коллег и соответственно принимать правильные, грамотные управленческие решения", - считает Петр Пархомчик.

Конкуренция у губернаторов проявляется в другом, по его словам. "Мы спорим в наших результатах труда: кто лучше, кто больше, кто качественнее. Вот здесь идет соревнование", - рассказал председатель Брестского облисполкома.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Национальный банк и правительство всегда были оппонентами, но на последнем отчете Президент сказал, чтобы они работали вместе. Все-таки денежно-кредитная политика и экономическая политика всегда шли рука об руку, поэтому они должны взаимодействовать. Так прописано во всех документах. Они отвечают вместе за экономический рост и за контроль за ценами - 2 основные функции".

"Когда разные точки зрения, это всегда помогает делу. Поэтому, мне кажется, сейчас очень деловое и конструктивное взаимодействие между Нацбанком и правительством, особенно в инвестиционной сфере - то, что, на мой личный взгляд, является ключевым. Мы не должны снизить темп реализации наших инвестиционных проектов. И вопрос ресурсов на сегодняшний день ключевой", - добавил Дмитрий Крутой.

Судя по тому, что на докладе Нацбанка был и премьер, работа и по экспорту, и по инвестпроектам в разных частях света идет в связке - и она на контроле Президента.

"Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают. Если что, то я за здоровую конкуренцию - кто лучше и качественнее может предложить какую-то тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей", - заявил Александр Лукашенко.

Несмотря на переход в Нацбанк, за Егоровым остается работа по Никарагуа. Интерес к белорусам есть. Инфраструктурные проекты (а там строят порт, аэропорт, ведут реконструкцию городов и магистралей) требуют надежных поставок.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"В предыдущие годы мы заложили хорошую основу по сотрудничеству с Никарагуа. Был подписан ряд контрактов на поставку техники. Это хорошие инвестиционные договоры, в рамках которых техника продолжает поступать в Никарагуа. Буквально недавно очередная партия техники поступила. Для Никарагуа это очень важно. Там с участием нашего основного контрагента, сына Президента, была торжественная передача техники. Участвовали министры. Очередная партия МАЗов готовится к отправке. Заключены контракты на более чем 100 млн долларов, - назвал цифру Александр Егоров. - И в рамках этой линии мы сейчас технику поставляем".

"Параллельно ведется работа по товарам, которые не инвестиционные, а назовем их промежуточные или потребительские товары. И с бизнесменами из Никарагуа ведется работа. Они постепенно определенные товары пробуют, закупают у нас. Если хорошо идет, увеличивают поставки. Но здесь, опять же, очень важны центровые контракты по инвестициям, которые дали основу уже для дальнейшей торговли. Поэтому я думаю, что все будет успешно развиваться. Самое важное сейчас - это закрыть контракты, которые у нас были. Это техника МАЗ, МТЗ, "Амкодор". Дальше будем уже смотреть иные направления", - поделился планами первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси.

Мир штормит, это самое время сообща решать экономику. Конфликт на Ближнем Востоке может серьезно аукнуться миру. Рост цен на энергоресурсы и по глобали к добру не приведет, уже сейчас становится испытанием на прочность для Европы. А что нам?

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Я думаю, никаких серьезных потрясений нас не ожидает, тем более что то, что мы видим в последние дни, ситуация как-то стремится к деэскалации. Я думаю, что все понимают последствия напряженности в этом регионе для мировой экономики. Поэтому я думаю, что некие здравые мысли восторжествуют, мы будем свидетелем некой деэскалации".

"Но в любом случае любая геополитическая проблема, безусловно, отражается и на финансовых рынках, на сырьевых рынках, - добавил Роман Головченко - Поэтому мы видим, как себя волатильно ведут цены на сырьевые ресурсы, на нефть, на газ, на драгоценные металлы. Но с учетом того, что нас напрямую не затрагивают эти события, (но подчеркиваю, напрямую) мы не видим каких-то серьезных угроз сейчас ни для белорусской финансовой системы, ни для белорусской экономики. Тем более что за все прошедшие годы мы уже неоднократно проживали острые ситуации, связанные в том числе и с мировой напряженностью, и научились адекватно на них реагировать".

Задача дипломатов - максимальное содействие и помощь белорусам, которые оказались заложниками ситуации на Ближнем Востоке. Они занимаются возвращением на родину и консульской помощью.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Дипломаты знают, что делать. О ситуации мы осведомлены полно. Значит, диалог с Министерством иностранных дел этих государств сегодня как никогда ведется активно. Он позволяет нам понимать, что происходит в регионе, опять же решать все вопросы, которые нам нужны. В самом регионе все понимают, что эта эскалация - это не только гибель граждан, это не только разрушение инфраструктуры, но это и нарушение сформированных десятилетиями различных форматов сотрудничества торгово-экономического, транспортно-логистического".

Президент считает, что выигравших в перспективе не будет. Этот клубок проблем и мировая инфляция из-за ближневосточных событий затронут в итоге всех. Минск уже видит попытку со стороны США выйти из конфликта с Ираном. А подтверждая очередной раунд переговоров с представителями Трампа в ближайшее время, Лукашенко обозначил линию Минска.

Глава государства прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда.

"Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами - прим. ред.)", - заявил Президент.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет, - сказал глава государства. - И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов 10. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча".

"Я буду вести с ними разговор только с этих позиций. Ничего там под них подстраиваться не будем. Они этого и не требуют. Они поняли, что этого не будет", - добавил Президент.