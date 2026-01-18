"Время Первого": проверка ВС, кадровый четверг, прием на старый Новый год, наказы журналистам

По распоряжению Президента в Беларуси проходит масштабная проверка Вооруженных сил. Сам глава государства намерен принять участие, но где и когда - неизвестно.

Мероприятия носят внезапный характер. На этот счет оппоненты уже склепали порцию фейков - от "готовим нападение" до "кейса Венесуэлы".

В начале недели у главы государства также состоялся разговор с силовиками. Президентом были подписаны решения на охрану государственной границы.

Ситуация такая: спокойней не становится, наши западные соседи увеличивают расходы на военные нужды, усиливают милитаризацию. И то, что нам удается на таком непростом фоне вести привычную спокойную жизнь, дорогого стоит.

2026-й в мире уже начался с американских горок. Действия США в Венесуэле: похищение президента и его жены, контроль над нефтью и захват российского танкера, территориальные претензии на Гренландию, протесты в Иране и внимание Штатов. Непонятно, как дальше с украинским вопросом. Полыхает прямо у границ Беларуси. А наши западные соседи продолжают путь милитаризации и строят новые плацдармы для военных тренировок.

В пятницу по распоряжению Главнокомандующего в Беларуси началась масштабная проверка Вооруженных сил. Мы держим порох сухим, оцениваем ситуацию в мире и учитываем уроки российской СВО. Наш Президент об этом уже неоднократно говорил: ситуация такая, что нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Раскручивая тему, оппозиция цепляется за "кейс Венесуэлы", но этот сценарий нереален для Беларуси. Мятеж 2020 года научил просчитывать все далеко вперед. Еще в мае 2021 года Президент Беларуси подписывает Декрет о защите суверенитета и конституционного строя.

В документе прямо сказано, если что-то происходит с первым лицом в стране в случае внешней агрессии, все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. У нас есть и высший орган народовластия - Всебелорусское народное собрание, которое принимает ключевые для страны решения.

"Люди в погонах неспособны на предательство. Белорусский народ мы не можем предать и своего Президента, просто не имеем на это права - это первое. Второе, Президент уже говорил, у нас, помимо таких, на мой взгляд, совсем невозможных ситуаций, связанных с устранением Президента, с выведением Президента из руководящей роли, у нас приняты все законодательные документы на уровне Совета безопасности, где независимо, есть ли Президент сегодня на своем рабочем месте, нет его на своем рабочем месте, Совет безопасности собирается, принимает соответствующие решения. Управление страной, управление государством не теряется ни на минуту".

Военная традиция: новый год наш Президент всегда начинает с подписания решений на охрану госграницы на земле и воздухе.

"Наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность. Они готовы, как в военное время, работать. Потому что на последних метрах, как у нас говорили, нашей Родины им доверена честь и право ходить", - заявил Лукашенко.

Пролеты авиации, разведка, действия сил специального назначения вдоль нашей государственной границы - начало года показало, что нет никаких намеков на улучшение ситуации.

Александр Лукашенко пояснил, что если посмотреть на карту, страна практически окружена военными подразделениями со всех сторон. "Окно" есть лишь на востоке, где проходит граница с Российской Федерацией. Там, по словам Лукашенко, "немного полегче".

"Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники", - отметил Президент.

В наше непростое время, когда мир возвращается к разговорам о третьей мировой, то, что мы можем жить привычной жизнью (растить детей, работать, праздновать) - действительно, бесценно. Беларусь сильна своими традициями. Еще одна, очень красивая - прием от имени Президента по случаю старого Нового года. Среди приглашенных журналисты, спортсмены, высшие должностные лица, артисты, эксперты и политологи, работники самых разных сфер.

Первый смотрит, читает, поддерживает, а это огромное доверие, которое мы ежедневно стараемся оправдать. Все, кто на виду, и те, кто делает большую работу не на публику. Хотя главный результат очевиден - живем и работаем под мирным небом.

"Особенно хочу поблагодарить журналистов, экспертов, аналитиков. Вы всегда рядом, в том числе и в прямом эфире, да и в фигуральном смысле тоже. Без преувеличения, защищаете интересы страны на нашем информационном поле вместе с нашими военными. Хотя вы сейчас впереди. Все белорусы знают, что мир и безопасность в стране держатся прежде всего на плечах с погонами. Знают, что каждый, кто посвятил себя беззаветному служению Беларуси, является эталоном доблести и чести. Я хочу также поблагодарить военных за их службу и преданность стране и народу", - сказал белорусский лидер.

Новый год для Белтелерадиокомпании начался с очень приятных событий. Сначала коллектив стал лауреатами премии "За духовное возрождение".

И буквально через несколько дней Александр Лукашенко вручал государственные награды на приеме еще нескольким нашим коллегам. Заместитель председателя Белтелерадиокомпании удостоен медали Франциска Скорины.

Благодарность Президента объявлена директору "Первого информационного" Наталье Гороховик.

Ничего непонятно, но очень интересно. Именно так начинался кадровый четверг во Дворце Независимости.

Еще больше вопросов на тот момент стало после появления посла Беларуси в России.

Оказывается, Президент решил совместить кадровое решение для Витебской области с совещанием с участием ответственных за регион.

Жесткий и принципиальный разговор в конце года состоялся в Витебске. Будем говорить откровенно, многие уже тогда думали, что губернатор Субботин потеряет должность. Но Президент дал время.

"Область нуждается в каком-то прорыве. Область находится в сложной ситуации. Проводя витебское совещание, я рассчитывал на то, что кадры Витебской области мобилизуются и сделают то, на что и я, и другие обратили внимание. Мы работали по старинке. Об этом уже тоже много говорилось. Надо свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые существуют, и действовать", - уверен белорусский лидер.

Как бы там ни было, Субботин запомнился. Тот самый губернатор, который прямо говорил, что многие проблемы достались ему в наследство от прошлых руководителей региона. Публично в присутствии Президента отбивался от претензий главы КГК на витебском совещании.

Как намекнул глава государства, Александр Субботин не потеряется, у него будет новая работа.

"Мы тут планируем в ближайшее время, узнаете, загрузить его на всю катушку, - сказал глава белорусского государства о дальнейшей деятельности экс-губернатора. - Загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет. Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать".

Многие слишком буквально восприняли слова Президента о том, что "без Витебской области мы обойдемся". Фигура речи - не иначе, мотивация, чтобы работали лучше и показывали результат. Время конкретных дел. Да и ошибочно думать, что основная проблема Витебщены - исключительно сельское хозяйство. А то некоторые рассуждают: Рогожник сразу поедет в коровники - бороться с падежом.

Александр Рогожник - бывший министр промышленности, а показатели в северном регионе в этой сфере серьезно просели. Президент рассчитывает, что накопленные связи за время посольской работы очень помогут в новой - губернаторской.

"Для начала необходимо погрузиться в те вопросы, которые были обозначены рабочей группой по поручению Президента. Президент акцентировал свое внимание на том, что необходимо детально проанализировать работу сельскохозяйственных предприятий Витебской области в части сохранности поголовья, предстоящей посевной кампании, подготовки техники. И, конечно, все, что касается благосостояния людей. Создание условий для того, чтобы люди достойно жили и, соответственно, Витебская область развивалась".

Долго не останется вакантной и должность посла Беларуси в России.

"Ведется подбор соответствующих кандидатов. Президент, естественно, такие поручения уже дал. Прорабатываются несколько вариантов в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию наших отношений, потому что, как образно сказал Президент, должность посла в России и это посольство - фактически наше второе правительство, только на внешнем контуре, учитывая, что уровень товарооборота сейчас высочайший - фактически 70 %. В скором времени нам предстоит провести Высший государственный совет Союзного государства. Накануне прошел союзный Совмин. То есть нельзя, чтобы без первого лица долго оставалось наше посольство".

Из громких назначений этой недели - в Беларуси новый министр труда и соцзащиты Андрей Лобович. Бывший зампред Комитета госконтроля очень хорошо знает социальную сферу - раньше 6 лет работал в министерстве в качестве первого заместителя.

Глава государства, комментируя данное назначение, обратил внимание на то, что работа очень серьезная и ответственная:

"Наши приоритеты (Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. - Прим. ред.) ориентированы на то, что мы в человеческий капитал должны вкладываться. А труд и социальная защита населения - это твой приоритет. Надо, чтобы министерство это было видно, чтобы министерство хорошо звучало. Надо, чтобы был результат".

Предыдущего руководителя Минтруда и социальной защиты Наталию Павлюченко, как доложил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, предлагается направить председателем комиссии по социальным вопросам в парламент.

"Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому она же согласна работать в парламенте?" -уточнил Александр Лукашенко.

"Конечно", - заверил Дмитрий Крутой.

Новый год начался с хороших новостей в социальной сфере. Вырос семейный капитал, в Минске молодым мамам ввели новую выплату за рождение ребенка. Определены планы по поддержке бюджетников, уязвимых категорий граждан, пенсионеров.

Для нового министра главный ориентир - новая Программа социально-экономического развития на пятилетку, которую приняли на ВНС.

"Постепенно, исходя из возможностей республиканского бюджета, из возможностей бюджета Фонда социальной защиты, стараемся увеличивать пособия, выплаты различные, зарплаты, в первую очередь бюджетных организаций. Мы четко должны понимать, что эти финансы - это значительный объем расходов в бюджете страны".

Первый снова на льду. Команда Президента играла с Гомельской областью. 68-й номер, Ярослав Чуприс, из-за которого во время прошлой игры Александр Лукашенко получил растяжение мышц спины, на месте. В запале игры бывает всякое. На этот раз счет 12:2 - уверенная победа за командой Первого.

Вдохновляемся! Погода - то, что надо!