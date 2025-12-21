"Время Первого": ВНС, ключевые направления для ЕАЭС, сотрудничество с Ираном, интервью Newsmax

Всебелорусское народное собрание - это про идеи, проекты и цели, которые в конечном итоге должны выражаться в цифрах объемов экспорта, хороших зарплатах, даже демографических коэффициентах.

Наши коллеги из "Времени Первого" поговорили в кулуарах с делегатами, можно сказать, заглянули на "кухню" ВНС, и, конечно, собрали самые обсуждаемые тезисы Президента.

На этой же неделе Александр Лукашенко провел и ряд международных встреч, за которыми наблюдали не только белорусские, но и иранские, и американские телезрители. Встреча с министром иностранных дел Исламской Республики Иран и интервью медиа Newsmax - все это в рубрике "Время Первого".

Делегаты ВНС - это формальный статус участников Всебелорусского народного собрания, а так перед вами - врачи, учителя, военные, спортсмены, промышленники, аграрии - у всех этих людей нет "политической карьеры", как таковой, а есть обычная работа. И, конечно, энергия и желание изменить условия в своей сфере к лучшему. Отсюда и появляются идеи для той же Программы социально-экономического развития, идеи для ВНС

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель БСЖ Ольга Шпилевская отметила: очень важно, что можно узнать мнение практиков, людей, которые работают на местах, нужен ли такой пункт в программе. "Это не пустые слова, это то, что идет от человека снизу, это то, чего мы так давно хотели и к чему мы так давно стремились", - уверена она.

Уметь производить, уметь торговать, уметь договариваться, уметь действовать в собственных интересах. Пришел момент, когда Беларусь в своем суверенитете почувствовала реальную устойчивость: торговые отношения с 190 странами мира, вхождение в ключевые экономические союзы - ШОС, БРИКС, ЕАЭС, хорошие отношения с ключевыми мировыми игроками, клуб ядерных держав, рекордный запас золотовалютных резервов - 14 млрд долларов.

"Беларусь - наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. Он давно социально ориентированный. И те же американцы - большие рыночные капиталисты - ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые. Видят, какая у нас страна - дороги, чистые города, нормальные автомобили", - отметил глава государства.

Сколько стоит организовывать такой порядок, мы часто уже и не задумываемся - вошло в абсолютную норму. Каждый из нас в других странах обязательно заметит: "Не так чисто, как у нас". Но и у нас - как и во всем мире, это стоит дорого, и нужно об этом помнить.

"Что касается Сингапура, напомним: там только за брошенный фантик можно получить штраф 2 тыс. белорусских рублей или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов. Неужели еще здесь надо принимать драконовские меры?" - спросил Президент.

Если говорить об экономике внутри страны, большое внимание на этом ВНС уделят стратегии и в производственных проектах, и развитию регионов. 1000 разных по специализации промплощадок было запущено за последние пять лет. Рывков ждут от Академии наук. Она, в том числе отвечает за технологический суверенитет страны. Из того, что есть в планах, - создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика и доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе. Это совершенно разные регионы. Цель - оставлять там рабочие кадры и равномерно развивать страну.

Владимир Привалов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гомельского горисполкома:

"Каждый год мы прирастаем - около 200 тыс. квадратных метров жилья. Вот эти все вопросы, постулаты мы будем рады услышать, особенно из уст Президента".

Агросектор в этом вопросе - вот где нет потолка и в росте, и в зарабатывании денег. Разбросан по всей стране, хоть под Минском, хоть под Гомелем, хоть под Брестом. Берете и занимаетесь. Президент приведет негативный пример - итоги витебского совещания. Задача - в течение года ситуацию изменить.

"Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров, объяснений закончилось - только конкретные дела и результаты. Одна из моих задач как Президента - спасти деревню! В этом вся суть. Деревня - основа основ нашей жизни. Не будет деревни - погибнем. Государство существовать без этого не может", - сказал белорусский лидер.

Ольга Лукьяненко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор КСУП "Агросолы":

"Мелочей в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, нет. Там миллион вопросов. Если ты их сделаешь, ты будешь богатым и миллионером".

Что вызвало максимальный ажиотаж в Сети - это, конечно, высказывания главы государства о белорусском отношении к своему:

"Ну, знаете, может, где-то там Dolce & Gabbana, Versace и прочее. Может, раскручено больше. Может, даже качественно. Ну что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице? Противно смотреть?" - спросил Президент на ВНС.

Объективно, в этом вопросе белорусская одежда, как и белорусская косметика, - показатель, что мы можем делать на уровне все. Если вспомнить ситуацию 20 лет назад, ни о каких раскрученных белорусских брендах в этих нишах речь даже не шла. Или наша медицина? Любят ее покритиковать, тем не менее, со всего мира белорусы возвращаются.

"Как я говорил, зубок полечить - в Беларусь. Здесь качественно и дешевле. Поехали туда - пускай там вырывают вам зубы и челюсть. Чего вы сюда возвращаетесь? Втихую надо заехать, у нас же безвиз. Нам есть чем гордиться, и не нужно все это, что у нас есть, втаптывать в грязь", - сказал Александр Лукашенко.

Если серьезно и о военной части - в зале будут представители всех силовых структур. Сегодня по безопасности стало сложнее договариваться, особенно с европейскими соседями, но и здесь все надеются на разумных людей в управлении.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Много раз глава государства говорил - для того, чтобы сегодня стабилизировать вот эти процессы, которые происходят в мире, нужно сесть за стол переговоров. И это слышат. Я думаю, что в ближайшей перспективе это событие произойдет, и мы все порадуемся, насколько стало спокойнее и стабильнее в мире".

И надеются на оружие, которое - говорили уже миллион раз - выступает просто нашим гарантом от резких недружественных движений

"Орешник". Он у нас со вчерашнего дня (с 17 декабря) и заступает на боевое дежурство", - заявил Президент.

Сложные темы, дискуссии, голосования, выступления - два дня ВНС работало на полную мощность, как и Дворец Республики. Кухня вообще не отдыхала ни минуты

Обеды были короткой передышкой перед решением кадровых вопросов. Пунктом на повестке дня стало избрание нового члена Президиума ВНС. Их всего 15 человек, и это аппарат управления Всебелорусским народным собранием. Голосование было тайным.

По итогу новым человеком в Президиуме стал губернатор Минской области Алексей Кушнаренко.

Спойлер: весь судебный кадровый состав, который должен был впервые утверждаться ВНС, тоже был определен. Экс-генпрокурор Андрей Швед теперь руководит Верховным Судом, Сергей Сивец - Конституционным, Юрий Кобец - Апелляционным экономическим. Это топ всей системы.

Юрий Кобец, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Апелляционного экономического суда Беларуси:

"Это кредит доверия народа. Это совсем другие ощущения, это совсем другой подход к работе, это совсем другой уровень ответственности".

Наталия Мысливец, судья Верховного Суда Беларуси:

"Это стало неожиданностью, но приятной. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы сами выбрали этот путь, и мы ему следуем. Это наш ориентир".

Таким было это ВНС: с большим количеством инфоповодов, работы для журналистов и безупречностью исполнения в картинке. О событии можно говорить долго. Но главное: Программу социально-экономического развития белорусы приняли. Понятно, на что будет сделан акцент в ближайшие пять лет.

А после этих слов Президента, кажется, рейтинг главы государства пробил все возможные потолки:

"Дорогие женщины! Родите трех малышей и требуйте от меня что угодно".

Зал встретил эти слова аплодисментами.

Спросили у делегатов противоположного гендера: собираются ли они подтягиваться? Получили положительный ответ, будем смотреть на реализацию

Какой еще была эта неделя в разрезе графика Первого? Можно смело ответить, что международной, потому что за событиями в Минске следили сразу две большие страны - Америка и Иран.

Аббас Аракчи в Беларусь прилетел чуть больше чем на сутки, но это было очень эффективно. Страны ищут точки соприкосновения. За пять лет товарооборот увеличился в пять раз, но это небольшие цифры по сравнению с тем, как Беларусь могла бы торговать на 80-миллионном рынке.

Летом лидеры двух стран подтвердили свои намерения сближаться, и этот визит как раз из реализации одного из пунктов этой Стратегии.

"Для нас приоритет приоритетов - это экономика. Поэтому я предлагаю не только поговорить о торгово-экономических отношениях с такой огромной страной, которой является Иран, где мы можем многое сделать для Ирана, у нас есть определенные возможности и интерес, но также, может быть, и определить некоторые направления той дорожной карты, того плана, который будет определен на ближайшую перспективу", - сказал глава государства.

Глава государства также передал самые добрые поздравления и пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и Президенту этой страны Масуду Пезешкиану.

В Иране практически нет леса, поэтому они очень довольны поставками от нас. Бумага, техника - МАЗы и БЕЛАЗы - это уже тоже реальные экспортные позиции.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Мы как раз обсуждали следующий визит господина Лукашенко в Иран".

А еще Ирану, как и всему миру, нужны белорусские удобрения - санкции с белорусских калийных компаний были сняты в конце прошлой недели. В Беларусь прилетел американский спецпосланник Джон Коул. На переговоры. И не один…

"Да" - так ответил белорусский Президент в интервью супруге Джона Коула, а точнее - довольно известной журналистке телеканала Newsmax. Глава государства ответил на все вопросы: от личных - "с кем дружите?" - до глобальной повестки по Венесуэле.

Newsmax - телеканал с аудиторией 70 млн домохозяйств. Смотрят его те, кто любит документалистику и политические ток-шоу, категория "думающая" и "анализирующая".

Интервью разбили на фрагменты и транслировали практически всю неделю.

В завершении достаточно было посмотреть на манеру общения собравшихся, чтобы понять: ни о каком напряжении и речи быть не может. Все, о чем сегодня договариваются Америка и Беларусь, - это договоренности на позициях "сильный - сильный" - и это тоже результат выдержки. В Минске никто "горячку" не порет, из синонимов этого слова - разве что подарки.

