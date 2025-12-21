Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Время Первого": ВНС, ключевые направления для ЕАЭС, сотрудничество с Ираном, интервью Newsmax

Всебелорусское народное собрание - это про идеи, проекты и цели, которые в конечном итоге должны выражаться в цифрах объемов экспорта, хороших зарплатах, даже демографических коэффициентах.

Наши коллеги из "Времени Первого" поговорили в кулуарах с делегатами, можно сказать, заглянули на "кухню" ВНС, и, конечно, собрали самые обсуждаемые тезисы Президента.

На этой же неделе Александр Лукашенко провел и ряд международных встреч, за которыми наблюдали не только белорусские, но и иранские, и американские телезрители. Встреча с министром иностранных дел Исламской Республики Иран и интервью медиа Newsmax - все это в рубрике "Время Первого".

Делегаты ВНС - это формальный статус участников Всебелорусского народного собрания, а так перед вами - врачи, учителя, военные, спортсмены, промышленники, аграрии - у всех этих людей нет "политической карьеры", как таковой, а есть обычная работа. И, конечно, энергия и желание изменить условия в своей сфере к лучшему. Отсюда и появляются идеи для той же Программы социально-экономического развития, идеи для ВНС

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель БСЖ Ольга Шпилевская отметила: очень важно, что можно узнать мнение практиков, людей, которые работают на местах, нужен ли такой пункт в программе. "Это не пустые слова, это то, что идет от человека снизу, это то, чего мы так давно хотели и к чему мы так давно стремились", - уверена она.

Уметь производить, уметь торговать, уметь договариваться, уметь действовать в собственных интересах. Пришел момент, когда Беларусь в своем суверенитете почувствовала реальную устойчивость: торговые отношения с 190 странами мира, вхождение в ключевые экономические союзы - ШОС, БРИКС, ЕАЭС, хорошие отношения с ключевыми мировыми игроками, клуб ядерных держав, рекордный запас золотовалютных резервов - 14 млрд долларов.

делегаты ВНС

"Беларусь - наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. Он давно социально ориентированный. И те же американцы - большие рыночные капиталисты - ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые. Видят, какая у нас страна - дороги, чистые города, нормальные автомобили", - отметил глава государства.

Сколько стоит организовывать такой порядок, мы часто уже и не задумываемся - вошло в абсолютную норму. Каждый из нас в других странах обязательно заметит: "Не так чисто, как у нас". Но и у нас - как и во всем мире, это стоит дорого, и нужно об этом помнить.

"Что касается Сингапура, напомним: там только за брошенный фантик можно получить штраф 2 тыс. белорусских рублей или исправительные работы. У нас такие инициативы уже звучат от депутатов. Неужели еще здесь надо принимать драконовские меры?" - спросил Президент.

Если говорить об экономике внутри страны, большое внимание на этом ВНС уделят стратегии и в производственных проектах, и развитию регионов. 1000 разных по специализации промплощадок было запущено за последние пять лет. Рывков ждут от Академии наук. Она, в том числе отвечает за технологический суверенитет страны. Из того, что есть в планах, - создание белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика и доильного робота, восстановление компетенций в судостроении на Пинском заводе. Это совершенно разные регионы. Цель - оставлять там рабочие кадры и равномерно развивать страну.

Владимир Привалов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гомельского горисполкома

Владимир Привалов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гомельского горисполкома:

"Каждый год мы прирастаем - около 200 тыс. квадратных метров жилья. Вот эти все вопросы, постулаты мы будем рады услышать, особенно из уст Президента".

Агросектор в этом вопросе - вот где нет потолка и в росте, и в зарабатывании денег. Разбросан по всей стране, хоть под Минском, хоть под Гомелем, хоть под Брестом. Берете и занимаетесь. Президент приведет негативный пример - итоги витебского совещания. Задача - в течение года ситуацию изменить.

"Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров, объяснений закончилось - только конкретные дела и результаты. Одна из моих задач как Президента - спасти деревню! В этом вся суть. Деревня - основа основ нашей жизни. Не будет деревни - погибнем. Государство существовать без этого не может", - сказал белорусский лидер.

Ольга Лукьяненко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор КСУП "Агросолы":

"Мелочей в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, нет. Там миллион вопросов. Если ты их сделаешь, ты будешь богатым и миллионером".

Что вызвало максимальный ажиотаж в Сети - это, конечно, высказывания главы государства о белорусском отношении к своему:

"Ну, знаете, может, где-то там Dolce & Gabbana, Versace и прочее. Может, раскручено больше. Может, даже качественно. Ну что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице? Противно смотреть?" - спросил Президент на ВНС.

Программа соцэкономразвития

Объективно, в этом вопросе белорусская одежда, как и белорусская косметика, - показатель, что мы можем делать на уровне все. Если вспомнить ситуацию 20 лет назад, ни о каких раскрученных белорусских брендах в этих нишах речь даже не шла. Или наша медицина? Любят ее покритиковать, тем не менее, со всего мира белорусы возвращаются.

"Как я говорил, зубок полечить - в Беларусь. Здесь качественно и дешевле. Поехали туда - пускай там вырывают вам зубы и челюсть. Чего вы сюда возвращаетесь? Втихую надо заехать, у нас же безвиз. Нам есть чем гордиться, и не нужно все это, что у нас есть, втаптывать в грязь", - сказал Александр Лукашенко.

Если серьезно и о военной части - в зале будут представители всех силовых структур. Сегодня по безопасности стало сложнее договариваться, особенно с европейскими соседями, но и здесь все надеются на разумных людей в управлении.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Много раз глава государства говорил - для того, чтобы сегодня стабилизировать вот эти процессы, которые происходят в мире, нужно сесть за стол переговоров. И это слышат. Я думаю, что в ближайшей перспективе это событие произойдет, и мы все порадуемся, насколько стало спокойнее и стабильнее в мире".

И надеются на оружие, которое - говорили уже миллион раз - выступает просто нашим гарантом от резких недружественных движений

"Орешник". Он у нас со вчерашнего дня (с 17 декабря) и заступает на боевое дежурство", - заявил Президент.

Сложные темы, дискуссии, голосования, выступления - два дня ВНС работало на полную мощность, как и Дворец Республики. Кухня вообще не отдыхала ни минуты

блюда на столе

Обеды были короткой передышкой перед решением кадровых вопросов. Пунктом на повестке дня стало избрание нового члена Президиума ВНС. Их всего 15 человек, и это аппарат управления Всебелорусским народным собранием. Голосование было тайным.

По итогу новым человеком в Президиуме стал губернатор Минской области Алексей Кушнаренко.

Спойлер: весь судебный кадровый состав, который должен был впервые утверждаться ВНС, тоже был определен. Экс-генпрокурор Андрей Швед теперь руководит Верховным Судом, Сергей Сивец - Конституционным, Юрий Кобец - Апелляционным экономическим. Это топ всей системы.

Юрий Кобец, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Апелляционного экономического суда Беларуси:

"Это кредит доверия народа. Это совсем другие ощущения, это совсем другой подход к работе, это совсем другой уровень ответственности".

Наталия Мысливец, судья Верховного Суда Беларуси:

"Это стало неожиданностью, но приятной. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы сами выбрали этот путь, и мы ему следуем. Это наш ориентир".

Таким было это ВНС: с большим количеством инфоповодов, работы для журналистов и безупречностью исполнения в картинке. О событии можно говорить долго. Но главное: Программу социально-экономического развития белорусы приняли. Понятно, на что будет сделан акцент в ближайшие пять лет.

А после этих слов Президента, кажется, рейтинг главы государства пробил все возможные потолки:

"Дорогие женщины! Родите трех малышей и требуйте от меня что угодно".

Зал встретил эти слова аплодисментами.

Спросили у делегатов противоположного гендера: собираются ли они подтягиваться? Получили положительный ответ, будем смотреть на реализацию

Какой еще была эта неделя в разрезе графика Первого? Можно смело ответить, что международной, потому что за событиями в Минске следили сразу две большие страны - Америка и Иран.

Аббас Аракчи в Беларусь прилетел чуть больше чем на сутки, но это было очень эффективно. Страны ищут точки соприкосновения. За пять лет товарооборот увеличился в пять раз, но это небольшие цифры по сравнению с тем, как Беларусь могла бы торговать на 80-миллионном рынке.

Летом лидеры двух стран подтвердили свои намерения сближаться, и этот визит как раз из реализации одного из пунктов этой Стратегии.

"Для нас приоритет приоритетов - это экономика. Поэтому я предлагаю не только поговорить о торгово-экономических отношениях с такой огромной страной, которой является Иран, где мы можем многое сделать для Ирана, у нас есть определенные возможности и интерес, но также, может быть, и определить некоторые направления той дорожной карты, того плана, который будет определен на ближайшую перспективу", - сказал глава государства.

Глава государства также передал самые добрые поздравления и пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и Президенту этой страны Масуду Пезешкиану.

Александр Лукашенко, Аббас Аракчи

В Иране практически нет леса, поэтому они очень довольны поставками от нас. Бумага, техника - МАЗы и БЕЛАЗы - это уже тоже реальные экспортные позиции.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Мы как раз обсуждали следующий визит господина Лукашенко в Иран".

А еще Ирану, как и всему миру, нужны белорусские удобрения - санкции с белорусских калийных компаний были сняты в конце прошлой недели. В Беларусь прилетел американский спецпосланник Джон Коул. На переговоры. И не один…

"Да" - так ответил белорусский Президент в интервью супруге Джона Коула, а точнее - довольно известной журналистке телеканала Newsmax. Глава государства ответил на все вопросы: от личных - "с кем дружите?" - до глобальной повестки по Венесуэле.

Newsmax - телеканал с аудиторией 70 млн домохозяйств. Смотрят его те, кто любит документалистику и политические ток-шоу, категория "думающая" и "анализирующая".

Интервью разбили на фрагменты и транслировали практически всю неделю.

Александр Лукашенко

В завершении достаточно было посмотреть на манеру общения собравшихся, чтобы понять: ни о каком напряжении и речи быть не может. Все, о чем сегодня договариваются Америка и Беларусь, - это договоренности на позициях "сильный - сильный" - и это тоже результат выдержки. В Минске никто "горячку" не порет, из синонимов этого слова - разве что подарки.

Александр Лукашенко

Такой была эта неделя. И она не заканчивается: впереди у Первого два дня работы на саммите Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. На высоких скоростях приближаемся к 2026 новому году. Новому году "Времени Первого"!

