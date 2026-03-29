"Время Первого": Взаимодополняемая экономика с КНДР, автомат в подарок, большой концерт в Пхеньяне

Новый политический трек. Визит белорусского Президента в Корейскую Народно-Демократическую Республику вызвал немалый резонанс.

Прежде Минск и Пхеньян дипотношения поддерживали, но вплотную не сотрудничали. Сейчас, как было сказано на переговорах Александра Лукашенко и Ким Чен Ына, начинается новый этап.

Вот такой особенный геополитический момент! Минск поддерживает стратегическое партнерство с Москвой и Пекином, ведет переговоры с американцами и, несмотря на разные "страшилки" о стране, выстраивает диалог на востоке Азии с Пхеньяном.

Так ли все строго в КНДР, как рассказывают? И о чем лидеры говорили кроме двусторонней повестки? А также кое-что из журналистского бэкстейджа в одном из самых закрытых государств мира.

Добраться в Пхеньян - не самая простая логистика. Обычно перелет с пересадкой в Пекине или Владивостоке. Туристический поток в страну минимальный, но он есть. Закрытость всегда подогревает интерес.

По пути в Пхеньян кормят бургерами

Не поверите, но на борту по пути в Пхеньян кормят бургерами.

У КНДР репутация одного из самых неприступных государств. Пхеньян не сильно доверяет и открывается миру. И строит свою политику на идеях самостоятельности. На все вопросы о такой контролируемости страны отвечает: "У нас своя идеология". Чучхе - что значит опираться на собственные силы.

Наталья Бреус

Белорусский борт № 1 встречают впервые, прибыл по приглашению Ким Чен Ына.

Оператор заберется даже на крышу, чтобы снять лучшие кадры - мотоциклетный эскорт и с высоты птичьего полета, и в принципе смотрится эффектно. Первым делом Александр Лукашенко отправится в дом солнца (некогда резиденцию, а ныне мавзолей руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира). К вождям здесь особое отношение - их очень чтят, изображения деда и отца нынешнего главы страны Ким Чен Ына повсюду, а значок с изображением двух лидеров можно увидеть почти на каждой корейской груди.

Династия Ким руководит КНДР с 1948 года, когда после Второй мировой Корейский полуостров разделили на Север и Юг. И теперь у каждой страны свой путь.

Династия Ким руководит КНДР с 1948 года

Нам в Пхеньяне в эти дни важно было не отстать от кортежа. Для этого нужна спринтерская скорость (программу для Александра Лукашенко составили плотную). Чтобы записать стендап в историческом месте столицы КНДР, были не то что минуты, а считанные секунды.

Посещения страны строго регламентированы, в этом чувствуется и желание показать свою родину в лучшем виде. Правила есть и для журналистов. С первых шагов по корейской земле - ликбез, чтобы ни в коем случае не нарушить местный протокол и законы гостеприимства.

Площадь Ким Ир Сена

Корейское гостеприимство - это максимальная торжественность и публичность. Площадь Ким Ир Сена, которая считается главным символом Пхеньяна, собрала тысячи людей. Сюда Ким Чен Ын приезжает заранее, чтобы встретить белорусского гостя. Невидимый сигнал для дирижера военного оркестра - и дан старт церемонии.

Настрой лидеров был заметен с первых минут. А мы заметили еще и такое рукопожатие: Ким Чен Ын пожал руку Николаю Лукашенко.

Ким Чен Ын пожал руку Николаю Лукашенко

У монумента в честь советских воинов, освобождавших Корейский полуостров от японских захватчиков, лидеры будут вместе, хотя изначально приезд Ким Чен Ына не планировался. Лукашенко почтит память героев. К стеле по просьбе президента России был возложен и букет цветов в знак благодарности за помощь корейцев в СВО.

по просьбе президента России был возложен и букет цветов в знак благодарности за помощь корейцев в СВО

Передвигаться по Пхеньяну Александр Лукашенко будет на авто со специальным номером. Уедет в резиденцию, чтобы подготовиться к основному переговорному дню.

Несмотря на 30-летнюю историю дипотношений Минск и Пхеньян в начале пути.

"Я, как и Вы, сторонник того, чтобы мы развивали наши отношения, не оглядываясь на другие страны, которые, конечно, будут не в восторге от наших отношений. Потому что они - конкуренты", - сказал глава белорусского государства, обращаясь к Ким Чен Ыну.

"Наши экономики взаимодополняемы, мы нужны друг другу, в этом направлении давайте двигаться. Мы сделаем выводы из прошлого, из своих ошибок. И сделаем все для того, чтобы отношения между КНДР и Беларусью были образцовыми", - подчеркнул белорусский лидер.

"Страшилок" об этой стране хватает. КНДР не то чтобы грозит миру, но Ким Чен Ын то проедет на танке, то поприсутствует на запуске ракет. Пхеньян не скрывает, что хочет укрепить статус ядерного государства и ускоряет ракетную программу. В окружении откровенных врагов, среди которых, как говорят в КНДР, и Сеул, и Вашингтон, приходится быть во всеоружии. Попытки найти общий язык с США и Южной Кореей были, но пока без особых успехов. Курс на самостоятельность в политике и военной сфере стоил Пхеньяну санкций Совбеза ООН.

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь, как и КНДР, выступает за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципов равенства государств, невмешательства во внутренние дела и учете интересов друг друга.

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отметил, что обе страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также придерживаются схожей позиции по многим вопросам международной повестки дня. "Думаю, что это служит предпосылкой возможности дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений в соответствии с взаимными интересами двух стран", - сказал он.

"Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами, - подчеркнул Ким Чен Ын. - Мы выступаем против неправомерного давления на Беларусь со стороны Запада и выражаем поддержку и понимание мерам руководства Беларуси, направленным на социально-политическую стабильность, экономическое развитие".

Пока шли переговоры лидеров, местный протокол ответственно готовился к ключевому событию визита - подписанию договора о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР и еще десятка соглашений в самых разных сферах. Вот так проверяют нюансы, чтобы все прошло идеально.

Выстраивать с КНДР будут экономические контакты и гуманитарное сотрудничество - Президент поручил ускорить работу по безвизовым поездкам и открыть посольство.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В первую очередь то, что у нас получается сегодня, это продукты питания, которые сегодня востребованы, это фармацевтическая наша продукция".

министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов

"Мы обсуждали уже вопросы о механизации сельского хозяйства, интеграции наших промышленных предприятий", - отметил министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Уважаемый руководитель КНДР обозначил сферу здравоохранения как одну из тех, которой очень интересуется и готов к глубокому сотрудничеству".

"Предусматривается обмен и подготовка студентами, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом", - рассказал о планах министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Дипломатическая традиция обмена подарками всегда проходит с национальным колоритом. Видно, что Минск готовился, учитывая интерес лидера к военной сфере.

Ким Чен Ын с автоматом

"Вот мы начали производить стрелковое оружие", - сказал белорусский лидер, показывая подарок.

"Все правильно. Оружием владеет, - прокомментировал Президент Беларуси то, как лидер КНДР мастерски перевел затвор.

"На всякий случай, если враги появятся", - пошутил Александр Лукашенко. Ким Чен Ын в ответ рассмеялся.

Нельзя сказать, что визит был ожидаем - скорее наоборот. Хотя такое поручение Президента МИДу - смотреть в разные концы света - было. В преддверии поездки на Восток Александр Лукашенко вел переговоры с американцами и созванивался с Путиным - геополитический момент острый, но миру лучше бы не "закипать" на полную.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Президент Беларуси даже в этих обстоятельствах пытается сделать все возможное, чтобы скреплять какими-то хоть небольшими скрепами отношения между странами очень далекими друг от друга, помогая им найти что-то хорошее в позициях и пытаясь их простимулировать и понять позиции друг друга. Для того чтобы каким-то образом избежать очень серьезных потрясений или способствовать вообще достижению каких-то вещей, направленных на мирные инициативы. Поэтому, конечно, и как Президент говорил, я без деталей, но разговор шел и об отношениях с Соединенными Штатами Америки, отношениях с Россией".

Министр добавил, что когда Президент Беларуси возложил венок у монумента "Освобождение", был еще букет цветов, который был возложен от имени Владимира Путина. "Это была просьба российского лидера, - отметил он. - Когда сегодня говорили про американские отношения, то Президент говорил о том, как объяснить и американской стороне, что не надо, наверное, так категорично ко многим вопросам здесь и вообще в Азии подступаться, чтобы не проявилось таких негативных тенденций, как в других регионах мира".

По словам Максима Рыженкова, Президент Беларуси давно зашел за рамки простых двусторонних отношений, когда он разговаривает с лидерами многих стран. "Он уже пытается решить вопросы регионального, глобального масштаба. Многие из которых сегодня пока еще далеки от Беларуси, но они очень важны для мирового развития нашей планеты. Президент очень старается, чтобы снизить этот градус напряженности, понимая, что рано или поздно, если всем не работать в этом направлении, то беда может дойти до любого государства", - отметил он.

То есть мнениями по международной повестке лидеры обменялись, как известно, затронули и иранский кейс. Вообще, чтобы прочувствовать дух этих переговоров, стоило побывать на большом концерте в честь приезда Александра Лукашенко. С размахом, воодушевлением - на корейский и белорусский лад.

Корейская сторона очень щепетильно подошла к организации визита и репертуара концерта, который проходит на Ледовой арене. В самом центре Пхеньяна звучит песня про "куточек Беларуси".

Свою реакцию Президент Беларуси не скрывал - пальцы вверх на обоих руках.

Говорящий жест в дипломатии - когда лидер приезжает провожать высокого гостя в аэропорт.

Ким Чен Ын

Александр Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь.