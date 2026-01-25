"Время Первого": Знак качества и Совет мира, праздник Крещения и вручение дипломов докторов наук

Знак качества и Совет мира, праздник Крещения и вручение дипломов докторов наук. Эта неделя в графике Первого была и праздничной, и рабочей.

Кадровые назначения и планы на конец зимы... Вроде бы и не хочется отпускать морозы, но, пожалуй, уже пора. Кулуарные подробности и официальную повестку собрали в рубрике "Время Первого".

На этой неделе было немало инфоповодов. Начало января, как и конец декабря, выдались насыщенными. Нужно признать, что пул оценил наш обычный спокойный губернаторский понедельник во Дворце Независимости.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в этой должности не так давно - всего три года. Его регион называют "воротами Русского Севера". Здесь мощная промышленность, специализирующаяся на машиностроении, и крепкое сельское хозяйство. Именно по этим направлениям губернатора встречал профильный состав министров.

Настрой - на создание общего. Позже губернатор так и сказал

Александр Соколов, губернатор Кировской области России:

"То, что мы сегодня предлагали, это не варианты купи-продай. Купим там металл, дерево и так далее. Это именно глубинные интеграционные проекты по созданию совместных предприятий по заходу белорусского бизнеса на территорию Кировской области".

Товарооборот пока составляет около 110 млн долларов. Это немного. Но прибавляет стабильно. Больше 13 % за последний год.

"Темпы хорошие. Если мы такими темпами будем развиваться, то мы удвоить, а это наша цель, удвоить товарооборот, сможем. Санкции, не санкции, надо ориентироваться на свое", - считает Александр Лукашенко.

Самое перспективное сотрудничество - высокотехнологичная металлообработка. В Кировской области находится Омутнинский металлургический завод. Который производит, например, параллельные направляющие, без которых не может работать ни один станок и ни один лифт. Сразу понятен потенциал для могилевских производителей лифтов. Что касается интереса российской стороны, то это белорусская коммунальная техника и оборудование для котельных на торфе. Такие акценты, глобально, список может быть очень емким.

На этой же неделе стало понятно, кто в стратегии будет заниматься российскими регионами. Не самый стандартный поворот, но место посла Беларуси в России, напомним, посол Александр Рогожник стал губернатором Витебской области, перестало быть вакантным.

Назначенцев фотографируют для официального релиза и готовят для общения с главой государства. Процесс идет, но есть время и на "осознаться" - в такие поворотные карьерные моменты все проявляют деликатность.

Итак, новый посол Беларуси в России - экс-министр финансов Юрий Селиверстов.

""Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знание, и желание работать. Поэтому остановились на Вашей кандидатуре", - сказал глава государства.

Автоматически вакантное место министра занял Владислав Татаринович.

"Деньги он любит, умеет считать государственные деньги. Уверен, что свято будет блюсти копейку и разбрасываться не будет этими деньгами", - уверен белорусский лидер.

Уже на выходе спросили нового посла про подходы в работе. Вектор, понятно, остается прежним. А вот в финансовой сфере...

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Помня, что Россия - это только один из как минимум 50 наших рынков, - лучшие белорусские производители получили на этой неделе госзнаки качества. Будет ли это влиять на экспортный статус? Конечно.



Сергей Кузменков, генеральный конструктор Научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш":

"Это коллектив конструкторов занимался в данном случае под руководством моего предшественника Сергея Александровича Федоровича. Я уже принимаю эстафету, и машина, конечно же, не останется в таком виде. Она будет иметь следующие итерации, возможно, под другим названием".

Конкретно это - история про один из флагманских зерноуборочных комбайнов Гомсельмаша. Большой 20-летний проект, но. Очень здорово, что получение знака качества не зависело от масштаба и формы.

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода:

"1962 года рецептура. Это рецептура архивная. С советских времен она работает, натуральные ингредиенты. Государственный знак качества будет на всей упаковке, на всей продукции, конечно, особенно, на мороженом. Конечно, гордимся. Кобринское мороженое действительно самое лучшее".

Катерина Круталевич на качелях "Александрия"

Если вы еще не пробовали кобринское мороженое или не катались на качелях "Александрия", то самое время. Это все лауреаты Госзнака качества, значит, лучшие по своим направлениям. 12 компаний и 12 их решений.

"Дороже ничего нет, - сказал Александр Лукашенко, вручая Госзнак качества. - Это самое-самое, что может быть. Ну, для меня общее качество - это вопрос номер один. Пожелать можем только выпускать все типы двигателей. Мы будем вам помогать".

Разные сферы, награды из рук Президента в отдельном павильоне в Международном выставочном центре, где в целом показано, что умеют белорусы. Формат очень ценный и для коллективов, и для самого Госзнака качества - 2025.

Говоря про народную любовь, если про кабели будут знать только те, кто связан с этой сферой, все остальные - от "БЕЛДЖИ" до "Аленки" - знают все белорусы.

"Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества", - пожелал глава государства, вручая Государственный знак качества "БЕЛДЖИ". - Машины все должны быть нашими. Сто процентов локализация - это неразумно и не нужно".

Александр Лукашенко, Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ"

Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ":

"X50, 165 тыс. произведено, мы не стоим на месте. Мы работаем сейчас над рестайлингом этой модели. Это трехцилиндровый двигатель. Сейчас появится четырехцилиндровый. Сделали первые 20 образцов. Поменяли помощники вождения, уже будет адаптивный круиз-контроль".

Про мороженое зайдет отдельный разговор. Но до этого, его кажется попробуют все, кобринские будут угощать.

Кобринская молочка

"Сегодня тоже согрешил с вашей подачи, - сказал Александр Лукашенко. - Съел, собаке немножко дал. Она любит мороженое! Я настаиваю всегда на том, чтобы мы вернули себе рецептуру советского периода. Не только у вас".

Уже на выходе с церемонии корреспондентам "Первого информационного" удалось ненадолго задержать главу государства с вопросом о Совете мира.

Если коротко, это межправительственная организация, созданная по инициативе Трампа, приглашение в которую одной из первых получила Беларусь, а также лидеры примерно 50 государств. Инфоповод обсуждали по-разному. Задача белорусских журналистов - развеять мифы.

Оппоненты очень активно сейчас продвигают историю о том, что для вступления в Совет якобы нужен миллиард долларов. Поэтому Президенту был задан вопрос, каковы реальные условия того, чтобы стать членом Совета мира, и какова перспектива этой организации.

Александр Лукашенко пояснил, что первые три года можно участвовать в этой организации в качестве учредителя бесплатно. "Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, - миллиард долларов заплати, и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать, - поделился подробностями глава государства. - Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе".

"Если бы было за что заплатить миллиард долларов, я бы заплатил", - заявил Александр Лукашенко.

"Но если хотят мою услугу получить, как и от других, кого пригласили, и еще и миллиард долларов получить… Это даже Трамп себе такого не позволил бы. Поэтому это полное вранье, что мы должны вносить какой-то миллиард долларов. Ничего абсолютно не нужно. Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом Совете", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко

"Но, знаете, я же объективно понимаю наши возможности. Что мы Газе слишком поможем? Не очень, наверное. Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что этот Совет мира, может его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, и в Украине что-то мы поможем. Обсудим и продвинем мир. Сможем повлиять на руководство украинское", - предположил Александр Лукашенко.

Общий список стран, принявших приглашение войти в Совет мира, постоянно пополняется. Каким будет окончательный результат, покажет время.

Общий список стран, принявших приглашение войти в Совет мира

Еще одно большое событие недели - вручение аттестатов профессоров и докторов наук.

Сама церемония традиционно проходит за несколько дней до Дня белорусской науки, который отмечается в последнее воскресенье января, поэтому протокол четверга открывал возможность поздравить всех причастных.

ученые

Небольшой инструктаж до и много аплодисментов после. За столом собрались представители разных сфер науки. Защищали диссертации и докторские в области микроэлектроники, медицины, земледелия, это перечисление можно продолжать долго. Без науки сейчас не обходится ни одна отрасль.

"Мозгов у нас хватает. Если будем востребованы, тогда и деньги будут. И не только российские. Многие государства будут с нами сотрудничать. Поэтому все зависит от вас, как и в целом от наших ученых", - сказал Александр Лукашенко.

Приоритет, конечно, импортозамещение. В современных условиях рассчитывать приходиться только на себя. Внутри страны всего достаточно: и людей, и технологий. Ждут оперативности и быстрого внедрения всего, что успешно протестировали. Об этом ученые и поговорили с Президентом. Вручение - это и своеобразная площадка для общения: вопросы-ответы, в том числе со стороны главы государства. Часть мероприятия даже прошла за закрытыми дверями.

Закончилась неделя проверкой боеготовности белорусской армии, которая проводится внезапно по поручению Главнокомандующего. Цель - увидеть, насколько быстро войска, которые в случае чего будут принимать первый удар, могут мобилизоваться и прийти в боевую готовность. В части о том, что к ним едут, узнают в последнюю очередь, потому что до последнего об этом не знает даже госсекретарь Совета безопасности. Информация минует и Министерство обороны.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Президент держит на личном контроле ход проверки. Мной было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы или сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задач, чем сейчас бригада занимается. Президент постоянно держит ситуацию на контроле".

А дальше начинается выполнение задачи. Какой она будет - узнают тоже на месте. В этот раз больше 50 км марша в условиях максимально приближенных к боевым. При этом все действия проходили при атаке условных разведывательно-диверсионных групп противника.