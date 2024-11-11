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"Все вроде хорошо, но медленно". Лукашенко настоял о наращивании темпов строительства метро

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении нового участка третьей линии Минского метрополитена заявил о необходимости нарастить темпы строительства новых станций, информирует БЕЛТА.

"Все вроде хорошо, но медленно. Катастрофически медленно. Надо быстрее - в два раза. Никуда не денемся, в Минске надо делать метро настоящее, хорошее метро", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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