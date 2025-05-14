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Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве проходят во Дворце Независимости
14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.
Главы государств обсуждают двустороннее взаимодействие, новые перспективные проекты, а также ход реализации имеющихся. Особое внимание - торгово-экономической и инвестиционной областям.
Фото БЕЛТА