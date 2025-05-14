Переговоры президентов Беларуси и Зимбабве проходят во Дворце Независимости

14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.