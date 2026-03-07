3.74 BYN
Вся официальная повестка и кулуары - рабочую неделю Президента покажет рубрика "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
График Президента Беларуси на этой неделе состоял из событий разного масштаба.
Обозначение международной позиции по ближневосточным вопросам, кадровые решения, переговоры с партнерами из Мурманска и, конечно, поздравления с 8 Марта. Все это на фоне сложной политической международной обстановки, в которой Беларусь сохраняет стабильность.
