"Вторичные ресурсы - это наше золото". Лукашенко актуализировал задачи по обращению с отходами

Возобновляемые и вторичные ресурсы для Беларуси - это "золото", которое буквально лежит под ногами, но этой сферой в стране пока очень слабо занимаются. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

"Наверное, для каждого состава правительства эта тема является лакмусовой бумажкой работы. У нас нет нефти и газа - первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые и вторичные ресурсы - это наше "золото" буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся, - сказал глава государства. - Эта фраза, которую я произнес, касается не только Беларуси. Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем".

Глава государства подчеркнул, что это резерв для роста экономики. Александр Лукашенко напомнил, что 11 лет назад эта тема уже обсуждалась в таком же составе, и с тех пор было принято много программ и мероприятий, вложены бюджетные ресурсы.

"Далеко мы продвинулись в этом плане, есть ли результат от нашего "рывка"? Рядовой белорус ощутил какие-то изменения, хотя бы в своем поведении при сортировке бытовых отходов или использовании бумажной упаковки?" - поставил вопрос Президент.

Он заявил о необходимости комплексно проанализировать работу правительства и исполкомов в данной сфере.

О слабом извлечении вторичных материальных ресурсов и порождении импорта

"Почему слабо извлекаем вторичные материальные ресурсы и порождаем импорт? За 2024 год ввезли 22 тыс. т макулатуры, по 2 тыс. т отходов стекла и пластмасс. Миллионы долларов!" - поставил вопрос глава государства.

О работе на упреждение и экономике замкнутого цикла

Александр Лукашенко отметил, что в работе с отходами есть два подхода. Можно "героически" бороться с ними, строя новые полигоны и линии сортировки. А можно работать на упреждение: предотвращать появление отходов на всех этапах.

Президент в связи с этим попросил доложить, как работает экономика замкнутого цикла.

"Хотя, как меня информирует Комитет государственного контроля и не только, в стране пока не выстроена прозрачная система учета движения отходов от их образования до использования или захоронения. В промышленности захораниваются миллионы тонн ценного сырья, но мало кто этой проблемой предметно занимается", - констатировал глава государства.

По его словам, пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора коммунальных отходов.

О работе оператора вторичных материальных ресурсов

Александр Лукашенко призвал дать принципиальную оценку работе оператора вторичных материальных ресурсов. "Мы структуру создали, начальники там есть. Что сделано за это время? Мы создавали эту структуру, по сути, как главного контролера в данной сфере от имени государства. Рационально ли используются финансовые средства (Br1,3 млрд за 10 лет)? Насколько обоснованы выбранные направления инвестиций, какая от них отдача в увязке с ростом сбора?" - обозначил вопросы глава государства.