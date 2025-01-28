Вучич поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси

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В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах поступило поздравление от Президента Сербии Александра Вучича, пишет БЕЛТА.

"От имени граждан Республики Сербия и от своего имени поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь и желаю Вам крепкого здоровья и успехов в выполнении ответственной миссии", - отметил Александр Вучич.

Он выразил уверенность в том, что государственное мастерство Александра Лукашенко будет способствовать процветанию страны, а также развитию двусторонних отношений в областях взаимного интереса.